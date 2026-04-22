Мирра и Диана воссоединились! Дуэт Андреевой и Шнайдер — в сетке парного разряда в Мадриде

Парные матчи на супертурнире категории WTA-1000 в Мадриде ещё не начались, а нам уже преподнесли приятный сюрприз! Совсем недавно была опубликована женская парная сетка испанского «тысячника», из которой стало известно о возвращении тандема серебряных призёров Олимпиады-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Последний раз россиянки вместе выходили на корт на Итоговом турнире WTA пять месяцев назад. Мирра и Диана тогда получили пятый номер посева и попали в группу Лизель Хубер, однако ни разу не смогли выиграть. За своё выступление теннисистки получили $ 142 000, но этот результат явно не был пределом их мечтаний.

После Эр-Рияда они не заявлялись вместе в пару. Уже на турнире категории WTA-500 в Брисбене в начале 2026 года Андреева решила сыграть вместе с другой соотечественницей Екатериной Александровой. Девушкам удалось одержать победу на старте и выйти во второй круг «пятисотника», после чего их поход по австралийской сетке завершился.

В одиночном разряде Брисбена выступала и Диана, однако в состязании дуэтов она не стала участвовать. На Australian Open — 2026 Шнайдер сыграла вместе с Людмилой Самсоновой, а вот Андреева вообще решила пропустить соревнования пар. В итоге россиянки зачехлили ракетки уже в первом круге мельбурнского «Шлема», хотя всего год назад Диана и Мирра добрались до полуфинала.

После Australian Open Шнайдер выступила в паре ещё на четырёх турнирах: в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. На эмиратском и катарском «тысячниках» россиянка выходила на корт с соотечественницей Александрой Пановой, вместе спортсменкам удалось пробиться только во второй круг на обоих соревнованиях. А на американские турниры Шнайдер нашла себе новую союзницу — чешку Линду Носкову, однако выступления теннисисток получились совсем неудачными, поскольку они не смогли преодолеть даже стартовый барьер.

Андреева же решила ограничиться Индиан-Уэллсом с Майами и не стала заявляться на другие турниры в паре. На американских «тысячниках» россиянка образовала дуэт с Викторией Мбоко, с которой знакома ещё с юниорских времён. Выступления Мирры с канадкой получились более удачными, чем у Дианы с Линдой Носковой: в Калифорнии теннисистки добрались до четвертьфинала, а вот во Флориде вышли во второй круг, после чего снялись с соревнования.

Казалось, история МиДи закончена, однако на пресс-конференции на турнире WTA-500 в Штутгарте Андреева порадовала болельщиков новостью о воссоединении на грунтовых «тысячниках»: «На турнирах в Мадриде и Риме играю с Дианой [Шнайдер]. Это наше давнее сотрудничество, мы хорошо друг друга знаем».

Всё это время общественности не была известна точная причина распада пары Андреевой и Шнайдер, но не так давно Диана объяснила, в чём же было дело. «Честно говоря, это было не совсем моё решение. Я связалась с Миррой после Итогового турнира, и она сказала, что вместе с Кончитой [Мартинес] они решили больше сосредоточиться на одиночном разряде. Она отметила, что не будет выступать в парном разряде на «Больших шлемах» и, возможно, сыграет только на некоторых турнирах.

Она также сказала, что мне, возможно, хочется найти другую напарницу, потому что, если ей придётся отказаться от парных матчей, она это сделает. Я ответила, что это не совсем то, чего я хочу. Если я выхожу на корт, то стараюсь играть на полную, выхожу, чтобы побеждать. Мы сыграем в паре в Мадриде и Риме. Я сама её спросила, потому что мне нравится с ней играть. Просто сказала: «Если захочешь сыграть в паре на некоторых турнирах, просто дай мне знать – я всегда готова». Мы решили выступить вместе в Мадриде и Риме. Не могу дождаться!» — рассказала Шнайдер в видео, опубликованном в аккаунте Christian's Court в соцсетях.

На престижном турнире в Мадриде россиянки не получили посев. Путь по сетке испанского «тысячника» начнётся для них матчем с Катаржиной Питер/Анастасией Децюк, во втором круге теннисистки могут встретиться с Анной Калинской и Сораной Кырстей или Элисе Мертенс и Чжан Шуай (3), в четвертьфинале — с Деми Схурс и Эллен Перес (8), в полуфинале — с Сарой Эррани и Жасмин Паолини (1), а в решающем матче — с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд (2).

Всего в Мадриде в парном разряде выступят восемь наших спортсменок, причём только Андреева и Шнайдер решили объединиться в чисто российский дуэт. Вера Звонарёва будет играть вместе с немкой Лаурой Зигемунд, Людмила Самсонова — с японкой Мию Като, Мария Козырева — с чешкой Мириам Шкох, Александра Панова — с китаянкой Ян Чжаосюань, а Ирина Хромачёва — с мексиканкой Джулианой Олмос.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая.