«В финале играл более раскованно и рискованно». Рублёв — накануне «Мастерса» в Мадриде

Сразу после финала на «пятисотнике» в Барселоне Андрей Рублёв приехал на «Мастерс» в Мадриде, с которым у него связаны тёплые воспоминания. В 2024 году россиянин одержал тут одну из самых крупных побед в карьере. Во вторник на одном из внешних кортов стадиона «Каха Махика» Рублёв провёл интенсивную тренировку с канадцем Денисом Шаповаловым, после чего пообщался с представителями СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Андрей, что ты ждёшь от этого турнира?

— Ничего особенного, просто хочу наслаждаться каждым днём здесь.

— А что тебе нравится в Мадриде и на этом турнире?

— Мне нравится атмосфера и в целом просто гулять. Если я возвращаюсь в отель пораньше, то мне нравится бродить вокруг, ужинать где-то.

— В Барселоне ты показал хороший теннис. Был классный финал с Артюром Фисом. Какая у тебя цель здесь в Мадриде?

— Целей нет, посмотрим, как пойдёт.

— Андрей, во-первых, поздравляю тебя с отличной неделей, которая была в Барселоне. Ты сам себе как бы постоянно подсказывал, что улучшаешь свои рекорды. Как себя ощущал? Не перекрутил ли ты себя к финалу?

— Да, ощущал я себя хорошо. Наоборот, я думаю, из всех матчей, которые я провёл в Барселоне, в финале всё-таки в плане уровня я лучше всего смог сыграть. Но могу сказать, что Артюр слишком хорош на данный момент. Мне надо доработать пару моментов, чтобы в следующий раз всё немного в другую сторону сложилось. Поэтому нет — не перекрутил. В плане моей игры, думаю, из этих пяти матчей в финале я играл более раскованно, более рискованно, менее зажато. То есть, наоборот, для себя уровень был выше, чем в предыдущих матчах.

— С каким настроением ты приехал в Мадрид? И каковы первые ощущения после тренировки?

— Да, с шикарным настроением. Приехал, и ощущение после тренировки классное. Мадрид — очень хороший город, где много очень красивых и классных мест. Мне здесь нравится, плюс воспоминания, очень много крутых здесь воспоминаний, помимо самого турнира. Например, воспоминания о Кубке Дэвиса, когда мы здесь играли и в 2019-м, и в 2021 годах, когда мы тут все вместе с ребятами что-то делали. Поэтому из-за этого Мадрид у меня всегда ассоциируется с чем-то очень радостным. Просто когда приезжаешь в Мадрид, уже становится сразу хорошо.

— С какой командой ты приехал сюда? Что-то я Марата не видел на твоей тренировке.

— Марат пока своими делами занят. Он будет в Риме. Но он следит, пишет, поэтому всё хорошо. Здесь я, Фернандо [Висенте] — тренер, физио, фитнес, агент, друзья. Хотя про друзей не знаю. Может, и не будет друзей, посмотрим.

— Мадрид — особое место для тебя. Ты «Мастерс» выиграл здесь, причём, будучи простуженным, с температурой. Можно ли сказать, что это возвращение сюда — это вообще особое чувство или это только ещё один турнир?

— Да, наверное, здесь даже не только в турнире дело. Понятное дело, благодаря турниру и Кубку Дэвиса это связалось всё, но в целом мне сам по себе Мадрид очень нравится, поэтому мне классно здесь именно вне турнира. То есть, когда я сейчас в отель поеду, пойду погуляю, пойду ещё поделаю свои дела — и мне это нравится. То есть здесь находиться мне нравится, всё как надо. Но я стараюсь как можно быстрее сделать свои дела тут и сразу уезжать — здесь не задерживаюсь. Находиться здесь, на стадионе, мне менее интересно, чем спокойно уже быть в городе и заниматься своими делами.

— Какие-то любимые места есть?

— Ну вот возле отеля, где я живу, мне нравится район — там много всяких и прикольных ресторанов, и прикольных мини-заведений. Да, пусть будет даже пара. Такие, где можно просто попить кофе, уже не рестораны, а обычные кафешки — где можно просто сесть, попить кофе, чего-то выпить. Ну и к тому же тут просто много красивых мини-парков, сквериков.

— Расскажи о работе, о взаимоотношениях с Маратом Сафиным. С одной стороны, ты говорил, что он привносит чил, отвечает за расслабленное настроение. С другой стороны, Евгений Донской, например, говорил, что он как тренер – очень строгий, максималист, не понимает, как можно ошибаться в той или иной ситуации. А как складываются ваши отношения? Насколько он может быть жёстким? «Закусывались» ли вы в каких-то ситуациях?

— Не-е-е-е, никогда не «закусывались», потому что если оба готовы к честному разговору, то нечего «закусываться». Когда вы оба умеете честно разговаривать по-мужски, принимать критику, признавать свои ошибки, то нечего там «закусываться», тем более когда есть уважение. Поэтому когда ты по сути умеешь разговаривать, то очень всё просто. Мне с Маратом очень легко, потому что у нас есть коннект. Да, понятное дело, он может со стороны казаться таким. Например, когда говорит: «Да как можно ошибаться там, да куда ты бьёшь!» и так далее. Но это 0 какой-то агрессии. Чтоб как-то там поддавить или более жёстко поступить. То есть, сейчас, спустя год, я могу сказать, что Марат вообще не жёсткий как тренер. Понятное дело, когда что-то по делу или я могу сглупить, то он мне может по делу сказать, по-мужски: «Андрей, ты там уж не перегибай!» и так далее. Ну и когда ты адекватный, то ты признаёшь — да, что-то я перегнул, извини, и всё! Вы идёте дальше.

— Недавно, в начале турнира в Монте-Карло Даниил Медведев два раза получил по 0:6. Были ли у тебя за всю карьеру подобные ситуации? Насколько сложно из них эмоционально выходить? Может быть, вы с ним об этом поговорили?

— Вообще, не знаю. Это надо у Дани спрашивать. Это же его история. А у меня, честно, не знаю. На юниорском и взрослом уровне вроде не было такого. Может, когда-то было по детям, но я не помню. Конечно, 0:6 я точно проигрывал. Один сет. А вот про два — не скажу. Может, до 12 лет или 14 лет, но я не помню. А с ним я не говорил — это его история. Может, он к этому даже спокойно отнёсся. Может, нет. Это только Даня знает. Я бы не парился. Надеюсь, он тоже не парится.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 3 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».