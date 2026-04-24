«Важно играть в паре без давления». После крупного успеха Самсонова осваивается в Мадриде

Людмила Самсонова всего за час с небольшим справилась на старте турнира в Мадриде с восходящей звездой мирового тенниса Джаниче Чен из Индонезии — 6:2, 6:1. О своём начале турнирного пути, о грунте, парном разряде и победе в Штутгарте россиянка рассказала в интервью «Чемпионату».

— Людмила, для начала хочу тебя поздравить с титулом в парном разряде на турнире в Штутгарте. Насколько важное место эта победа занимает в твоей карьере и успела ли хоть немножко отметить этот успех?

— Ну да, немножко мы смогли. Мы были в аэропорту вместе с моей напарницей [Николь Меликар-Мартинес]. Чуть-чуть попробовали десерт, я помню. Но, конечно, времени особо не было — сразу надо было ехать в Мадрид. Мы прилетели сюда в тот же самый день, так что всё было очень быстро. Однако это теннис — тут всё время вот так получается. Но мы очень рады победе в Штутгарте.

— Сколько дней у тебя ушло на адаптацию здесь? Хватило ли времени? Всё-таки это разные грунты.

— Да, времени хватило. Но вообще это очень-очень разные условия. И мне всё удалось. Я очень рада, что мне поставили одиночку в пятницу, а пару не поставили на четверг. Так что у меня было четыре полноценных дня. Это даже, можно сказать, много.

— Как себя ощущаешь сейчас? Хорошо ли вошла в этот грунтовый сезон?

— Думаю, что неплохо. Ну а на открытом воздухе, по сути, он начался для меня только сейчас.

— Как сложился для тебя сегодняшний матч? Что непростого преподнесла тебе сегодня соперница?

— Думаю, что сейчас вообще непростой момент, в котором я нахожусь. У меня не очень много побед в одиночке. Так что больше это беспокоит, а что касается адаптации, то считаю, что она очень хорошо прошла для меня в Мадриде.

— Как раз хотел спросить про эту оговорку про одиночку. Ты довольно активно играешь в паре. Какое она значение имеет для улучшения ситуации в одиночке? Может она помочь?

— Думаю, что может.

— А как в этой помощи участвует напарница? Ведь у тебя нет постоянной партнёрши.

— Конечно, она в этом участвует. Но тут очень важно, с какой девочкой я играю. Мне очень важно, как бы это сказать… Чтобы всё было без прессинга, без какого-то дополнительного давления — а просто играть и наслаждаться этой игрой в паре.

— Меняются ли у тебя впечатления от Мадрида с годами? Ты ведь не первый раз уже сюда приезжаешь. Что-то тебе тут нравится в этих местах?

— Я вообще обожаю Мадрид. Мне очень нравится этот город. Мне очень нравится сюда приезжать и здесь находиться. К тому же мне нравится здесь играть. Грунт, конечно, здесь, я думаю, самый быстрый из всех, которые есть в туре. И это, конечно, тоже помогает мне в игре.

— Получается, что он самый быстрый и подходящий для перехода из-под крыши на открытый воздух? Или тебе было бы удобнее, скажем, с открытого харда переходить сразу на открытый грунт, минуя эту часть сезона под крышей?

— Не уверена. Мне играть под крышей очень нравится. Я всегда за это.

— Если вернуться к теме Мадрида, есть ли тут какие-то особенные для тебя места в городе? Андрей Рублёв, допустим, говорил, что любит просто гулять мимо сквериков, заходить в кафешки.

— Такого места нет, но я просто скажу, что центр города. Центр тут вообще супер. Я обожаю Мадрид. Я не назову какое-то одно место, потому что Мадрид весь красивый.

— Стараешься ли ты каждый день выходить на улицу на прогулку или не всегда получается?

— К сожалению, у нас почти никогда на это нет времени. А жаль.

— Сегодня ты играла на корте номер 8. Насколько в этом комплексе корты друг от друга отличаются? Успела ли потренироваться на разных?

— Могу сказать, что вот эти внешние корты [с четвёртого по восьмой] и три главных стадиона [Маноло Сантана, Аранча Санчес-Викарио и Стэдиум 3] — это вообще как бы два разных турнира. На этих стадионах ничего не слышно, такое полупомещение, можно сказать. Всё очень тихо. Да даже когда кричат «аут», не всегда услышишь.

— Как поменялись тут условия для тебя по сравнению со вчерашними? Тогда было довольно жарко, пух везде летал.

— Да, конечно, я застала пух, который был везде вчера.

— А дождь резко всё прибил.

— Ну, дождь был только ночью, так что нам он не создал никаких проблем. А пуха уже не было — в этом плане всё было хорошо.

