Рыбакина продолжила победную серию. Самсонова тоже вышла в третий круг Мадрида

В пятницу, 24 апреля, на испанском турнире категории WTA-1000 в Мадриде продолжались сражения за выход в третий круг. Пробиться в эту стадию также стремились российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Но обо всём по порядку.

В этом году в основную сетку Мадрида пробились восемь наших спортсменок, однако четыре из них — Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева — потерпели поражение в первом же круге. В строю остались только сеяные россиянки, в числе которых были Анна Калинская, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Из вышеперечисленных отечественных теннисисток в четверг, 23 апреля, в третий круг смогли пробиться только две теннисистки: Шнайдер и Андреева. Диана в трёх сетах одолела испанку Джессику Бузас Манейро (3:6, 7:5, 6:1), Мирра успешно справилась с венгеркой Панной Удварди (7:5, 6:2), а вот Калинская сенсационно проиграла 117-й ракетке мира Далме Галфи (3:6, 3:6). Самсоновой же предстояло стартовать в Мадриде только на следующий день.

За выход в третий круг испанского «тысячника» Людмила сражалась с Джаниче Чен. 23-летняя представительница Индонезии в феврале этого года была 36-й ракеткой мира, а сейчас немного опустилась в рейтинге, заняв 39-ю строчку. В активе у 23-летней Джаниче пока что всего один трофей — Ченнай-2025. Счёт личных встреч между Чен и Самсоновой — 1-0 в пользу россиянки. Людмила в двух сетах победила соперницу в 1/8 финала Дубая-2026 (6:2, 6:2).

В начале матча теннисистки чётко контролировали свои подачи, не подпуская друг друга даже до брейк-пойнта. А вот в пятом гейме Самсонова поймала соперницу на ошибках и заработала шансы получить преимущество. Три угрозы Чен отвела, а вот с четвёртой не справилась, позволив Людмиле повести — 3:2. В конце матча россиянка снова взяла подачу Джаниче и уверенно довела сет до победы — 6:2.

Людмила Самсонова Фото: Mathias Schulz/Getty Images

Процент попадания первой подачи у Самсоновой оказался достаточно высоким — 83%, а вот Чен подобным не смогла похвастать — 67%. Джаниче также не сделала ни одного эйса и не допустила двойных ошибок, в то время как показатели Людмилы по этим параметрам — 1/2.

Начало второго сета для Чен получилось провальным: Самсонова полностью контролировала ход игры и быстро повела — 4:0. К этому моменту Людмила взяла восемь геймов подряд! Только после этого Джаниче размочила счет в партии — 4:1. Поймав кураж, индонезийка вцепилась в подачу россиянки и заработала два брейк-пойнта, однако реализовать их не смогла. Наша теннисистка больше не позволила сопернице выиграть гейм — 6:1.

За весь матч процент попадания первой подачи у Самсоновой составил 77%, а у Чен — 60%. Соотношение эйсов и двойных ошибок у Людмилы не изменилось — 1/2, а вот Джаниче допустила двойную во втором сете, чего не сделала в первом — 0/1.

Таким образом, россиянка третий год подряд вышла в третий раунд испанского «тысячника». За попадание в 1/8 финала Самсонова поборется с Линдой Носковой или Эмилианой Аранго.

В пятницу на мадридский корт также вышла вторая ракетка мира Елена Рыбакина, которой в качестве соперницы по второму кругу досталась Елена-Габриэла Русе. 28-летняя румынка в данный момент далека от своего лучшего места в рейтинге WTA — 51-е, и занимает всего лишь 71-ю позицию. За всю карьеру теннисистка завоевала только один титул — Гамбург-2021, причём случилось это пять лет назад.

История личных встреч между Рыбакиной и Русе складывалась в пользу представительницы Казахстана — 2-0. Елена оказывалась сильнее Елены-Габриэлы во втором круге Майами-2022 (6:4, 7:5) и в первом круге Уимблдона-2024 (6:3, 6:1). Отметим, что все вышеперечисленные поединки спортсменок прошли не на грунтовом покрытии.

Тяжело входила в матч чемпионка Штутгарта: в третьем гейме Русе воспользовалась ошибками Рыбакиной и со второго брейк-пойнта добилась своего — 2:1. В середине партии теннисистки обменялись подачами, но Елена-Габриэла по-прежнему вела с брейком — 4:3. Так, румынка с минимальным преимуществом довела сет до победы — 6:4.

В первом сете у обеих теннисисток был довольно низкий процент попадания первой подачи, однако Русе оказалась лучше Рыбакиной — 59% против 41%. Спортсменки не сделали ни одного эйса, но представительница Казахстана допустила две двойные ошибки, в то время как румынка — всего одну.

Второй сет Рыбакина начала активно и сразу на старте добилась брейка — 2:0. А затем представительница Казахстана взяла ещё одну подачу соперницы — 4:0. Однако тут же у Елены посыпались ошибки, чем воспользовалась Русе, начав возвращать потери. Сначала румынка добилась успеха в пятом гейме — 4:1, а затем и в седьмом — 4:3. Но сравнять счёт Елена-Габриэла не смогла, Рыбакина снова сделала брейк и довела партию до победы — 6:3.

Во втором сете Елена стала лидером по количеству виннеров — 11 против шести, однако румынка допустила чуть меньше невынужденных ошибок — 15, чем представительница Казахстана — 18. Процент попадания первой подачи у теннисисток так и остался на низком уровне — 46% у Русе и 59% у Рыбакиной.

Елена Рыбакина Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

В начале решающего сета теннисистки держали свои подачи до тех пор, пока в четвёртом гейме не развернулась отчаянная борьба за каждое очко. Рыбакина и Русе лишь обменялись брейками, а вот получить уверенное преимущество никто не мог. Так прошло 10 геймов — 5:5, но тут представительница Казахстана поддавила соперницу и заставила её дрогнуть — 6:5. Небольшая заминка случилась во время подачи на матч, однако с третьего матчбола чемпионка ТБШ поставила точку — 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 30 минут.

Таким образом, Рыбакина продлила свою победную серию, начавшуюся на турнире в Штутгарте, до пяти матчей. В третьем круге Мадрида Елена поборется с олимпийской чемпионкой Парижа Чжэн Циньвэнь.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».