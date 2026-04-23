Скандальная теннисистка-красотка вернётся в тур. Сейчас она на пятом месяце беременности

Камила Джорджи пережила трудный период в жизни и готова вновь блистать на корте в 2027 году.

Итальянская теннисистка Камила Джорджи возобновит карьеру в сезоне-2027. Об этом бывшая 26-я ракетка мира сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Возвращение Камилы в тур станет приятным моментом для фанатов, ведь она по праву считается одной из самых привлекательных теннисисток планеты.

Джорджи неожиданно объявила о завершении карьеры в мае 2024 года. Итальянские СМИ сообщали, что у Камилы есть проблемы с налоговыми службами. Утверждалось, что она задолжала в казну государства около € 500 тыс. и уехала на родину своего отца Серджио в Аргентину. Теннисистку также обвинили в краже мебели и ковров с арендуемой виллы под Флоренцией, где она ранее проживала. До этого был скандал с обвинениями семьи спортсменки в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Джорджи опровергала всю дискредитирующую её информацию, но какое-то время действительно жила в Аргентине. Она работала ведущей на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе, однако вскоре всё-таки вернулась на родину в Италию для участия в реалити-шоу «Остров любви». Можно сделать вывод, что проблемы Камилы с налоговыми органами решились.

В феврале этого года Джорджи вышла замуж за 31-летнего аргентинского тренера Игнасио Пасутти. Джорджи и Пасутти сыграли свадьбу в Буэнос-Айресе, а местом жительства выбрали испанскую Мальорку.

Камила Джорджи и Игнасио Пасутти Фото: Из личного архива Камилы Джорджи

Пасутти также играл в теннис, но не слишком успешно. Его лучшим результатом в рейтинге ATP является 1562-я строчка. Незадолго до торжественной церемонии Камила объявила о беременности, сейчас уже 19-я неделя. Примерно через четыре месяца 34-летняя Джорджи родит первенца, после чего начнёт набирать форму для возвращения в тур.

В 2024-м Камила на фоне скандалов категорически отрицала возможность камбэка, однако постепенно решила свои проблемы и прониклась ностальгией по теннису.

«Я отлично провела время в туре. Возможно ли возвращение? В жизни никогда не знаешь наверняка. На мой взгляд, двери всегда нужно оставлять открытыми», – сказала Джорджи в интервью телеканалу OA Sport TV в августе 2025 года.

Камила Джорджи Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Теперь о возвращении объявлено официально. Джорджи была 26-й ракеткой мира. В 2021 году она выиграла свой самый крупный титул – на «тысячнике» в Монреале, а также брала трофеи в Хертогенбосхе (2015), Линце (2018), Мериде (2023). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат – четвертьфинал Уимблдона‑2018.

Вряд ли Камила приблизится к пиковым карьерным показателям после камбэка, но в теннисе есть примеры успешных мам. Не так давно Элина Свитолина и Белинда Бенчич одновременно даже пребывали в топ-10 рейтинга WTA. Для Джорджи успехом будет возвращение хотя бы в топ-100. Ранее она славилась мощнейшими подачей и форхендом. Камила наверняка не растеряла все навыки, поэтому сможет быть довольно конкурентоспособной на корте.