Алькарас отказался защищать титул «Ролан Гаррос». Это лишь второй такой случай за 34 года

Матчи Янника Синнера и Карлоса Алькараса — главное противостояние в современном мужском теннисе. Тем обиднее, что на грунте в этом году мы их вместе больше не увидим. А всё потому, что Алькарас из-за травмы запястья выбыл на неопределённый срок. На минувшей неделе испанец снялся после победы в первом круге Барселоны, потом объявил о снятии с «Мастерса» в Мадриде, а теперь вот сообщил, что пропустит и остальной грунтовый сезон. Иными словами, в этом сезоне Карлос не сыграет ни в Риме, ни на «Ролан Гаррос».

Алькарас ещё ни разу в карьере не смог провести полноценный грунтовый сезон, то есть выступить на всех трёх «Мастерсах» (необязательном Монте-Карло и обязательных Мадриде и Риме) и «Ролан Гаррос». В 2021-м он не играл в Монте-Карло и в Риме, на следующий сезон пропустил турнир в столице Италии, в 2023 году вновь не приехал в средиземноморское княжество, в 2024-м выступил по той же схеме, что и в 2021-м, а в следующем году впервые в карьере пропустил Мадрид. В этот раз Карлос отыграл только Монте-Карло.

Результаты Карлоса Алькараса в грунтовый сезон (топ-турниры)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Монте-Карло — второй круг — — Титул Финал Мадрид второй круг Титул Титул 1/4 финала — — Рим — — третий круг — Титул — «Ролан Гаррос» третий круг 1/4 финала 1/2 финала Титул Титул —

Таким образом, теннисист, выигравший турнир в Риме, и в этом году не сможет защитить титул. Последним, кому удалось это сделать, был Рафаэль Надаль, 10-кратный чемпион этого «Мастерса». В 2018 и 2019 годах Надаль завоевал восьмой и девятый титулы в столице Италии. Потом ближе всего к защите был Новак Джокович, чемпион Рима-2020, однако в 2021 году серб дошёл до финала, где уступил тому же Надалю.

Последние 10 финалов «Мастерса» в Риме

Прервётся и победная серия Алькараса на «Ролан Гаррос». Карлос в 2024 и 2025 годах брал трофей в Париже, а в этом сезоне сильнейшим станет кто-то другой. До этого действующий победитель Открытого чемпионата Франции не защищал титул в 2023 году — тогда это был всё тот же Рафаэль Надаль. А случай, предшествующий этому, был зафиксирован аж в 1991-м, когда трофей не стал защищать Андрес Гомес, чемпион «Ролан Гаррос» 1990 года. Таким образом, это лишь второй случай за 34 года (с сезона-1992), когда прошлогодний победитель не защищает титул в Париже.

Чемпионы «РГ», не защищавшие титул (Открытая эра)

Сезон Прошлогодний чемпион «РГ» 1970 Род Лэйвер 1982 Бьорн Борг 1991 Андрес Гомес 2023 Рафаэль Надаль 2026 Карлос Алькарас

Также интересно, что в минувшем сезоне Синнер и Алькарас трижды подряд играли друг с другом в финалах ТБШ, однако в этом году подобного придётся ждать как минимум до Уимблдона. Финал Australian Open обошёлся без Янника, а теперь вне игры досрочно оказался Карлос. Эти игроки взяли на двоих последние девять мэйджоров — после Новака Джоковича, победившего в финале US Open 2023 года Даниила Медведева, трофеи брала только современная «Большая двойка». Шансы на то, что эта серия прервётся, автоматически повышаются, при том что Синнер всё равно, безусловно, остаётся главным фаворитом «Ролан Гаррос».

Финалы ТБШ (начиная с сезона-2023)

А что в рейтинге?

В борьбе за звание первой ракетки мира мы вместо напряжённой борьбы получаем тишь да гладь. Янник Синнер ещё очень и очень долго будет возглавлять рейтинг, особенно если хорошо выступит в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». В рейтинге на 20 апреля у Синнера 13 350 очков, у Алькараса — 12 960. У испанца сгорает сразу 3000 очков (1000 за титул в Риме и вдвое больше — за трофей на «Ролан Гаррос»), тогда как у Синнера — 1950 (за финалы Рима и «РГ»).

Возможный отрыв Синнера от Алькараса в лайв-рейтинге без учёта прошлогодних турниров

Рим «Ролан Гаррос» Галле/Лондон Уимблдон 790 1490 1990 1290

Всё это означает, что Синнер гарантированно останется первой ракеткой мира как минимум до Уимблдона. А чтобы досрочно обеспечить себе лидерство и по итогам травяного ТБШ (вне зависимости от его результатов), Яннику в общей сложности достаточно будет набрать 710 (2000 – 1290) очков на всех предыдущих турнирах. Эта задача, конечно, ему вполне по силам.

Янник Синнер Фото: David Ramos/Getty Images

С другой стороны, второе место Алькараса пока что в безопасности. Минимальные шансы на то, чтобы потеснить испанца, имеются разве что у Александра Зверева (5255 очков на 20 апреля). Однако для этого немцу придётся выигрывать буквально всё подряд, во что, честно говоря, не верится, особенно если учесть, что Синнер-то, главный претендент на какие бы то ни было титулы, никуда не делся. Новака Джоковича (4710 очков) в качестве конкурента не рассматриваем по той причине, что серб давно не гонится за рейтингом. Джокович, конечно, сделает всё, чтобы на «Ролан Гаррос» завоевать вожделенный 25-й титул ТБШ, но остальные турниры его уже мало интересуют. Ну а Феликса Оже-Альяссима (4100 очков) и Бена Шелтона (4100 очков) даже упоминать как-то неловко, особенно после поражения Шелтона в первом же матче в Мадриде.