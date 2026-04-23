Онлайн-трансляция Мадрида-2026: Мирра Андреева, Арина Соболенко, Диана Шнайдер, Анна Калинская, сетка, расписание, где смотреть

Калинская вступает в борьбу в Мадриде! Ещё сыграют Шнайдер, Соболенко и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Мадрида-2026
Теннисный тур перебрался в столицу Испании. На корты в четверг выйдут и три россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на грунтовом супертурнире в Мадриде. В четверг мужчины завершают первый круг, а у женщин начинается второй. С этого дня в борьбу вступают сеяные теннисистки из верхней половины сетки. Среди них и три россиянки — Мирра Андреева (девятый номер посева), Диана Шнайдер (18) и Анна Калинская (22). Сыграют в этот день и другие представительницы топ-10 посева — Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (4), Элина Свитолина (7), Жасмин Паолини (8). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

WTA-1000. Мадрид-2026. Сетка
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 13:30 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 13:30 МСК
Далма Галфи
Венгрия
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 15:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Не начался
1 2 3
         
         
Питон Стирнс
США
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 20:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Панна Удварди
Венгрия
Расписание четверга
В четверг на «тысячнике» в Мадриде очень насыщенное расписание. Вот за кем будем сегодня следить.

Топ-матчи четверга в теннисе: Мирра, Соболенко, Шнайдер и Калинская в Мадриде.

WTA-1000. Мадрид. 2-й круг

13:30*. Джессика Бузас Манейро — Диана Шнайдер (18)

13:30. Далма Галфи (Q) — Анна Калинская (22)

15:30. Арина Соболенко (1) — Питон Стирнс

20:00. Мирра Андреева (9) — Панна Удварди (Q)

* московское время.
