Рублёв в Мадриде сенсационно проиграл 66-й ракетке мира. Андрей ругался и психовал

Мирра и Диана с «баранкой» взяли первый же матч после воссоединения, а Синнер отдал сет теннисисту из второй сотни, но выдал камбэк.

В пятницу, 24 апреля, на супертурнире в Мадриде начались матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В борьбу вступили сеяные теннисисты, и сегодня играли участники, попавшие в верхнюю половину сетки. В их числе были, в частности, россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира Янник Синнер. В женском разряде завершился второй круг, и в нём выступила Анна Блинкова, в последний момент прошедшая на турнир как лаки-лузер. А в парном разряде в первом круге выступили Мирра Андреева и Диана Шнайдер, вновь объединившие усилия.

Рублёв на минувшей неделе дошёл до финала на «пятисотнике» в Барселоне и потому в преддверии турнира в Мадриде пребывал в хорошем настроении. Два года назад, напомним, россиянин завоевал титул в столице Испании. «Да, приехал с шикарным настроением. Приехал — и ощущение после тренировки классное. Мадрид — очень хороший город, где много красивых и классных мест. Мне здесь нравится, очень много крутых здесь воспоминаний, помимо самого турнира. Например, воспоминания о Кубке Дэвиса, когда мы здесь играли и в 2019-м, и в 2021-м, когда тут все вместе с ребятами что-то делали. Поэтому из-за этого Мадрид у меня всегда ассоциируется с чем-то очень радостным. Просто когда приезжаешь в Мадрид, уже становится сразу хорошо», – сказал Андрей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В соперниках у Рублёва, занимающего 12-е место в рейтинге ATP и посеянного под девятым номером, оказался чешский теннисист Вит Коприва, 66-я ракетка мира. Коприве, как и Андрею, 28 лет, но на его счету до сих пор нет ни одного выхода в финал на уровне ATP. В первом круге Мадрида чех, ранее никогда не игравший с россиянином, разгромил Чжан Чжичжэня (6:2, 6:0).

В первом сете у Рублёва не пошла игра — главным образом потому, что Коприва в своих геймах был почти что безупречен: 91% попадания первым мячом и 90% очков, выигранных на первой подаче. Россиянин лишь однажды отдал свой гейм, но чеху этого с лихвой хватило. В том злополучном четвёртом гейме Андрей допустил двойную ошибку, взял лишь одно очко, а кроме того, ещё и предупреждение получил за то, что запустил мяч на трибуны, после чего был освистан публикой. Геймы пролетали один за другим, словно это трава, а не грунт, и Коприве понадобилось всего 27 минут, чтобы забрать партию — 6:3. Перед сетболом Рублёв отчаянно матерился, не понимая, что же, собственно, происходит…

Во втором сете очерёдность подач поменялась. Но брейк опять сделал Коприва — в третьем гейме. На 30:30 Вит шикарно попал по линии, а на брейк-пойнте Рублёв пробил в аут, после чего в сердцах швырнул ракетку на корт — предупреждения не последовало, иначе это было бы уже штрафное очко.

В дальнейшем, казалось, скорее Андрей мог проиграть свою подачу, чем его соперник — свою. Коприва упустил двойной брейк-пойнт, но на подаче, как и до этого, был очень и очень хорош. И лишь в 10-м гейме, подавая на матч, чех забуксовал. Рублёв не сдавался до последнего, упирался как мог, сумел уйти с двух матчболов, однако оба своих брейк-пойнта, увы, не реализовал. И с третьего матчбола Коприва оформил победу — 6:3, 6:4 за 1 час 15 минут.

Рублёв, чемпион Мадрида-2024, впервые в этом сезоне уступил игроку не из топ-50 (при семи победах). Коприва же лишь во второй раз в карьере обыграл теннисиста из топ-20 (при восьми поражениях).

* * *

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер противостоял французскому квалифаеру Бенжамену Бонзи, 104-му номеру мировой классификации. В первом сете соперники дошли до тай-брейка, причём брейк-пойнты по ходу партии были только у Синнера, но он не использовал ни одного шанса из пяти. На тай-брейке итальянец уступал с мини-брейком, отыгрался, потом упустил сетбол, а Бонзи реализовал свой первый же сетбол — 7:6 (8:6) за 1 час 3 минуты. Янник же за партию выдал 12 невынужденных ошибок, 11 из которых — с бэкхенда.

Запахло сенсацией! Но во втором сете Синнер прибавил (процент попадания первым мячом вырос с 54% до 81%), и у Бонзи не оказалось шансов — француз взял лишь один гейм. Брейк-пойнтов у него не было, а итальянец после 1:1 забрал пять геймов подряд с двумя брейками — 6:1 за 31 минуту. Бонзи же после этого взял медицинский перерыв — из-за проблем с левым локтем.

В решающей партии Янник на классе додавил соперника. Первой ракетке мира хватило единственного брейка, сделанного в пятом гейме. Синнер избежал брейк-пойнтов в своих геймах и в 10-м гейме подал на матч — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 за 2 часа 22 минуты.

Янник Синнер Фото: David Ramos/Getty Images

Янник, выигравший до этого «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, забрал уже 18-ю встречу подряд. У итальянца теперь 25 побед в 2026 году — он лидирует по этому параметру. А на «Мастерсах» Синнер взял уже 23-й матч подряд (в конце минувшего сезона он ещё и в Париже победил) и догнал по этому показателю Надаля и Джоковича (при этом у Новака имеются серии из 30 и 31 победы на ATP-1000).

За выход в четвёртый круг Янник сразится с Эльмером Мёллером (Дания, Q), 169-й ракеткой мира.

Были сегодня и сенсации. Так, шестая ракетка мира Бен Шелтон (4) уступил хорватскому квалифаеру Дино Прижмичу. Матч, продолжавшийся чуть более трёх часов, закончился победой 87-го номера рейтинга ATP — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Анна Блинкова, 89-я ракетка мира, в статусе лаки-лузера начала борьбу сразу со второго круга — вследствие позднего отказа Клары Таусон. Россиянка вышла на корт с чешкой Катержиной Синяковой, располагающейся на 42-м месте в рейтинге WTA. В первом круге Синякова выбила Эльвину Калиеву (6:3, 6:4). Год назад Блинкова уверенно обыграла чешку на траве Хертогенбосха (6:3, 6:1). В этот раз Катержина взяла реванш у Анны.

Если учесть вышеуказанные обстоятельства, заранее было понятно, что Блинковой будет непросто. В первом сете россиянка из четырёх своих геймов взяла лишь один. На три брейка в исполнении Синяковой Анна смогла ответить лишь одним, чего, очевидно, было мало. И чешская теннисистка выиграла первую партию — 6:2 за 42 минуты.

Во втором сете Блинкова не смогла прибавить, и партия закончилась с тем же счётом. Синякова трижды брала подачу соперницы, а сама позволила россиянке сделать лишь один брейк и вышла в третий круг — 6:2, 6:2 за 1 час 13 минут. Анна, продемонстрировавшая неплохой процент попадания первой подачи (72%) в этом матче, крайне неудачно действовала на втором мяче, взяв лишь два очка из 16 (12,5%).

А в парном разряде наибольший интерес представлял матч с участием Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Дуэт, неожиданно распавшийся по окончании сезона-2025, не менее неожиданно воссоединился. Андреева в этом году уже успела поиграть в паре с Екатериной Александровой и Викторией Мбоко, а Шнайдер — с Людмилой Самсоновой, Александрой Пановой и Линдой Носковой.

В первом круге Мадрида Мирра и Диана встретились с чешско-польским тандемом Анастасия Децюк/Катаржина Питер. В начале матча Андреева и Шнайдер оказались в положении отстающих. Россиянки проиграли гейм на приёме, а затем и на подаче (на решающем очке), хотя вели 40:0. Однако после 0:2 всё пошло как по маслу, несмотря на слабый процент попадания первым мячом (48%). Мирра и Диана провели обратный брейк, а следом за ним и второй; на своей подаче они при этом отдали всего одно очко за четыре гейма. В 10-м гейме МиДи закрыли сет — 6:4 за 36 минут.

Ну а во второй партии Андреева и Шнайдер доминировали и повесили «баранку». Два брейка из трёх были сделаны ими на решающем мяче, а в своих геймах Мирра и Диана лишь однажды допустили 40:40. Россиянки быстро расправились с соперницами — 6:4, 6:0 всего за 59 минут.

Во втором круге (1/8 финала) Андреева и Шнайдер сыграют с Элисе Мертенс и Чжан Шуай, третьими сеяными.

Ранее в этот день Людмила Самсонова одержала разгромную победу, а Елена Рыбакина провела тяжелейший матч, но тоже выиграла. Об этом читайте в отдельном материале.

