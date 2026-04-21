Доберётся ли Медведев до Тьена в 4-м круге? Путь россиянина по сетке «Мастерса» в Мадриде

В среду, 22 апреля, стартует «Мастерс» в Мадриде. На этом турнире выступит и россиянин Даниил Медведев. В прошлом сезоне в столице Испании Медведев добрался до четвертьфинала, а вот в полуфинал выйти не смог, уступив будущему чемпиону Касперу Рууду. Как сложится путь россиянина в этом году? Изучим, с кем он может встретиться на разных стадиях соревнований.

На «Мастерсе» Даниил получил седьмой номер посева, а все сеяные пропустят первый круг и начнут своё выступление на турнире со второго.

Второй круг. Фабиан Марожан (Венгрия) / Итан Куинн (США)

Россиянин может стартовать в Мадриде матчем с венгром Фабианом Марожаном или американцем Итаном Куинном. Марожан и Медведев за свою карьеру провели три очные встречи — во втором круге US Open – 2024, четвертьфинале турнира в Алма-Ате-2025 и третьем круге Australian Open –2026. Все они остались за Даниилом. Венгр ни разу не играл в Мадриде больше двух матчей основной сетки: в 2024-м выбыл во втором круге, а в следующем сезоне — на старте турнира.

А вот с Итаном Куинном Медведев не встречался ни разу. 22-летний американец сейчас занимает 48-ю строчку рейтинга. В прошлом он полуфиналист юниорского парного US Open – 2021 и бывшая 14-я ракетка мира в юниорском рейтинге. А в этом году на его счету победы над опытными Таллоном Грикспором (33-я ракетка мира), Каспером Руудом (15-й в рейтинге) и Фабианом Марожаном (50-е место). Так что в теории уже второй круг может стать для россиянина серьёзным испытанием.

Третий круг. Денис Шаповалов (Канада)

В третьем круге Даниил, вероятнее всего, встретится с канадцем Денисом Шаповаловым. Счёт в их противостояниях — 4-2 в пользу россиянина. В этом сезоне на крупных турнирах Шаповалов играет довольно нестабильно: на Australian Open он уступил во втором круге, в Индиан-Уэллсе — в третьем, а Майами и Монте-Карло покинул сетку на старте.

На данный момент Денис занимает 35-ю строчку рейтинга, а последними его титулами остаются ATP-250 в Лос-Кабосе и «пятисотник» в Далласе, завоёванные в 2025 году.

Четвёртый круг. Лёнер Тьен (США)

За выход в четвертьфинал Медведев может побороться с Лёнером Тьеном. Каждая встреча Даниила с юным американцем оказывается непростой. Сейчас Лёнер занимает наивысшую для себя позицию в рейтинге — 21-е место. Единственный его титул — ATP-250 в Метце-2025. В этом сезоне Тьен показывает весьма неплохие результаты. На Открытом чемпионате Австралии и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он дошёл до четвертьфинала, а также сыграл в полуфинале ATP-250 в Делрэй-Бич и четвертьфинале ATP-250 в Хьюстоне.

Медведев и Тьен провели между собой уже четыре матча, и со счётом 3-1 лидирует именно американец. В последний раз он обыграл Даниила в четвёртом круге Australian Open – 2026 со счётом 6:4, 6:0, 6:3.

Четвертьфинал. Александр Зверев (Германия) / Карен Хачанов (Россия)

В четвертьфинале Мадрида возможна встреча Даниила Медведева с Александром Зверевым. Немец трижды выходил в финал этого грунтового «Мастерса» (2018, 2021, 2022), а выигрывал его дважды — в 2018-м и 2021-м. В последние три года Зверев завершал своё выступление в Мадриде на стадии четвёртого круга. Однако в этом сезоне на всех крупных турнирах он доходил минимум до полуфинала (Australian Open, «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, ATP-500 в Мюнхене). Поэтому не исключён тот факт, что и в Мадриде Александр доберётся до решающих стадий.

Медведев ведёт у Зверева по личным встречам с крупным счётом 14-8, но их последний матч в четвертьфинале «Мастерса» в Париже-2025 остался за немцем — 2:6, 6:3, 7:6.

На этой стадии не столь вероятно, но всё же может состояться и российское дерби с Кареном Хачановым. Счёт в его личных встречах с Медведевым – 7-2 в пользу Даниила. В прошлом году в столице Испании Карен выбыл в третьем круге, а в этом сезоне перед стартом Мадрида проиграл пять матчей из шести, два из которых – на грунте в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло и «пятисотника» в Барселоне. Так что сейчас он находится не в лучшей форме.

Полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада)

За выход в финал россиянин может сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Сейчас Феликс занимает рекордную для себя пятую строчку рейтинга ATP. В 2024-м он даже играл в финале «Мастерса» в Мадриде, но уступил тогда Андрею Рублёву со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

На счету канадца в этом году титул на турнире ATP-250 в Монпелье и выход в финал «пятисотника» в Роттердаме. На «Мастерсах» канадец в 2026-м добирался максимум до четвертьфинала (в Монте-Карло). На данный момент он находится в неплохой форме, поэтому вполне может выйти в полуфинал Мадрида. За свою карьеру Оже-Альяссим и Медведев провели 10 матчей, восемь из которых остались за россиянином, в том числе и последний в полуфинале ATP-500 в Дубае-2026.

Финал. Янник Синнер (Италия)

Последняя встреча Медведева и Синнера состоялась в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2026, где победил итальянец — 7:6, 7:6. А в Мадриде по результатам жеребьёвки теннисисты снова оказались в разных половинах сетки, поэтому у Даниила есть шанс поквитаться с Янником за проигранный решающий матч в США и взять реванш. Если, конечно, в столице Испании оба доберутся до этой стадии.

Даниил Медведев и Янник Синнер на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лидерство в личных встречах с Медведевым пока остаётся за Синнером: 9-7 в пользу итальянца. Янник в этом году уже успел выиграть три турнира серии «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Если учитывать тот факт, что испанец Карлос Алькарас снялся с «тысячника» в Мадриде, итальянский теннисист расценивается как главный фаворит в борьбе за титул, а также в попытке закрепить своё преимущество на вершине рейтинга ATP.

