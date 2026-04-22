«Первые три-четыре дня было тяжело». Медведев — о том, как пережил поражение 0:6, 0:6

Болезненный удар получил Даниил Медведев на старте грунтового сезона. На «Мастерсе» в Монте-Карло он проиграл в первом же матче Маттео Берреттини с двумя «баранками» — 0:6, 0:6 — и теперь, спустя две недели, приехал в Мадрид попытаться ликвидировать последствия того «фальстарта». Во время медиадня перед началом своего пути по сетке турнира в столице Испании лидер российского тенниса пообщался с представителями СМИ, в том числе и ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Даниил, давно ли ты сюда приехал? Сколько уже потратил времени на адаптацию? И как тебе здесь обстановка?

— Приехал недавно и, наверное, позже, чем остальные. Что-то в этом году все прямо рано приезжали, с кем я ни разговаривал. Кто-то – с других турниров, а кто-то – даже из Монако, но они рано все тут появились. Я приехал в понедельник, а играю первый матч в субботу, поэтому дней на подготовку у меня много. До этого я провёл хорошую неделю подготовки в Монако и, в принципе, чувствую себя хорошо, в том числе и два-три дня уже прямо здесь.

— Ты здесь уже потренировался и с Димитровым, и с Этчеверри, и с Вашеро. Как вообще прошли с ними занятия, как ты на их фоне смотрелся?

— Ну, лучше, чем в Монако (улыбается). Гейм уж точно выигрывал. Ну, на тренировках это как бы не всегда самое главное, но играл я хорошо. Сет мы не успевали сыграть, потому что всегда был у нас только час, поэтому там считай — не считай, это неважно. Даже не буду говорить, в чью сторону, допустим, было 3:1 или что-то типа 4:4. Ещё 4:2. Ну, в общем, это неважно. Скажем, один раз проиграл, один раз выиграл — хотя, повторюсь, не в этом была задача. Просто главное — чуть-чуть побольше поймать уверенности и в первом матче быть более готовым.

— Вчера один из вопросов Андрею Рублёву был про твои 0:6, 0:6. Общался ли он с тобой? Было ли у него такое в карьере и что бы он на твоём месте сделал? Он говорит, что он бы «не парился». Как тебе удалось пережить этот антирекорд? Долго ли переживал?

— Ну, на самом деле, это тяжёлый вопрос, потому что можно очень долго про это разговаривать. Но, в принципе, суть в том, что, когда ты проигрываешь 2:6, 2:6 или 3:6, 1:6, значит, где-то что-то ты сделал неправильно, где-то, может быть, был не готов, может, тактически неправильно подошёл к матчу. А когда проигрываешь 0:6, 0:6, то получается, что ты сделал неправильно всё и должна быть какая-то большая причина, почему так случилось. Соответственно, задача — найти эту причину и, скажем так, постараться её или не повторять, или чтобы этой причины не было, и так далее, и тому подобное. Так что эту причину я постарался найти, и, скорее всего, нашёл. Говорить никому не буду, что это за причина. Но опять же, наверное, в каком-то смысле Андрей прав. Понятное дело, первые три-четыре дня мне тяжело было. И когда на тренировку возвращаешься, то такой думаешь: «Ну, окей! А как мне там геймы выигрывать?» Но, с другой стороны, опять же, не было такого, что меня прямо переиграли или что мне где-то не повезло. Я просто вообще два мяча подряд в корт не попадал, поэтому просто надо играть лучше в следующем матче.

— Ты так непривычно рано для последних лет сошёл с дистанции на грунтовом турнире. Не было у тебя варианта, хотя бы спонтанного, вдруг заявиться, допустим, на Барселону, попросить уайлд-кард и получить эту недополученную игровую практику?

— Вариант такой всегда есть, но, скажем так, это просто не входило в мои планы. Мы с командой в тот же день после матча на всякий случай переговорили, хотим ли мы, может быть, куда-то ещё поехать — в Барселону или в Мюнхен. Нет, это изначально не входило в наши планы и в итоге так и не вошло. Хотя оба турнира прикольные, потому что в Мюнхене я никогда не был, а там «Бавария», там то, там сё. Они как раз с «Реалом» играли в этот момент. А в Барселоне я был один раз — тоже очень классный турнир, но, к сожалению, с нынешним календарём ATP в мои планы это не входит, потому что иначе ты тогда, получается, играешь восемь недель подряд.

— Получается, уже две недели прошло, как ты проиграл 0:6, 0:6. И до сих пор это твой последний результат. Это проблема или, наоборот, больше времени разобраться?

— Нет, ни в коем случае не проблема. И, кстати, как раз таки поэтому в том числе мы решили так, что если ты сразу едешь на следующий турнир, то ещё очень свежо это поражение и будет очень много к тебе вопросов: «А как? А что?» И если вдруг ты ещё и там проиграешь, а уже нет времени на подготовку к Мадриду, которую мы отложили в сторону… Поэтому мы решили: «Нет, мы лучше проведём физическую подготовку, такой своеобразный мини-блок, наберём физики, на грунте поработаем, там поскользим и всякое такое». И сейчас, честно, я вообще не думаю про тот матч, потому что опять же, как я и говорю, ты проигрываешь 3:6, 3:6 и как бы к тебе есть вопросы: «А почему такой лёгкий проигрыш?» Когда проигрываешь 0:6, 0:6, то тут всем понятно, что дело не в теннисе, а дело в чём-то другом. Но я надеюсь, что здесь смогу получше сыграть.

— Значит, «обнулиться» проще?

— Да-да, как раз таки я и считаю, что смог это сделать. То есть за счёт вот этого маленького блока физической подготовки и потом недели тренировок я смог «обнулиться», и как бы — да, в каком-то смысле у меня грунтовый сезон, получается, начинается здесь, в Мадриде.

— При слове «Мадрид» какие у тебя воспоминания? Андрей Рублёв говорит, что он любит какие-то места в центре города — побродить, зайти в кафе. У тебя есть какие-то особые ассоциации, связанные с этим местом?

— Каких-то прям конкретных воспоминаний или, допустим, любимого места у меня тут нет. Но, в принципе, Мадрид, наверное, в топ-3 тура у меня войдёт. Я всегда говорил, что Шанхай — мой самый любимый, но я думаю, что и Мадрид в топ-3 спокойно войдёт. Может, даже и на втором месте. Я обожаю сюда приезжать, обожаю здесь находиться. Не всегда мне это помогало хорошо играть, но в любом случае, опять же, после такого результата в Монте-Карло приятно находиться в месте, где тебе нравится.

— Тут же, помимо самого «Мастерса», проходил и победный Кубок Дэвиса — 2021. Что с тех времён помнишь?

— Ну, как раз таки на удивление с того Кубка Дэвиса я не помню сам Мадрид, потому что я приехал туда довольно поздно, после Турина, и оставалось только время на подготовку к матчам и саму игру. Да, мы ходили в какие-то рестораны, и даже было весело, но всё равно был больше акцент на турнир. А вот когда ты приезжаешь сюда на «Мастерс», ты приезжаешь слегка заранее, у тебя есть немножко времени,, допустим на то, чтобы больше посмотреть город. К тому же температура в это время года и погода – совсем другие. Так что, как это ни странно, тот Кубок Дэвиса, если честно, я вообще не ассоциирую с Мадридом и с этим турниром. Но сама победа, конечно, была очень крутая!

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 3 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».