«Теннису нужен Карлос». Синнер после первой победы в Мадриде сказал немного и об Алькарасе

Яннику Синнеру пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться волевой победы в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде над французом Бенжаменом Бонзи — 6:7, 6:1, 6:4. И всё же итальянец продолжает борьбу на турнире, в то время как его основной оппонент в борьбе за звание первой ракетки мира Карлос Алькарас объявил в этот день, что грунтовый сезон для него уже закончен. Этой темы, а также нескольких других Синнер коснулся на пресс-конференции, на которой побывал и корреспондент «Чемпионата».

— Янник, насколько ты рад, что смог пройти этот сложный матч на старте турнира в Мадриде?

— Я доволен. Думаю, это был сложный матч, причём матч открытия. Я постарался как-то справиться с такими необычными условиями. Я пытаюсь к ним привыкнуть. Да, я доволен. Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться, но сегодня самое важное было как-то выиграть поединок, а потом посмотрим, как всё сложится в следующем.

— Буквально недавно Карлос Алькарас объявил, что не будет участвовать на турнирах в Риме и на «Ролан Гаррос». Как ты думаешь, его отсутствие сделает тебя более ощутимым фаворитом на этих двух турнирах?

— Нет, я не знаю. Думаю, это не то, о чём нам следует говорить. Думаю, самое важное — это сказать, что, во-первых, теннису нужен Карлос! Теннис становится намного лучше, когда он рядом. Лично для меня это здорово. Это заставляет меня по-другому смотреть на турнирную сетку и матчи. Хотя, если бы мне пришлось встретиться с Карлосом, это всегда было бы в финале. С первой и второй ракеткой мира так и бывает. Но да, когда ты молод и переживаешь трудные моменты, это может случиться. Я верю, что он вернётся сильнее, чем прежде. Но травмы всегда тяжелы, особенно травмы запястья. Есть определённые участки нашего тела, которые очень чувствительны. Запястье, как мы видели на примере других игроков в прошлом, может сильно осложнить жизнь. Поэтому я надеюсь, что он вернётся и больше не получит травм. Однако я также считаю, что хорошо, что он и его команда уделяют время восстановлению. Если вернуться слишком рано, то потом могут возникнуть более серьёзные проблемы. Мы все хотим, чтобы он был в хорошей форме к моменту возвращения. В данном случае, я думаю, следующая цель для него, и я надеюсь, что так и будет, — это Уимблдон. Так что я надеюсь, что он вернётся туда. А потом, кто бы ни попал в сетку, до турнира всегда далеко, но сейчас всё это второстепенно. Я отправил ему уже пожелание скорейшего выздоровления, хотя это больно и очень печально для всего тенниса.

— Турнир «Большого шлема» всегда будет особенным, это очевидно, но не умаляет ли отсутствие Карлоса значимости события? Не снизит ли это его ценности, если вы выиграете? Я понимаю, что это несколько гипотетический вопрос.

— Нет. Я думаю, сейчас не время об этом говорить. Мы сейчас в Мадриде, и я постараюсь сделать здесь как можно больше, а потом мы поговорим об этом в Париже.

— Что делает условия в Мадриде такими сложными для вас? Высота над уровнем моря, покрытие корта, полёт мяча или всё вместе?

— Да, некоторые участки тут сильно отличаются. Корт немного скользкий. По нему сложнее передвигаться. Мяч летит немного быстрее. Скорость игры зависит от положения солнца. Я тренировался в первый день, это был вечер, так что всё немного по-другому. Когда кто-то очень хорошо подаёт, отбивать нелегко. Да, это очень уникальная площадка. Она сильно отличается от Рима и Парижа. Мне кажется, это отдельный турнир на грунтовых кортах. Но я рад быть здесь, рад оказаться в таком положении. Мне также нужно улучшить несколько моментов, если я хочу двигаться дальше. Это выступление было хорошим, как раз когда это было важно — не идеальным, но ведь идеальным оно быть всегда не может.

— Хочу спросить о вчерашнем дне. Вы провели первую тренировку на корте стадиона «Сантьяго Бернабеу» с Беллингемом, Куртуа и Надалем. Каковы ваши впечатления от игры там и планируете ли вы продолжать тренировки в ближайшие дни?

— Буду ли я там ещё тренироваться?

— Да.

— Нет, нет, нет и нет. Я хочу тренироваться здесь [на «Каха Махика»]. Но вчера был очень интересный день, я бы сказал. Этот час там был очень-очень приятным. Увидеть корт на «Бернабеу» было потрясающе. Для меня это был первый раз, когда я побывал на этом стадионе. Увидеть там теннисный корт было немного странно, однако в то же время довольно уникально, впервые в жизни. Для меня было приятно познакомиться с Куртуа и Беллингемом лично. Они невероятно скромны, а ведь уже много лет находятся на вершине спортивного мира. Очевидно, что это два разных игрока, разного возраста. Если говорить о Джуде — он потрясающий игрок и один из моих кумиров. Он уже много лет на вершине, при этом остаётся таким скромным. Мне было это ощутить очень приятно. С Куртуа у нас было немного больше времени, потому что мы уезжали отсюда вместе и говорили о разных вещах. Это было действительно здорово. А ещё увидеть Рафу снова было для меня чем-то особенным. Да, был очень приятный день.