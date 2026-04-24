«Всё максимально токсично». Теннисные раздевалки невыносимы — особая жесть в женском туре

А вот у мужчин, по словам Даниила Медведева, в плане коммуникации с соперниками всё значительно проще.

Теннис является очень стрессовым видом спорта. Часто можно увидеть, как игроки разбивают ракетки, ругаются и допускают иные виды нервных срывов.

В моменты матчей подобное можно списать на эмоции, но теннисистам непросто преодолевать неудачи и за пределами корта. Журналист The Guardian Тумаини Карайол поговорил с игроками ATP и WTA-туров о ментальных сложностях, которые они переживают.

Третья ракетка мира Кори Гауфф на Australian Open – 2026 запомнилась тем, что после поражения от Элины Свитолиной в четвертьфинале разбила ракетку в подтрибунном помещении. Этот момент попал на камеру и вызвал бурные дискуссии о личной свободе теннисистов. Ещё один примечательный случай произошёл с Кори в Мельбурне ранее.

Гауфф после победы в первом круге AO увидела знакомое лицо на другом конце раздевалки. Теннисистка, имя которой она предпочитает не называть, активно ела конфеты. Американка пошутила, что, должно быть, у коллеги всё хорошо сложилось на корте. Смех не вызвал ответной реакции, поскольку теннисистка была подавленной после ужасного выступления.

«Ответ был: «Нет, это просто конфетка от депрессии», — заявила Гауфф.

Кори Гауфф Фото: Julian Finney/Getty Images

Теннисисткам приходится делить раздевалку с теми же людьми, которые противостоят им на корте. Это может приводить к неловким ситуациям. Испанка Паула Бадоса при подготовке к матчам избегает зрительного контакта с соперницами любой ценой.

«Думаю, мы все так делаем. Стараемся избегать этого и просто здороваемся. В день встречи вы точно избегаете разговора и зрительного контакта», — сказала Бадоса.

«Есть люди, которых я хорошо знаю, поэтому всё не так уж и неловко. Мы просто разговариваем и говорим: «Окей, увидимся», и это нормально. Но с незнакомыми людьми всегда не знаешь, здороваться с ними или нет. Я обычно всегда здороваюсь, однако реакция бывает разной. И я понимаю – нужно просто наслаждаться моментом», — отчасти согласилась с мнением испанки Гауфф.

Швейцарка Белинда Бенчич считает ситуации, когда она и её соперницы находятся в тесном контакте, например, едут на одной гольф-машине по пути на корт, более неловкими, чем совместное использование раздевалки.

«Иногда ты делаешь причёску или готовишься к матчу, а твоя соперница – прямо рядом. Ты не знаешь, стоит ли начинать светскую беседу или нет. Все люди разные. Некоторые игроки очень расслаблены — мы разговариваем, — а некоторые не хотят общаться с тобой перед матчем. Может быть немного неловко, если у кого-то выдался плохой день с поражением, а потом приходит кто-то другой весь такой счастливый. Раздевалка – общее пространство, поэтому нужно проявлять уважение ко всем остальным. Просто будьте уважительны и ведите себя естественно», — отметила Бенчич.

Белинда Бенчич Фото: Jason McCawley/Getty Images

Десятки теннисисток на старте турниров ежедневно пересекаются между собой в раздевалках до и после матчей. Это значит, что там царит настоящий эмоциональный хаос. Некоторые спортсменки плачут после болезненного поражения, другие пребывают в ярости. Иногда невозможно точно понять, что произошло.

«Самое неприятное в совместном пребывании в раздевалке с кем-то, — видеть человека, понимая, что он играл, но не зная, с каким результатом закончился матч. Ты не в курсе, какое у него настроение. Мне всегда трудно в этом разобраться», — подчеркнула Гауфф.

Американка Мэдисон Киз ещё с юниорских лет привыкла к общим раздевалкам. Для неё это не является проблемой, как для остальных.

«Мне это очень нравится, потому что, хотя ты и делишь раздевалку со своими соперницами, они также могут быть твоими друзьями. Случались моменты, когда я понимала, что у меня или у других теннисисток были действительно трудные времена, и всегда рядом находился кто-то, кто мог обнять тебя и поддержать. Это мгновенная поддержка. Думаю, в других видах спорта тоже такое есть, но в теннисе это твои соперницы. Приятно чувствовать себя частью сообщества, а не изолированным», — заявила Киз.

Первая ракетка мира Янник Синнер убеждён, что один из очевидных способов свести к минимуму неловкие ситуации — проводить как можно меньше времени в раздевалках. Итальянец освоил это искусство в совершенстве. Возможно, именно поэтому он тотально доминирует над остальными соперниками.

«Я проводил много времени на одном месте, когда только начал выступать в туре. Сидел в раздевалке или ресторане. Сейчас я немного изменился. Особенно в дни тренировок. Я прихожу в раздевалку, быстро что-нибудь беру и сразу же ухожу», — отмечает Синнер.

Стефанос Циципас и Янник Синнер Фото: Kelly Defina/Getty Images

Грек Стефанос Циципас считает, что большинство игроков находятся в хороших отношениях друг с другом, однако некоторые менее охотно здороваются при встрече. Его особенно отталкивают люди, которые начинают вести себя по-другому, добившись первых значимых успехов.

«Я не понимаю, почему у них появляется заносчивость после того, как они добиваются одного-двух хороших результатов. Вся их личность меняется. Я бы не сказал, что они все высокомерны – возможно, лишь некоторые из них. Мне бы хотелось, чтобы больше людей не привязывались к своим результатам и к тому, что они делают. Это определяет, кто они есть. Я люблю скромных людей. Это одна из причин, почему я так восхищаюсь Яннисом Адетокунбо. Он многого добился благодаря баскетболу. Яннис – один из самых скромных спортсменов, которых я когда-либо встречал и с которыми проводил время. Хотелось бы, чтобы больше теннисистов были такими», — сказал Циципас.

Россиянин Даниил Медведев утверждает, что его тренеры Рохан Гётцке и Томас Юханссон часто рассказывают истории о том, насколько напряжёнными были отношения между игроками раньше.

«Я слышал от них, что 20 лет назад всё было максимально токсично, насколько это вообще возможно представить. Я был в шоке и подумал: «Но ведь именно поэтому ваше поколение заканчивало карьеру довольно рано, потому что чувствовало постоянное давление», — заявил Медведев.

Даниил признаёт, что сегодня в раздевалке гораздо спокойнее и практически нет конфликтов, но, как видно, от стрессовых ситуаций теннисистов это не спасает. Сам Медведев периодически срывается на корте, хотя его ярость не направлена на соперников и является скорее способом разобраться в себе. В коммутации с оппонентами в раздевалке у него нет каких-либо проблем, однако некоторые игроки всё ещё чувствуют дискомфорт в данном отношении и высказывают коллегам пожелания по поводу их поведения.