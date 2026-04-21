Мирра подарила фанатам мороженое. Как готовятся россияне к супертурниру в Мадриде

Даниил Медведев и 18-летняя Андреева не только тренируются, но и находят время на общение с болельщиками.

Чем хороши двухнедельные «тысячники», так это тем, что у топ-игроков есть дополнительные дни на подготовку к соревнованиям. Во вторник, 21 апреля, на супертурнире в Мадриде завершалась квалификация, стартовал первый круг в женской одиночке, а лидеры мирового тенниса тренировались на внешних кортах, давая возможность болельщикам посмотреть на каждого из них в деле, даже если любителям спорта не удастся достать билеты на их матчи на центральных стадионах. О том, как наши ребята и девчата топтали грунт испанского супертурнира и общались со своими поклонниками — в репортаже корреспондента «Чемпионата».

Карену Хачанову, посеянному под 13-м номером, предстоит начать борьбу в Мадриде со второго круга либо с обладателем уайлд-кард Мартином Ландалусом из Испании, либо с австралийцем Адамом Уолтоном. Любопытно, что оба правши, а россиянин под присмотром своего наставника Евгения Донского тренировался во вторник утром с левшой Беном Шелтоном. Но этот выбор полностью оправдан — Карену необходимо тянуться за лидерами, а американец является четвёртой ракеткой турнира.

Одновременно с Кареном и Беном на другом корте занимались Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров. Теннисисты хоть и являются старыми приятелями и частенько подшучивали друг над другом, тем не менее тренировка прошла интенсивно. Под строгим взглядом наставника россиянина — чемпиона Australian Open Томаса Юханссона — особо не забалуешь.

В конце занятия, когда уже пришла пора новым спортсменам занять их корт, теннисисты не на шутку зарубились в последнем розыгрыше — Григор вбивал смэши, а Даниил их доставал снова и снова, пока болгарин всё же не одержал верх. На радостях он запулил оставшийся в кармане мяч в небо, а потом сбегал за всеми тренировочными и раскидал их болельщикам по трибунам.

Ну а Томас Юханссон вспомнил золотые годы в качестве игрока топ-10, откликнулся на призыв болельщиков и пришёл к ним раздать автографы и сделать селфи.

Даниил Медведев же несколько раз в благодарность помахал фанатам, которые наблюдали за его тренировкой, и отправился в раздевалку. А по дороге россиянин остановился перед толпой любителей автографов — расписался на нескольких мячах и сфотографировался на память.

Провёл сегодня интенсивную тренировку и финалист недавнего «пятисотника» в Барселоне Андрей Рублёв. Россиянин, хоть и проиграл в воскресенье титульный матч Артюру Фису, но в целом выглядел активным — старался перебить и перебегать канадца Дениса Шаповалова. Ну а затем Андрей пришёл пообщаться с прессой — этот материал читайте в ближайшее время.

Главная российская звёздочка женского тура Мирра Андреева тренировалась в этот день со своей подругой Викторией Мбоко. Публика поддерживала девушек, Мирра старалась как могла. У неё уже накопился большой багаж сыгранных матчей на грунте. Правда, это было в Линце и Штутгарте под крышей, а в Мадриде — открытые корты, поэтому надо приспосабливаться к новым условиям.

Своеобразная передача эстафеты произошла сразу после тренировки. Команды Андреевой и Мбоко собирались уходить с корта, а туда на своё занятие под радостные крики публики пришла трёхкратная чемпионка турнира и первая ракетка мира Арина Соболенко. Все обменялись дружескими приветствиями, а потом Мирра и Арина в сторонке мило побеседовали друг с другом.

Ну а когда Мирра Андреева и Виктория Мбоко направлялись в раздевалку, им преподнесли несколько порций мороженого. Подружки недолго думая подошли к болельщикам и отдали им «лишние» рожки, оставив себе только по одному. Ну и правильно! Не хватало ещё застудить горло перед первым матчем.

