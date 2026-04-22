Во 2-м круге Мадрида сыграют 5 россиянок. Павлюченкова и ещё трое наших уступили на старте

Анастасия всё никак не может победить в основной сетке в этом году. Захарова, Чараева и Селехметьева тоже покинули турнир.

В среду, 22 апреля, на супертурнире в Мадриде проходили заключительные матчи первого круга в женском одиночном разряде. В турнирную сетку попали девять россиянок, но пять из них были сеяными, поэтому в стартовом круге принимали участие четыре наших спортсменки, а именно Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева. Но обо всём по порядку.

Женский грунтовый «тысячник» в Мадриде проходит с 2009 года — до этого на протяжении семи лет в соревновании принимали участие только мужчины; кроме того, с 2002 по 2008 год турнир проводился на харде и в другую часть сезона. Первой чемпионкой WTA-1000 в столице Испании стала Динара Сафина, которая в финале 2009 года одолела Каролину Возняцки — 6:2, 6:4. В 2014 году сильнейшей оказалась Мария Шарапова, которая в решающем матче одержала волевую победу над Симоной Халеп (1:6, 6:2, 6:3). А чаще всех здесь побеждали Петра Квитова и Арина Соболенко, на счету которых по три титула. Соболенко является действующей чемпионкой. Год назад она в титульном матче обыграла Кори Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).

В квалификации Мадрида-2026 принимали участие три россиянки — Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева. Блинкова не смогла выйти в основную сетку: в первом круге отбора она победила Нурию Бранкаччо (6:7 (3:7), 7:5, 6:4), а в финале уступила Эльвине Калиевой (2:6, 6:3, 5:7). А вот Павлюченкова и Чараева успешно справились с задачей. Анастасия прошла Викторию Томову (6:3, 6:2) и Юлию Стародубцеву (6:4, 0:6, 6:4), а Алина — Александру Саснович (6:3, 6:4) и Николу Бартунькову (6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6)).

Первой из россиянок свой матч провела Анастасия Захарова — ещё во вторник, 21 апреля. Захарова, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, играла с колумбийкой Камилой Осорио, располагающейся четырьмя строчками ниже. Увы, россиянка не смогла навязать борьбу сопернице. В первом сете Анастасия всего за 20 минут получила «баранку», причём в каждом из шести геймов ей удалось взять не более двух очков. Во второй партии Захарова, сделав брейк под ноль, повела 3:2, но это был единственный позитивный момент, так как после этого она отдала четыре гейма подряд, и Осорио прошла дальше — 6:0, 6:3 за 1 час 4 минуты.

Теперь — о сегодняшних встречах. Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова (Q), занимающая 116-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с перспективной филиппинкой Александрой Эалой — 20-летняя теннисистка идёт 44-й в мировой классификации. 34-летняя россиянка уже в 17-й раз играла на этом турнире, но впервые — как квалифаер.

В первом сете Павлюченкова при счёте 2:2 не набрала ни одного очка на своей подаче и после этого взяла медицинский перерыв — спортсменка пожаловалась на дискомфорт в области правого бедра. Россиянка смогла продолжить встречу, и у нее даже была возможность сравнять счёт, но она упустила двойной брейк-пойнт в восьмом гейме. После этого Эала ещё раз взяла чужую подачу и закрыла партию — 6:3 за 51 минуту.

Во втором сете Анастасия дважды подряд отдала свою подачу, хотя между этими геймами сделала брейк. Уступая 2:4, Павлюченкова уже не смогла отыграться, и в девятом гейме её соперница подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 29 минут. Россиянка пока не может забрать хотя бы один матч в основной сетке в этом сезоне (шесть игр — шесть поражений).

129-я ракетка мира Алина Чараева (Q) сражалась с Джаниче Чен из Индонезии, 39-м номером мирового рейтинга. Стоит отметить, что Алина впервые играла в основной сетке на уровне WTA-1000. Чараева сразу же отдала подачу, в следующих двух своих геймах у неё тоже были проблемы, но она уходила с брейк-пойнтов, а в шестом гейме дожала соперницу с четвёртого брейк-пойнта и сравняла счёт — 3:3. Однако концовку партии россиянка провалила. После 4:4 Алина не взяла ни одного мяча, и Тьен выиграла сет — 6:4 за 52 минуты.

В начале второй партии индонезийка не стала сбавлять оборотов и быстро повела 4:0. Один брейк Чараева отыграла, но на большее её не хватило. А в седьмом гейме Алина ещё раз потеряла подачу, после чего её соперница подала на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 24 минуты. Россиянка, дебютировавшая в основных сетках WTA в минувшем сезоне, пока не может забрать хотя бы одну встречу на этом уровне: пять матчей — пять поражений. Что касается Чен, то она вышла на другую россиянку Людмилу Самсонову, 20-ю сеяную.

А Оксана Селехметьева, располагающаяся на 77-й строчке, противостояла француженке Леолии Жанжан (Q), 126-й ракетке мира. В первом сете у обеих теннисисток регулярно были проблемы в их геймах. И если поначалу они отыгрывали брейк-пойнты, то в середине партии случился отрезок, на котором они сделали четыре брейка подряд. В итоге чуть стабильнее оказалась Жанжан: Селехметьева в девятом гейме вышла на брейк-пойнт (скрытый сетбол), но не использовала его, а вот француженка следом в третий раз подряд забрала подачу россиянки, хотя та начала гейм с 40:15, и выиграла сет (Оксана на сетболе допустила двойную ошибку) — 6:4 за 52 минуты.

Начало второй партии тоже сложилось не в пользу Селехметьевой: 0:2, причём на брейк-пойнте россиянка снова сделала двойную ошибку. То же самое приключилось с Оксаной и в шестом гейме, после чего счёт стал 1:5 не в её пользу. После этого Жанжан под ноль подала на матч — 6:4, 6:1 за 1 час 30 минут.

Таким образом, во втором круге Мадрида сыграют пять россиянок: сеяные Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (12), Диана Шнайдер (18), Людмила Самсонова (20) и Анна Калинская (22). Женский турнир в столице Испании завершится 2 мая, мужской — 3 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».