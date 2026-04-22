Синнер сочувствует Алькарасу и Джоковичу. Но без них он должен сотворить историю в Мадриде

Первая ракетка мира Янник Синнер готовится к выступлению на «Мастерсе» в Мадриде. Итальянец является абсолютным фаворитом турнира не только благодаря положению в рейтинге.

Снятие с турнира второй ракетки мира Карлоса Алькараса из-за травмы запястья заметно упрощает для Синнера путь к завоеванию титула, который может стать историческим. В случае триумфа в Мадриде Янник станет первым теннисистом, выигравшим пять «Мастерсов» подряд.

Феноменальная серия Синнера на турнирах ATP-1000 началась в Париже в ноябре 2025-го. Янник забрал «Мастерс» в столице Франции без потери сета, затем сделал то же самое в Индиан-Уэллсе и Майами. Класс Янника на харде никогда не вызывал сомнений, но столь доминирующее шествие всё равно выглядело впечатляюще.

Синнер отдал сопернику хотя бы сет на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло в матче с чехом Томашем Махачем – 6:1, 6:7, 6:3. Случилось это только на тай-брейке второй партии и во многом из-за краткосрочного физического недомогания итальянца. В любом случае Янник выдал рекордную серию из 37 выигранных на «Мастерсах» сетов, а затем победил Алькараса в финале Монте-Карло и вернул себе звание первой ракетки мира. Причём, кажется, Синнер останется лидером надолго.

Янник Синнер с кубком за победу на «Мастерсе» в Монте-Карло Фото: Julian Finney/Getty Images

Сейчас в Мадриде Янник очень близок к ещё более впечатляющему рекорду, а именно к титулам на пяти «Мастерсах» подряд. Победа даже на четырёх турнирах данной категории кряду – настоящий подвиг, который до Синнера удалось совершить только Рафаэлю Надалю (Мадрид, Рим, Канада и Цинциннати в 2013 году) и Новаку Джоковичу (Шанхай, Париж, Индиан-Уэллс и Майами в 2013-2014 годах). Янник может не только их обойти, но и оторваться от них в ближайшем будущем.

Отъезд Синнера из Мадрида без титула станет большей сенсацией, чем победа итальянца. Карлос Алькарас выглядел единственным, кто способен остановить Янника. Испанец не выступит в столице Испании из-за травмы запястья, после чего, вероятно, пропустит «Мастерс» в Риме и рискует не сыграть даже на «Ролан Гаррос».

Отсутствие Алькараса открывает путь для кубков Синнера, если речь идёт конкретно о «Мастерсах». На «Шлемах» выбить Янника теоретически может Новак Джокович, что подтвердил последний Australian Open. Правда, сербу пришлось приложить для этого сверхусилия и два раза подряд повторить подобный номер будет сложно. На «Мастерсах» Новак не представляет собой угрозу для Синнера, потому что давно не ставит в приоритет эти турниры. Это доказывают его нежелание играть в Мадриде и более чем вероятный последующий пропуск Рима.

Синнер сожалеет об отсутствии Алькараса и Джоковича в Мадриде, однако это не значит, что его мотивация взять здесь титул стала ниже.

«Очень жаль, что Карлоса здесь нет, как и Новака — двух крупнейших звёзд тенниса. Но мы всё ещё надеемся, что турнир получится отличным, пусть даже их отсутствие сильно сказывается на посещаемости. Это, безусловно, очень тяжёлый удар для турнира. Кроме того, в прошлом году Алькарас снялся с Мадрида, так что он дважды подряд не играет дома. В дополнение к этому отсутствие Новака – то, что трудно принять для турнира.

Всегда игра выглядит по-другому, когда Карлос и Новак не присутствуют в турнирной сетке. Я бы сказал, что это очень уникальная ситуация, потому что в прошлом году мы много раз встречались на крупных турнирах. Но, опять же, я понимаю, что если мне предстоит сыграть с Карлосом, то это будет в финале. Путь туда очень долгий, а в решающем матче может произойти всё что угодно», — заявил Синнер на пресс-конференции в Мадриде.

Янник Синнер на пресс-конференции в Мадриде Фото: Miguel Reis/Getty Images

Реальные угрозы для Синнера в сетке Мадрида не просматриваются. Александр Зверев получил второй номер посева. Немец проиграл Яннику восемь матчей подряд, причём на этом отрезке удосужился взять только один сет. Зверев способен добраться до финала турнира в Мадриде, двукратным чемпионом которого является (2018, 2021). Но если ему там придётся встретиться с Синнером, то исход встречи практически предрешён. У Янника огромное психологическое преимущество перед Зверевым, не говоря уже об общем уровне игры.

В топ-5 посева Мадрида собрались тоже своего рода «клиенты» Синнера. Третий номер Феликс Оже-Альяссим проиграл Яннику пять последних матчей, взяв всего один сет. Четвёртая ракетка турнира Бен Шелтон девять раз кряду уступал Синнеру, причём на данной дистанции не выиграл ни одной партии. Пятый номер Алекс де Минор – вообще самый удобный соперник для итальянца за всю его карьеру. Янник ведёт 13-0 по личным встречам с австралийцем. Алекс сподобился взять лишь две партии за весь период противостояния с итальянцем.

Не входящие в первую пятёрку теннисисты тоже будут абсолютными аутсайдерами в матчах с Синнером. Седьмой сеяный Даниил Медведев мог бы навязать конкуренцию Яннику на харде, как было в недавнем финале в Майами (6:7, 6:7), но на грунте шансы россиянина минимальны. Особенно с учётом его старта на этом покрытии в виде двух «баранок» от Маттео Берреттини (0:6, 0:6) в Монте-Карло.

Синнер в целом практически никогда не проигрывает, однако особенно редко подобное случается во встречах с низкорейтинговыми теннисистами. Последнее исключение из правил случилось в феврале на «пятисотнике» в Дохе, где Янника сенсационно победил ныне 27-й номер рейтинга чех Якуб Меншик (6:7, 6:2, 3:6). Но стоит учитывать настрой Янника на этот турнир. Он приехал на Ближний Восток во многом из-за бонуса в размере $ 1,2 млн за участие. Нельзя сказать, что итальянец отбывал номер, однако любой ценой брать тот «пятисотник» точно не собирался.

До этого неожиданный ранний вылет Синнера случился на «Мастерсе» в Шанхае, когда он снялся по ходу третьего сета матча с нидерландцем Таллоном Грикспором из-физического недомогания в связи с жарой и высокой влажностью воздуха. Скорее именно проблемы со здоровьем, от которых никто не застрахован, приведут к поражению Синнера, чем кто-то из соперников в отсутствие Алькараса сможет его реально переиграть.

Сомнений в способности Янника взять титул в Мадриде практически нет. Возможность переписать историю тенниса и взять пятый «Мастерс» подряд будет лишь дополнительно мотивировать итальянца. Причём Синнер наверняка уже держит в уме домашний Рим, где без Алькараса у него практически не будет препятствий на пути к кубку и укреплению своего рекорда.