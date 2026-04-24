Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Теннис Статьи

Генеральный директор WTA Порша Арчер покинула свою должность, она запомнилась громким скандалом с Еленой Рыбакиной на Итоговом

Глава WTA лишилась должности. Рыбакина проигнорировала её из-за скандала с тренером
Михаил Георгиев
Порша Арчер уделяла много внимания коммерции и глобальному развитию, но запомнят её в большей степени по резонансному случаю на Итоговом.

WTA объявила, что генеральный директор Порша Арчер покинула свой пост. Решение вступило в силу 20 апреля после истечения срока действия контракта.

Арчер проработала на этой должности 21 месяц, то есть почти два года. Чем запомнилось период её правления в женской теннисной ассоциации?

У Саудовской Аравии заберут женский Итоговый. Похоже, турнир перенесут в крупный город США
WTA назначала Поршу Арчер с целью разделить должности председателя и генерального директора, которые ранее одновременно занимал Стив Саймон. Это было сделано для того, чтобы приблизить структуру управления к уровню ведущих организаций в других видах спорта.

До прихода в WTA Арчер занимала руководящие должности в сфере спорта и СМИ, включая работу главным операционным директором Лиги развития НБА и менеджером на каналах NBC Sports и HBO.

Порша Арчер

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Уход Арчер случился в трудный для женского тенниса момент. Продолжаются обсуждения потенциального коммерческого сотрудничества с ATP и будущего Итогового чемпионата WTA, в настoящее время проводящегося в Эр-Рияде в рамках трёхлетнего соглашения, срок действия которого истекает в 2026 году. Новый контракт с Саудовской Аравией не ожидается. Турнир, скорее всего, переедет в США.

Арчер уделяла внимание коммерческому росту, оперативному исполнению и долгосрочному стратегическому планированию – областям, где её предыдущий опыт был ценен.

«Порша внесла важный вклад в наши турниры, развитие игроков и женского тенниса. Среди её достижений — выход на новые рынки, продвижение инициатив, ставящих игроков на первое место, повышение стандартов защиты, внедрение технологических инноваций и неустанная работа по укреплению роли WTA в теннисном сообществе», — отметила в пресс-релизе председатель WTA Валери Камилло.

«Пожалуйста, никаких фото». Демарш Рыбакиной на церемонии Итогового не прошёл незамеченным
Примечательно, что одновременно с появлением пресс-релиза об уходе Арчер Международная федерация тенниса (ITF) подала иск в Федеральный суд Нью-Йорка. ITF обвиняет WTA в попытке отстранить своего представителя от совета директоров женской ассоциации без его согласия, сказано в документах.

Никаких имён и детализации должностей в этом иске нет, но совпадение с моментом прекращения сотрудничества WTA с Арчер настораживает. Пока рано говорить о каких-то последствиях и вообще с однозначной уверенностью связывать Поршу с этим делом, однако нельзя на 100% исключать, что её уход будет оспариваться ITF и обрастёт скандальными последствиям в виде конфликта между двумя влиятельными теннисными структурами.

Конкретно к управленческим решениям Арчер сложно предъявить какие-либо глобальные претензии, но её правление не обошлось без одного очевидного скандала. Именно Порша инициировала расследование в отношении Стефано Вукова, тренера ныне второй ракетки мира и двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Елены Рыбакиной.

Вуков был отстранён от работы в WTA-туре почти на год из-за «токсичного отношения» к Рыбакиной и вернулся только в августе 2025-го после выигранной в частном арбитражном суде апелляции. Елена в период бана Стефано призывала Арчер снять с него все санкции, но та не прислушалась к мнению теннисистки.

Елена Рыбакина на церемонии Итогового фотографировалась отдельно от Порши Арчер

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Елена стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA в 2025 году, обыграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко. Вуков уже руководил её действиями из тренерской ложи и вышел на корт во время церемонии награждения, в которой участвовала Порша Арчер.

Возникла неловкая ситуация. Рыбакина отказалась стоять рядом с главой WTA для совместного фото. Арчер засняли только с Соболенко. Таким образом, Елена ясно донесла своё отношение к политике руководительницы женского тенниса. Порша Арчер сделала много полезного во главе ассоциации, но, как это часто бывает, многим она в первую очередь запомнится по скандалу с Рыбакиной.

