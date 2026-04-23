Мирра вышла в третий круг Мадрида. У неё 8 побед на грунте в сезоне — больше нет ни у кого

В четверг, 23 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. В борьбу вступили сеяные теннисистки, в том числе первая ракетка России Мирра Андреева и лидер рейтинга WTA Арина Соболенко. Не обошлось и без сенсаций.

Турнир в Мадриде является особенным для Андреевой. Три года назад она дебютировала здесь на уровне WTA-1000, получив уайлд-кард. И с ходу дошла до четвёртого круга, хотя занимала тогда лишь 194-ю строчку в мировой классификации! В 1/8 финала Мирра уступила Арине Соболенко. После этого россиянка дважды подряд останавливалась на четвертьфинальной стадии. В 2024-м её снова выбила Соболенко, а в 2025-м — Кори Гауфф.

Перед текущим турниром Андреева излучала оптимизм. «У меня много хороших воспоминаний о Мадриде, и я всегда рада возвращаться на этот турнир. Я счастлива быть здесь. Тренировка прошла хорошо. Хорошие ощущения, хорошая атмосфера.

Не думаю, что этот турнир так сильно отличается от предыдущих. Конечно, это первый «тысячник» на грунте, и, чтобы быть в форме, тебе просто надо хорошо подготовиться к грунту. Я чуть больше времени проводила в тренажёрном зале, было похоже на маленькую предсезонку. Я сделала много всего, прежде чем ступить на грунт и играть первые турниры на этом покрытии. Так что довольно важно подготовиться к грунту и потом уже смотреть, как ты себя чувствуешь», — говорила она на пресс-конференции.

В соперницах у Андреевой, занимающей восьмое место в рейтинге WTA и посеянной под девятым номером, была 78-я ракетка мира Панна Удварди. Венгерская теннисистка пробилась на турнир через квалификацию, а в первом круге победила Кимберли Биррелл (6:4, 1:6, 6:1). В начале месяца Удварди впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA, однако проиграла Мари Боузковой (7:6 (9:7), 2:6, 2:6) в титульном матче в Боготе. Что касается Мирры, то она на предыдущей неделе дошла до полуфинала «пятисотника» в Штутгарте, где уступила Елене Рыбакиной (5:7, 1:6).

Андреева не слишком удачно вошла в матч, ошибаясь чаще, чем Удварди. Россиянка ещё и не всегда принимала оптимальные решения на корте, чем пользовалась соперница. Всё это привело к тому, что в шестом гейме венгерская теннисистка вышла на двойной брейк-пойнт. Однако в этот важный момент Мирра действовала чётче, чем Панна, и не дала ей повести с брейком — 3:3.

Во второй половине партии ситуация стабилизировалась: Андреева уже не рисковала упустить подачу, хотя и брейк-пойнтов у неё тоже не было. Так продолжалось до 11-го гейма, в котором Мирра сделала решающий шаг к победе в сете. Использовав второй брейк-пойнт, россиянка затем подала на партию — 7:5 за 50 минут. По ходу сета у неё порой прорывались эмоции, но не было ничего такого, что выходило бы за рамки.

Во втором сете преимущество Андреевой было видно невооружённым глазом. Россиянка начала с брейка, потом на своей подаче почти не отдавала очков (всего три за партию), а в седьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы. И после этого без особых проблем подала на матч, реализовав второй матчбол, — 7:5, 6:2 за 1 час 24 минуты.

Так Андреева одержала уже восьмую победу на грунте в этом сезоне (а всего в 2026 году — 22-ю) — она лидирует по этому показателю. До этого Мирра завоевала титул в Линце, а затем дошла до 1/2 финала в Штутгарте. В этом году у неё пока идеальная статистика в матчах с теннисистками не из топ-50: 11 встреч — 11 побед.

В третьем круге Мирра Андреева сразится с Далмой Галфи, которая тоже представляет Венгрию и тоже попала в сетку через квалификацию. Во втором круге Галфи выбила Анну Калинскую (6:3, 6:3) — увы, на этой стадии без российского дерби.

Соболенко же открыла свой грунтовый сезон матчем с 43-й ракеткой мира американкой Питон Стирнс. Если кто ожидал разгрома в исполнении первой сеяной, то его не случилось. Более того, Соболенко в каждой из партий теряла подачу в третьем гейме, но потом сразу отвечала обратным брейком, а в концовке дожимала соперницу — 7:5, 6:3 за 1 час 36 минут. Два эйса и пять двойных ошибок — пока не лучшие показатели на подаче (процент попадания первым мячом составил 63%).

Как бы то ни было, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» успешно начала защиту титула в Мадриде. Она одержала уже 13-ю победу подряд — после титулов в Индиан-Уэллсе и Майами. Арина выиграла уже 24-й матч в сезоне (при всего одном поражении — от Елены Рыбакиной в финале Australian Open). В третьем круге Мадрида Соболенко сыграет с румынкой Жаклин Кристиан (29), 33-м номером рейтинга WTA.

«Я просто рада, что одержала победу. Может быть, не самую красивую, но к концу матча я чувствовала себя на корте намного лучше. Это было непросто. Я хорошо подготовилась перед приездом в Мадрид, однако высота над уровнем моря, эти корты и её игра — всё это было тяжело. Сегодня я вышла на корт с мыслью о новом начале, и, возможно, всё прошло не так гладко, движения были не очень хорошими. Я рада, что одержала победу, и завтра просто сделаю ещё кое-что», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

А главная сенсация дня состоялась в поединке с участием Элины Свитолиной (7). Украинка, являющаяся седьмой ракеткой мира, уступила 63-му номеру мировой классификации Анне Бондарь. Венгерская теннисистка победила со счётом 6:3, 6:4, отыграв все шесть брейк-пойнтов. Теперь Свитолина, прошлогодняя полуфиналистка Мадрида, потеряет как минимум два места в рейтинге WTA.

Супертурнир в Мадриде закончится 3 мая.