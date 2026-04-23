«Тоже хотела бы сыграть на «Бернабеу», но до турнира». Соболенко — после старта в Мадриде

Первая ракетка мира Арина Соболенко успешно приступила к защите титула на «тысячнике» в Мадриде. За полтора часа она справилась с американкой Питон Стирнс — 7:5, 6:3 — и проследовала в третий круг. О том, каким получился для неё старт, и о многом другом белорусская теннисистка рассказала журналистам, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

Но сначала Арина ответила на несколько вопросов прямо на корте.

— Эта неделя была для тебя очень насыщенной и вне корта. Несколько дней назад тебя удостоили звания «Спортсменка года» по версии премии Laureus. Это огромное достижение. Насколько особенным было для тебя получить такое признание?

— Это было что-то невероятное, особенно видеть предыдущих победительниц рядом со всеми легендами. Для меня это большая честь, и я не знаю, это был невероятный опыт. Но, с другой стороны, есть так много удивительных женщин во всех видах спорта, вдохновляющих женщин, сильных, могущественных, делающих действительно потрясающие вещи. И я думаю про себя: «Это я получаю эту награду. Вау! Это просто как сон. Это был невероятно особенный момент. Я действительно насладилась им и очень горжусь не только собой, но и своей командой.

— Мы заметили вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа в твоём боксе. Что он там делал?

— Кажется, в прошлом году я должна была пойти на их матч, и он написал мне, приду ли я или нет. Но потом он работал с моим парнем, и таким образом я с ним познакомилась. Я встретила его впервые перед встречей, он такой приятный парень. Это здорово — получать поддержку в Мадриде!

— На этой неделе с тобой особенный гость — твой новый щенок Эш. Получается, тебе приходится делить внимание к нему с другими?

— Эш, безусловно, самая милая собака, которая у меня когда-либо была. И да, мы его очень любим, и он нас очень любит. Он вообще любит всех. Мне кажется, он как собака-талисман. Он ходит в спортзал, бежит к игрокам, получает свои объятия и… И мне кажется, он оказывает всем моральную поддержку.

— Прям собака-терапевт!

Ну а затем Арина Соболенко пришла на общение с журналистами, во время которого сначала поделилась впечатлениям о стартовом матче:

— Да, первый матч на грунте был довольно непростым — она отличная теннисистка, и мне кажется, этот корт ей очень подходит. Я просто рада, что одержала победу — может быть, не такую ​​красивую, но к концу встречи я чувствовала себя на корте намного лучше, поэтому я очень надеюсь, что в следующем матче покажу более качественную игру.

— Насколько сложной получилась адаптация к первому матчу на грунте?

— Да, это было непросто. Я много работала перед тем, как приехать сюда. Настрой, счёт и её игра — всё это далось нелегко. Но, как я уже сказала, я просто рада, что одержала победу.

— WTA объявила об уходе Порши Арчер с поста руководителя. Что ты думаешь о её работе в WTA и удивило ли тебя это решение?

— Я как раз подумала об этом перед матчем… Мне кажется, она отлично справилась. Я просто желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что всё сложится.

— Что ты думаешь об атмосфере на стадионе, о поддержке и любви болельщиков?

— О боже! Я всегда рада вернуться в Мадрид, всегда получаю огромную поддержку тут, много любви. И, честно говоря, я думаю, всё это благодаря моей дружбе с Паулой [Бадосой]. Но знаете… Что ж, пусть так и будет. Мне просто очень нравится играть перед ними всеми. И я всегда надеюсь показать свой лучший теннис, чтобы люди получили от него удовольствие. Надеюсь, следующий матч будет лучше.

— Что касается адаптации к грунту, насколько сильно отличались твои ощущения от первого матча на этом покрытии? В этом году ты начала эту часть сезона здесь, а не в привычном для тебя Штутгарте?

— Да, ощущения немного другие. Мне кажется, когда играешь в Штутгарте, ты постепенно привыкаешь к движениям, знаешь, что это как будто грунт, но в помещении. Это всё как-то по-другому, однако, с другой стороны, всё равно это грунт, поэтому ты как бы привыкаешь к движениям, но там всё немного быстрее, поэтому переход [с харда получается] не такой резкий. А вот здесь, после Штутгарта, ты уже двигаешься лучше, и это очень помогает адаптироваться к местным условиям. А сегодня я только что вернулась. Не знаю, как будто это было новое начало для меня. И, может быть, всё прошло не так гладко и не так быстро. Возможно, я сыграла не очень хорошо, однако я рада, что одержала победу, и завтра я просто немного поработаю над собой, чтобы в следующем матче сыграть чуть лучше.

— Я спрашивал игроков, как они оценивают удар сверху — смэш. Считают ли они его лёгким или сложным. Некоторые говорят, что он лёгкий, что им следует попадать 10 раз из 10, другие говорят, что нет, это очень сложный удар. А что ты думаешь об этом ударе?

— Всё зависит от ситуации, от давления, от того, как ты дышишь перед ударом сверху. Скажу, что раньше для меня это было самым сложным, потому что я не знала, как летит мяч после высокого навеса. Сейчас я просто не тороплюсь, делаю несколько вдохов, и мне кажется, что я почти не промахиваюсь. Ну вот, наверное, потому что я это только что сказала, следующий удар будет другим (улыбается)… Конечно, я стараюсь изо всех сил. Мне кажется, это зависит от момента в матче. Если чувствуешь давление, то становишься более напряжённым, и тогда ты как бы… Ну да, как я сказала, ты напряжён, вместо того чтобы быть более открытым и расслабленным, чтобы ударить лучше по мячу. Поэтому я думаю, что нужно просто дать себе время, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов перед ударом.

Арина Соболенко Фото: David Ramos/Getty Images

— Сегодня появились фотографии корта на футбольном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ты планируешь провести там тренировки или показательный матч?

— Думаю, я бы хотела сделать это до турнира, но сейчас мне кажется, что покрытие там будет немного отличаться от того, что находится здесь. К тому же это огромный стадион, и к этому тоже нужно будет привыкнуть. Поэтому я бы предпочла сосредоточиться сейчас на этих кортах. Но вообще, да, я бы хотела это сделать. Может быть, после турнира, если они сохранят корт до того времени на этом месте. Я чувствую, что это уникальный опыт. И да, я бы очень хотела это сделать.

— Ты бы сходила вместе куда-то с Паулой Бадосой? Может, прогулялись бы по Мадриду?

— Вообще-то, да. У меня ещё есть немного времени, так что, может быть, сегодня поужинаю и просто проведу время с Паулой. Я поддержу её. Мне кажется, она сейчас переживает некоторые трудности в жизни, поэтому я просто проведу время с Паулой. Может быть, мы просто пересечёмся в отеле и позавтракаем или поужинаем там.

— ATP проводит такое мероприятие, как «Прибытие спортсменов». Не знаю, видела ли ты? Там они наряжаются, и я знаю, что ты любишь моду. Хотела бы ты, чтобы WTA сделала что-то подобное для теннисисток — чтобы вас нарядили и сфотографировали?

— Мне бы очень хотелось, и я бы с удовольствием поучаствовала в этом. Мне кажется, это было бы очень весело. Думаю, сейчас у нас много классных личностей, и многие девушки такие стильные и так круто выглядят в своих нарядах, так что, думаю, у нас бы всё получилось отлично.

— Твоя хорошая подруга Паула Бадоса проиграла пару дней назад. Ты с ней успела переговорить или хотя бы что-то написать?

— Да, мы на связи, и, как я уже говорила, мы можем пойти поужинать или позавтракать — как ей больше понравится. Так что – да, конечно. Я на связи.