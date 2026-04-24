«Пух летал везде, даже попал мне в глаза и рот». Мирра — после первой победы в Мадриде

Непростым получился дебютный матч Мирры Андреевой в Мадриде-2026, тем приятнее для неё оказалась победа. Юная россиянка с удовольствием прокомментировала свой стартовый поединок на «тысячнике» в столице Испании с венгерской теннисисткой Панной Удварди и рассказала много интересного о себе сначала на корте, а потом уделила время российской прессе, в том числе ответила на вопросы корреспондента «Чемпионата».

Но сначала немного слов Мирры Андреевой с корта сразу после победы.

— Мирра, по ощущениям, ты в начале матча пыталась найти свой ритм. Насколько важным было выиграть первый сет?

— Условия были другими. Я впервые в этом году играла на этом стадионе — здесь, на этом корте, я даже не тренировалась. Так что да, погода была интересная, повсюду летал пух, мяч летал в разные стороны, я не очень хорошо контролировала, что я делаю на корте. Очень рада, что мне удалось выиграть первый сет, справиться со всем этим. И вообще довольна, что получилось выиграть в двух сетах.

— Ты недавно сказала, что перед выходом на корт закрываешь глаза и представляешь себя Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем. И есть песня, которую ты поёшь на протяжении всего матча. Кем ты представляла сегодня себя и какая это была песня?

— Честно говоря, сегодня я пыталась представить себя в тот момент, когда я впервые играла здесь. Просто испытывала все эти эмоции, была очень взволнована. Сегодня мне это было нужно. Я пыталась представить себя 15-летней, играющей впервые в Мадриде. В последнее время во время матчей у меня в голове играет песня «Girls Just Wanna Have Fun» Синди Лопер. Не знаю, почему сегодня она у меня звучала в голове. Может быть, завтра, когда мы будем играть в паре с Дианой [Шнайдер], это будет что-то другое.

— Что ж, мы с нетерпением ждём, когда ты отлично проведёшь время здесь, в Мадриде. Что бы ты хотела сказать всем, кто остался посмотреть твою игру сегодня вечером?

— Большое спасибо всем за поддержку. Я не знаю, как сказать «поддержите» по-испански. Я постараюсь узнать у Кончиты (Мартинес, тренера Андреевой. — Прим. «Чемпионата») пару предложений. Мне следовало подготовиться сегодня, но в следующий раз, если я буду давать интервью на корте, я всё же постараюсь подготовить что-нибудь на испанском и удивить вас всех. Но большое спасибо, что остались сегодня!

Ну а потом Мирра ответила на несколько вопросов для «Чемпионата» и других российских СМИ.

— Мирра, мы тебя все поздравляем с такой красивой победой! Как ты со всем этим справлялась — и с соперницей, и с кортом, и с вечерним Мадридом, а ещё и с пухом, который летал везде?

— Да, на самом деле условия были непростые — совсем разные по сравнению с тренировочными кортами, на которых я занималась тут в последнее время. И да, всё как-то летало, туда-сюда, я не могла найти свой ритм. И этот пух тоже. Он и в рот мне попал, и в глаза, и в нос, уже везде, куда только можно было. Только в уши ещё не залетел. Поэтому да, условия были сегодня непростые, но очень здорово, что получилось выиграть матч. Первый матч никогда простым не получается, поэтому рада начать этот турнир в Мадриде с победы.

— У тебя на грунте уже столько поединков сыграно, столько побед — и в Линце титул, и Штутгарте полуфинал, и уже здесь первая победа. Как ты вообще оцениваешь свою готовность на этом грунтовом этапе сезона?

— Я считаю, что мы провели очень хорошую подготовку перед грунтом. У меня было, может быть, всего дней 7-10, но я очень много времени проводила в спортзале. Получилась такая, я бы сказала, даже мини-предсезонка, потому что очень много работы было проделано. Наверное, в этом плане и результаты хорошо складываются, потому что тело в целом подготовлено к этому покрытию. И вообще, я довольна тем, как играю на грунте. Мне кажется, это покрытие подходит к моей игре более-менее, и очень рада, что получается выигрывать много матчей.

— Ты поздравила своего тренера Кончиту Мартинес с днём рождения в Штутгарте, однако сказала, что основной подарок будет в Мадриде. Что ты ей в итоге подарила или ещё подаришь?

— Эту тему будет вести моя мама, поэтому всё зависит от того, когда мама приедет в Мадрид. Она приедет на наш с папой день рождения — это 100%. Поэтому надо с ней поговорить, посмотреть, через сколько времени она сюда подъедет.

— Когда в Линце не было Кончиты, тебя поддерживал Алексей Ватутин. Расскажи про его помощь и работу в вашей команде. У вас уже получается такое довольно долгосрочное сотрудничество.

— Да, мы работаем с начала года. Начали мы с Австралии, немного на предсезонке тоже поработали вместе. И он поехал со мной в Линц. На самом деле, мне кажется, та неделя получилась очень хорошая. А он выполнял работу и спарринга, и теннисного тренера, и даже фитнес-тренера иногда. И как бы, обстановка получилась очень расслабленная, очень было легко, никто никому, не знаю, не надоедал, поэтому получилась очень хорошая обстановка. Посмотрим, как дальше будет проходить наше сотрудничество.

Мирра Андреева Фото: David Ramos/Getty Images

— Часто с тобой поднимаются разговоры о том, как справляться с эмоциями — и с негативными, и просто с лишними. Иногда ты себя ударишь, когда-то даже кусалась. Сегодня вроде бы волшебное слово какое-то выкрикнула — что всё задолбало. И вроде потом пошло как надо. Значит, это волшебное слово?

— Ну вот, видите, сегодня как-то это слово мне помогло, видимо. Сегодня такой был день в целом очень-очень негативный. Я вообще была недовольна тем, как я играю, причём даже в какие-то хорошие моменты, когда были хорошие розыгрыши, я уже подсознательно думала: «Блин, ну сейчас-то хорошо было, сейчас надо себя похвалить». И всё равно сегодня больше негатив выходил. Но я считаю, в такие дни важно просто пытаться дальше бороться и не давать сопернику, по возможности, узнавать, через что ты проходишь. Выигрывать такие матчи тоже очень важно.

— Часто в Slow Motion-нарезках, которые показывают в перерывах между сетами и после матчей, у тебя уже это выглядит как фирменный жест, вот когда ты в сторону своего бокса как бы подмахиваешь ракеткой, или рукой, или выкрикиваешь что-то. Это, конечно, эффектно смотрится, но по сути это нормально? Тебе такое нравится?

— Вообще, конечно, это ненормально. Я считаю, это как такая очень злая, точнее, плохая привычка в этом плане. Это в глубине своей ничего такого плохого не значит. Я просто переведу с жеста, это: «Ой, да ладно!» Просто, знаете как: «Всё! Забыли». «Да ладно! Проехали». Но я считаю, что всё равно по возможности этого делать не нужно, потому что всё равно твой бокс сидит и поддерживает тебя. Они всегда будут на твоей стороне — и в хорошие времена, и в плохие времена. Они тоже люди, которые всегда будут только поддерживать тебя в трудную минуту, поэтому я считаю, что, конечно, в этом вопросе тоже нужно поработать и как-то постараться убрать этот жест.

— Всех умилила твоя собака Рэсси, которая тебя поддерживала в Индиан-Уэллсе. Сейчас где она? Расскажи про её помощь.

— Да, это тоже такая ментальная помощь, чтобы расслабляться, ни о чём не думать. Понятно, когда ты проводишь время с собакой, случается столько позитива и столько хороших эмоций! Поэтому, когда я с ней, когда я глажу её или мы с ней чем-то занимаемся, ходим на прогулки, мне всегда более спокойно. Сейчас она с мамой и [сестрой] Эрикой находится. Поэтому я надеюсь, что, может, мама, если получится, её сюда привезёт. Тоже зависит от того, когда мама приедет, сможет она её привезти или не сможет — посмотрим. На те турниры, на которые я могу взять собаку, я буду стараться её возить, потому что это, конечно, ещё одна такая очень важная помощь в плане восстановления, расслабления.

— Ещё важный вопрос — на этом турнире вы воссоединили свой союз с Дианой Шнайдер в паре. Как вы об этом договорились? Как выглядит твоя версия?

— На самом деле после финала [Итогового чемпионата WTA] в Эр-Рияде мы просто поговорили. Она хотела также продолжать играть пару на всех турнирах, а у нас с Кончитой был немного другой план — фокусироваться больше на одиночке. И я ей сказала, что если тебе нормально играть меньше турниров, какие-то выборочные, причём я ещё даже сама не знаю, какие, то как бы супер, я готова играть вместе. Но я тоже ей сказала, что, может быть, ей легче найти другого игрока, с которой она точно уже будет знать, какие турниры сможет играть. И мы сказали: «Всё отлично!» без всяких плохих не знаю, слов, знаков, никакой ссоры не было. В Дохе или после Дохи мы поговорили и договорились сыграть во время грунтового сезона вместе. И всё. Так и договорились. Когда будет получаться — выборочно сыграем. Я считаю, мы хорошо вместе выступаем, поэтому почему бы иногда и не поиграть?

— То есть, кроме Мадрида, договорённости идти дальше есть?

— Да, на группу турниров — Мадрид и Рим — будем вместе с ней играть.

***

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 3 мая.