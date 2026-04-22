«Мне ещё предстоит достичь пика формы». Рыбакина — перед стартом на «тысячнике» в Мадриде

В Мадриде стартовал первый женский грунтовый «тысячник» в сезоне. В нём принимает участие и вторая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая по праву считается одной из претенденток на титул. С начала сезона Елена выиграла 25 из 30 проведённых матчей. 13 из них были с теннисистками из топ-20 рейтинга, и Рыбакина оказалась победительницей в девяти. За это время казахстанская спортсменка завоевала свой второй титул на турнире «Большого шлема» — Australian Open, а совсем недавно добралась до трофея и на грунте — на «пятисотнике» в Штутгарте. Елена также сыграла в финале WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Сейчас Рыбакина занимает второе место в мировом рейтинге, но всё равно жаждет больших успехов. На пресс-конференции перед своим первым поединком в Мадриде она рассказала о соперничестве с Ариной Соболенко, ближайших целях и условиях игры в столице Испании.

«Я не обязательно думаю только о рейтинге. Основное внимание уделяется турнирам «Большого шлема», тому, как выигрывать титулы такого рода. Но даже когда я была на третьем месте три года назад, у меня всё равно была цель подняться выше в рейтинге. Каждый год — это возможность. Я думаю, что этот год начался хорошо. Поэтому надеюсь, что продолжу в том же духе, и, если смогу забраться выше, будет здорово», — объяснила Елена.

После победы на Уимблдоне в 2022 году Рыбакина выиграла ещё 10 титулов WTA. Все они были завоёваны на турнирах с рейтингом WTA-500 и выше. Что касается её прогресса как игрока, 26-летняя спортсменка считает, что у неё ещё есть возможности для улучшения: «Я бы сказала, что моё нынешнее состояние отличается от 2022 года, но я всё ещё думаю, что это не лучшая моя форма. Надеюсь, я буду совершенствоваться и скоро её достигну. Пока что это ещё не всё самое лучшее, что у меня есть. Мне ещё предстоит достичь пика», — отметила Елена.

Результаты Рыбакиной в столице Испании в последнее время были неоднозначными. В 2024-м она дошла до полуфинала, однако в остальные годы с 2021-го по 2025-й не смогла пройти дальше третьего круга. В прошлом сезоне она уступила в третьем круге украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 4:6.

Представительница Казахстана рассказала и о трудностях, связанных с условиями Мадрида, где высота над уровнем моря и открытые корты меняют динамику по сравнению с предыдущими турнирами. Её первые тренировки в столице Испании, включая совместные занятия с американкой Коко Гауфф, были сосредоточены на адаптации к скорости покрытия и высоты отскока мяча: «Тренировка прошла хорошо. Здесь интенсивность ударов выше и мы не в закрытом помещении, так что нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Это был всего лишь мой второй день здесь, и я считаю, что постепенно адаптируюсь».

Рыбакина также упомянула важность контроля каждого удара в игре, так как очки в Мадриде можно набирать довольно быстро. Акцент по-прежнему делается на сохранении агрессивного стиля игры как основного направления, а также тактической гибкости, в зависимости от соперника и условий матча: «Сейчас сложно сказать. Я думаю, что постараюсь адаптироваться в зависимости от соперника и посмотрю, что здесь работает, а что — нет, нужно ли мне что-то менять или нет. Но в целом это будет то же самое: пытаться быть агрессивной. Мяч здесь быстро летит, так что я должна быть осторожна с первыми ударами. Нужно быть готовой ко всему, то же самое относится и к сопернице. Нельзя слишком зацикливаться на том, что тебя беспокоит или не работает. Надо стараться адаптироваться как можно быстрее. Если ты делаешь это быстро — отлично, иногда это занимает больше времени. Однако мы все находимся в одинаковых условиях».

Рыбакина как вторая ракетка мира и вторая сеяная на турнире в Мадриде снова оказалась на противоположном полюсе сетки от Арины Соболенко, с которой она встречалась уже трижды в этом сезоне. Хоть у Арины и небольшое преимущество 2-1 в этих встречах (победы в Индиан-Уэллсе и Майами), Елена одержала, скажем так, более весомую победу на Открытом чемпионате Австралии на пути к титулу.

«Мы провели много матчей друг с другом, и, как я всегда говорю, мы подталкиваем друг друга к совершенствованию. Мы обе очень агрессивны, не ждём ошибок друг от друга и должны проявлять инициативу. Я думаю, что в таких встречах ты растёшь, учишься, и, помимо результата, всегда приятно играть с такими теннисистками. Она отличный игрок, великая чемпионка. Арина завоевала много титулов и к тому же была очень последовательной. У нас есть свои сильные стороны и области, в которых нужно совершенствоваться. Мы, безусловно, подталкиваем друг друга. Она очень весёлая за пределами корта, милая. Мы не очень близки, но я думаю, что она хороший человек», — так высказалась Рыбакина о Соболенко.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко Фото: Mauricio Paiz/Getty Images

Представительница Казахстана, как и все сеяные, не сыграет в первом круге «тысячника» в Мадриде, а начнёт со второго. Она получила довольно непростую сетку. Стартовый матч Елена проведёт с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В третьем круге она может сразиться с Чжэн Циньвэнь или Софьей Кенин, а в четвёртом — с Мэдисон Киз или Еленой Остапенко. Согласно изначальным результатам жеребьёвки, в четвертьфинале Рыбакина могла бы встретиться с американкой Амандой Анисимовой или россиянкой Екатериной Александровой, однако обе теннисистки снялись с турнира. Поэтому за выход в полуфинал казахстанская спортсменка может побороться с Элисе Мертенс или Александрой Эалой. В полуфинале возможен матч Елены с Джессикой Пегулой, Коко Гауфф или Викторией Мбоко, а вот в финале многие наблюдатели уже предвкушают очередное сражение с Ариной Соболенко.

Женский «тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая.