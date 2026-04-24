Медведев в Мадриде сразится с венгром, побеждавшим Алькараса. Чем опасен Фабиан Марожан?

В первом матче на «Мастерсе» в столице Испании Даниил встретится с 50-м номером рейтинга, у которого уже шесть побед над игроками из топ-10.

В Мадриде набирает обороты четвёртый в сезоне «Мастерс». В субботу, 25 апреля, свой путь на нём начнёт и россиянин Даниил Медведев. В стартовом для себя матче второго круга (так как Даниил является сеяным — седьмым) он сразится с венгром Фабианом Марожаном. Рассказываем, чем может быть интересна эта встреча и чем опасен первый соперник Медведева на турнире.

Венгерский теннисист сейчас занимает 50-ю строчку рейтинга. В этом сезоне он не так успешно выступает на «Мастерсах»: в Индиан-Уэллсе и Майами уступил на старте, а в Монте-Карло добрался только до второго круга. Однако стоит отметить, что Фабиан в этом году успел сыграть в полуфиналах турниров ATP-250 в Окленде и Бухаресте, а на Australian Open дошёл до третьего круга. На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии венгр выиграл два пятисетовика подряд и впервые прошёл соперника из топ-20 на «Больших шлемах». Так что не стоит сомневаться в его выносливости и умении побеждать топовых теннисистов.

Фабиан Марожан Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В Мадриде Марожан ни разу не выходил в третий круг. В 2024-м останавливался во втором круге, а в следующем году проиграл первый же матч. «Мне непросто, потому что я тот, кто показывает негативные эмоции, когда всё идёт не по плану. Это не очень хорошо, и мне нужно научиться это сдерживать и быть немного спокойнее. Показывать это всем – и, конечно, сопернику, – что я всё ещё позитивен и верю в себя. Но иногда это действительно тяжело, и я проигрываю, потому что выпускаю негатив и делаю плохие вещи. Я стараюсь концентрироваться на том, чтобы этого не было», — так говорил Фабиан о причинах своих поражений в интервью ATP.

В первом круге мадридского «Мастерса» в этом году венгр одолел молодого американца Итана Куинна со счётом 7:6, 7:6. Теперь он готов сразиться с Медведевым и улучшить свою статистику выступлений в столице Испании.

Даниил приехал в Мадрид после неудачно сложившегося «тысячника» в Монте-Карло, где он со счётом 0:6, 0:6 проиграл на старте итальянцу Маттео Берреттини. На «Мастерсе» в Испании россиянин два года подряд останавливался на стадии четвертьфинала, и это его лучший результат за всю историю выступлений здесь.

Медведев и Марожан провели за карьеру три очных поединка, и все они остались за россиянином — во втором круге US Open – 2024, четвертьфинале турнира в Алма-Ате-2025 и третьем круто Australian Open – 2026. Примечательно, что встречались соперники только на харде, а на грунте ещё не играли. Самый яркий их поединок состоялся в начале сезона-2026 в третьем круге ТБШ в Мельбурне.

Россиянин проигрывал со счётом 0:2 по сетам, однако сумел совершить камбэк и взять три партии подряд — 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Теннисисты провели на корте почти четыре часа. «Я не был спокоен после первого сета, злился, что не сыграл лучше. Наверное, это стоило мне второго сета, было тяжело вернуться в нём. А после понял, что надо отпустить ситуацию, думать только о том, что надо делать. Так что у меня получилось сохранять спокойствие, удары удавались всё лучше и лучше. При счёте 5:3 в пятом сете выпил рассол. Судорог не было, но я не хотел, чтобы они появились. Лучше было выпить рассол. Выпил, судорог избежал», — сказал тогда Даниил в интервью на корте после тяжёлого матча.

Фабиан Марожан действительно непростой соперник для россиянина. Венгр весьма неплохо играет с теннисистами из топ-10, несмотря на то что сам никогда не поднимался выше 36-й строчки рейтинга. Статистика его встреч с игроками из первой десятки довольно неплохая — шесть побед и 11 поражений. На счету Фабиана выигранные встречи у Карлоса Алькараса (Рим-2023), Каспера Рууда (Шанхай-2023), Хольгера Руне (Майами-2024), Алекса де Минора (Майами-2024), Григора Димитрова (Цинциннати-2024) и Андрея Рублёва (Гонконг-2025).

Многие игроки отмечают, что Марожан — теннисист, которому трудно навязать свой темп игры, потому что он играет агрессивно и всегда стремится атаковать. «Если Марожан продолжит выступать на таком уровне, то очень быстро поднимется в рейтинге. Он регулярно наращивает темп. С ним невозможно задавать тонус игре. Обычно это удаётся топ-игрокам, но с ним такое не проходит. Поэтому у него такая классная статистика в матчах с топ-10. Он невероятный игрок», — говорил немец Александр Зверев (третья ракетка мира) после того, как победил венгра в четвертьфинале «Мастерса» в Майами в 2024-м со счётом 6:3, 7:5.

Высказывался о Фабиане и американец Бен Шелтон (шестой номер рейтинга): «Это был определённо тяжёлый матч с Фабианом. У меня уже была сложная встреча с ним на «челленджере» в прошлом году, и он обыграл Алькараса на, вероятно, его любимом покрытии [на грунте]. Так что очень круто иметь возможность снова с ним встретиться, потому что он отличный игрок, и я знаю, что у него впереди много лет в туре. Весёлый матч, но я рад, что смог выиграть». Шелтон обыграл Марожана во втором круге турнира ATP-250 в Окленде.

А вот так сам венгр объяснил, за счёт чего ему удаётся играть на высоком уровне с топовыми теннисистами: «Я не знаю, почему я так хорош в этих матчах. Просто стараюсь изо всех сил, и иногда всё складывается. Я всё ещё новичок в туре и стараюсь наслаждаться каждым моментом. Я голоден до побед, и это главное», — сказал Фабиан после разгромной победы над Хольгером Руне (6:1, 6:1) во втором круге «Мастерса» в Майами в 2024 году.

Удастся ли Даниилу в четвёртый раз победить Марожана? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в субботу, 25 апреля.

