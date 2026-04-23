Теннисный тур перебрался в столицу Испании. На корты в четверг выйдут и три россиянки.

Калинская вступает в борьбу в Мадриде! Ещё сыграют Шнайдер, Соболенко и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на грунтовом супертурнире в Мадриде. В четверг мужчины завершают первый круг, а у женщин начинается второй. С этого дня в борьбу вступают сеяные теннисистки из верхней половины сетки. Среди них и три россиянки — Мирра Андреева (девятый номер посева), Диана Шнайдер (18) и Анна Калинская (22). Сыграют в этот день и другие представительницы топ-10 посева — Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (4), Элина Свитолина (7), Жасмин Паолини (8). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.