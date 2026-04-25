«Мы очень сблизились». Шарапова внезапно разоткровенничалась о своих отношениях с Сереной

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова многого добилась на корте. Легендарная российская теннисистка может сожалеть разве что о не слишком приятной статистике личных встреч с американкой Сереной Уильямс (2-20).

Это не означает, что между Шараповой и Уильямс не было атмосферы соперничества. Серену очень задело поражение от Марии в финале Уимблдона-2004, после чего между ними происходило несколько открытых конфликтов.

Все разногласия между Шараповой и Уильямс уже давно в прошлом. Более того, в последние годы россиянка и американка сдружились. Именно Серена представляла Марию на церемонии включения в Зал славы тенниса в прошлом году. Недавно Шарапова запустила свой подкаст Pretty Tough, гостьей которого вскоре вполне может стать Уильямс.

Мария Шарапова даёт интервью Гейл Кинг Фото: Jemal Countess/Getty Images for TIME

На днях Шарапова посетила гала-вечеринку Time100 в Нью-Йорке, где чествовали сотню самых влиятельных людей года по версии одноимённого издания. Мария в рамках мероприятия дала интервью известной журналистке Гейл Кинг, сделав особый акцент на своих текущих взаимоотношениях с Сереной Уильямс.

«Серена была первым человеком, который пришёл мне на ум для речи на церемонии включения в Зал славы. Я разделила с ней как самые сложные моменты, так и некоторые важные победы на корте. В конце концов, мы испытываем друг к другу глубокое уважение, и я не хотела видеть на сцене никого, кроме неё. Я просто связалась с ней. Есть ли у меня номер Серены? Конечно. Мы очень сблизились с тех пор, как завершили карьеру. Сначала я написала сообщение, потому что не хотела звонить и беспокоить. Она сразу же мне перезвонила.

Мы общались больше часа, но даже не затрагивали тему Зала славы до последних пяти минут. Говорили о наших карьерах, жизнях, детях, бизнесе. Затем я спросила: «Кстати, ты бы не хотела ввести меня в Зал славы тенниса?» Она согласилась и сделала всё как настоящая спортсменка. Никто не знал об этом, даже мой отец, который сидел прямо рядом со мной. А затем Серена вышла на сцену. Я хотела сделать её появление для всех большим сюрпризом и чувствовала это ощущение в зале. Серена произвела фурор и произнесла феноменальную речь. Было очень трогательно, что она согласилась присутствовать. Я не думала ни о ком другом в этом качестве.

Серена также понимала, насколько это было значимо для меня. Так что да, это был действительно особенный момент. Я очень восхищалась сёстрами Уильямс, а потом, будучи подростком, оказалась напротив Серены на корте, играя в своём первом финале турнира «Большого шлема» и во многих других финалах. Столько лет мы играли друг с другом, а потом она согласилась представить меня на церемонии включения в Зал славы. Это был момент, когда круг замкнулся», — сказала Шарапова.

Приятно видеть, что легендарные теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс сумели преодолеть свои разногласия. Это не обязательно должно было означать начало дружбы между ними, но, похоже, именно такого статуса они достигли в своих взаимоотношениях.

Решение Шараповой пригласить Уильямс для речи на церемонии введения в Зал славы можно назвать смелым, а согласие американки – достойным поступком. Мария и Серена ещё больше сблизились. Можно не сомневаться, что это их далеко не последняя коллаборация в публичном пространстве.