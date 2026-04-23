Скандальная теннисистка-красотка вернётся в тур. Сейчас она на пятом месяце беременности

Одна из самых красивых теннисисток мира Камила Джорджи возобновит карьеру в 2027 году – итальянка на пятом месяце беременности

Михаил Георгиев
Камила Джорджи пережила трудный период в жизни и готова вновь блистать на корте в 2027 году.

Итальянская теннисистка Камила Джорджи возобновит карьеру в сезоне-2027. Об этом бывшая 26-я ракетка мира сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Возвращение Камилы в тур станет приятным моментом для фанатов, ведь она по праву считается одной из самых привлекательных теннисисток планеты.

Материалы по теме
Одна из самых красивых теннисисток мира публикует смелые фото, но несчастна в личной жизни
Джорджи неожиданно объявила о завершении карьеры в мае 2024 года. Итальянские СМИ сообщали, что у Камилы есть проблемы с налоговыми службами. Утверждалось, что она задолжала в казну государства около € 500 тыс. и уехала на родину своего отца Серджио в Аргентину. Теннисистку также обвинили в краже мебели и ковров с арендуемой виллы под Флоренцией, где она ранее проживала. До этого был скандал с обвинениями семьи спортсменки в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Джорджи опровергала всю дискредитирующую её информацию, но какое-то время действительно жила в Аргентине. Она работала ведущей на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе, однако вскоре всё-таки вернулась на родину в Италию для участия в реалити-шоу «Остров любви». Можно сделать вывод, что проблемы Камилы с налоговыми органами решились.

В феврале этого года Джорджи вышла замуж за 31-летнего аргентинского тренера Игнасио Пасутти. Джорджи и Пасутти сыграли свадьбу в Буэнос-Айресе, а местом жительства выбрали испанскую Мальорку.

Фото: Из личного архива Камилы Джорджи

Пасутти также играл в теннис, но не слишком успешно. Его лучшим результатом в рейтинге ATP является 1562-я строчка. Незадолго до торжественной церемонии Камила объявила о беременности, сейчас уже 19-я неделя. Примерно через четыре месяца 34-летняя Джорджи родит первенца, после чего начнёт набирать форму для возвращения в тур.

Материалы по теме
Теннисную красотку Джорджи будут судить в Италии. Камиле светят серьёзные неприятности
В 2024-м Камила на фоне скандалов категорически отрицала возможность камбэка, однако постепенно решила свои проблемы и прониклась ностальгией по теннису.

«Я отлично провела время в туре. Возможно ли возвращение? В жизни никогда не знаешь наверняка. На мой взгляд, двери всегда нужно оставлять открытыми», – сказала Джорджи в интервью телеканалу OA Sport TV в августе 2025 года.

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Теперь о возвращении объявлено официально. Джорджи была 26-й ракеткой мира. В 2021 году она выиграла свой самый крупный титул – на «тысячнике» в Монреале, а также брала трофеи в Хертогенбосхе (2015), Линце (2018), Мериде (2023). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат – четвертьфинал Уимблдона‑2018.

Материалы по теме
Итальянка в откровенном наряде произвела фурор на турнире в Монреале в 2021-м
Вряд ли Камила приблизится к пиковым карьерным показателям после камбэка, но в теннисе есть примеры успешных мам. Не так давно Элина Свитолина и Белинда Бенчич одновременно даже пребывали в топ-10 рейтинга WTA. Для Джорджи успехом будет возвращение хотя бы в топ-100. Ранее она славилась мощнейшими подачей и форхендом. Камила наверняка не растеряла все навыки, поэтому сможет быть довольно конкурентоспособной на корте.

