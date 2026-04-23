Шнайдер сотворила камбэк в Мадриде! А Калинская проиграла 117-й ракетке мира

Супертурнир категории WTA-1000 в Мадриде вовсю разгоняется и уже добрался до второго круга. В четверг, 23 апреля, на испанском «тысячнике» в борьбу вступили сеяные теннисистки, в числе которых также были россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер. Но обо всём по порядку.

В основную сетку Мадрида попали восемь наших спортсменок – Мирра Андреева (9), Диана Шнайдер (18), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22), Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева. Причём две последние теннисистки пробились на испанское соревнование через квалификационный отбор.

В предыдущем году дальше всех из россиянок по сетке «тысячника» продвинулась Мирра Андреева. 18-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал Мадрида, однако на этой стадии её выбила американка Кори Гауфф. Кроме вышеупомянутой спортсменки, до четвёртого круга в 2025-м также добрались Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, тогда ещё представлявшая нашу страну.

Первыми в текущем розыгрыше Мадрида стартовали теннисистки без посева — Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева. Причём они все зачехлили ракетку уже на стадии первого круга! Таким образом, в сетке соревнования категории WTA-1000 остались только самые высокорейтинговые отечественные спортсменки.

Захарова проиграла с «баранкой» колумбийке Камиле Осорио (0:6, 3:6), Чараева в двух сетах уступила представительнице Индонезии Джаниче Чен (4:6, 2:6), Селехметьева не справилась с квалифаером Леолией Жанжан (4:6, 1:6), а финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова ничего не смогла поделать с филиппинкой Александрой Эалой (3:6, 3:6).

А в четверг пришло время вступить в бой сеяным спортсменкам. За третий круг Мадрида Диана Шнайдер боролась с Джессикой Бузас Манейро. 23-летняя испанка сейчас занимает 50-е место в мировой классификации, однако ещё в августе 2025 года она была 40-й ракеткой мира. В коллекции у спортсменки нет ни одного трофея на уровне тура, к тому же она не добиралась даже до решающих матчей на соревнованиях категории WTA. До начала поединка Джессики и Дианы теннисистки ни разу не сражались друг с другом.

Неудачно начала встречу Шнайдер, отдав испанке на старте свою подачу — 0:1. Тут же Диана поймала соперницу на ошибках и добилась обратного брейка — 1:1. Однако равновесие длилось недолго: Бузас Манейро заработала три брейк-пойнта, россиянка смогла отыграть два, а с третьим не справилась — 1:2. Упорная борьба развернулась в шестом гейме на подаче Джессики: несколько раз было «ровно», Диана получила шансы сравнять счёт, но реализовать свои возможности не смогла — 2:4. А под конец партии россиянка отдала ещё одну подачу — 3:6.

По проценту попадания первой подачи Шнайдер обошла Бузас Манейро — 65% против 61%. Диана также сделала больше эйсов (2), чем Джессика (1). Однако у соперницы набралось меньше двойных ошибок: одна у испанки и две — у россиянки.

На вторую партию Шнайдер вышла нацеленной на реванш. И в первом же гейме россиянке удалось сделать брейк — 1:0. Но закрепить успех Диане не удалось, потому что испанка вернула потерянное — 1:1. После этого теннисистки ещё раз обменялись подачами — 3:3. В восьмом гейме Джессика заработала брейк-пойнт, однако россиянка выстояла — 4:4. И тут же ошибки посыпались уже в исполнении Бузас Манейро, которыми отлично воспользовалась наша теннисистка — 5:4. Оставалось только подать на сет, но это оказалось для Дианы невыполнимой задачей — 5:5. Впрочем, соперница тоже неудачно провела свой гейм, и Шнайдер вновь получила право подать на партию — 6:5. На этот раз осечки не случилось — 7:5.

Во втором сете спортсменки не сделали ни одного эйса, однако Диана допустила двойную ошибку, чего не было у соперницы. По проценту попадания первой подачи Бузас Манейро оказалась немного лучше Шнайдер — 73% против 71%.

В начале решающей партии Шнайдер вцепилась в подачу испанской теннисистки и добилась брейка — 2:1. После этого игра Бузас Манейро совсем развалилась, благодаря чему Диана взяла ещё две подачи соперницы и оформила победу в матче — 3:6, 7:5, 6:1 за 2 часа 3 минуты.

Таким образом, россиянка пробилась в третий круг Мадрида. За выход в 1/8 финала Шнайдер поборется с олимпийской чемпионкой Токио Белиндой Бенчич.

За весь матч Диана допустила аж пять двойных ошибок, тогда как Джессика — всего одну. Зато у Шнайдер оказалось больше эйсов — два против одного. Лидером по проценту попадания первой подачи стала Бузас Манейро: 74% у испанки и 65% – у россиянки.

Преодолеть барьер второго круга стремилась и Анна Калинская, которая сошлась на корте с квалифаером Далмой Галфи. 27-летняя венгерка в данный момент стоит на 117-м месте в рейтинге, а её наивысший результат — 79-я строчка. За всю карьеру теннисистка не выиграла ни одного титула и даже не принимала участия в финалах на уровне тура, зато на юниорском уровне она завоевала трофей на US Open — 2015 в одиночке и стала чемпионкой Уимблдона-2015 в парном разряде.

В основной сетке соревнований категории WTA Калинская не пересекалась с Галфи, однако дважды встречалась с соперницей в квалификациях турниров «Большого шлема». Россиянка оказывалась сильнее венгерской теннисистки в отборе на Australian Open — 2021 (6:4, 6:7, 6:3) и Уимблдон-2021 (4:6, 6:4, 6:1).

До начала поединка стало известно, что Калинская не выступит в соревновании дуэтов. Кроме того, на матч Анна вышла с перевязанным левым голеностопом. Стало тревожно за россиянку. Тем не менее начало поединка с Галфи осталось за нашей теннисисткой: она поймала соперницу на ошибках и с третьего брейк-пойнта добилась успеха — 2:0. Однако укрепить позиции Калинская не смогла, отдав тут же под ноль свою подачу — 2:1. Пятый гейм для Анны тоже не сложился, и она позволила Далме сделать брейк — 2:3. Восстановить равновесие в партии россиянка так и не сумела — 3:6.

Процент попадания первой подачи у Галфи оказался выше — 70%, чем у Калинской — 63%. Далма также сделала пять эйсов, а вот Анна — ни одного. Венгерка также оказалась стабильнее по количеству двойных ошибок: одна у Галфи и две — у Калинской.

В первом же гейме второго сета Калинская могла сделать брейк, но все свои шансы упустила. В середине партии теннисистки обменялись подачами, а затем в восьмом гейме Анна снова дала возможность Галфи повести с преимуществом и подать на матч — 3:6, 3:6 за 1 час 7 минут.

Таким образом, Анна не смогла защитить очки за прошлогодний третий круг Мадрида. Далма дальше поборется с победительницей матча Мирра Андреева — Панна Удварди.

