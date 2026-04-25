Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений

В субботу, 25 апреля, на женском соревновании в Мадриде проходили поединки за попадание в 1/8 финала, а на мужском турнире — за выход в третий круг. В этот день свои сражения провели российские девушки и парни, в числе которых также были Диана Шнайдер, Карен Хачанов и Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

Начиная с Дубая-2026, Хачанов стал показывать не очень стабильные результаты на корте. За последние семь противостояний с соперниками Карен потерпел аж пять поражений и одержал победу всего в двух поединках. При этом в мировой классификации наш теннисист даже не опустился: на Australian Open он находился на 18-м месте, а сейчас располагается на 16-й строчке.

В беседе с «БОЛЬШЕ!» россиянин рассказал, как относится к своим последним результатам. «Нет никаких секретов. Конечно же, я тоже человек, у меня тоже бывают эмоциональные спады, можно так сказать. Да, ты стараешься не привязываться к результатам. Но, конечно же, в спорте всё взаимосвязано, все хотят и работают на результат. И, конечно же, когда не складывается, то идёт, наверное, я бы не сказал, демотивация, но, конечно, тебя это немножко откатывает. Какие-то сомнения в голове, всё ли делаешь правильно, что можно ещё сделать. Это всё не в панике, просто ты как бы анализируешь.

Опять же я максималист, оптимист, реалист в какой-то степени (смеётся). Понимаю, что нужно, чего не хватает. Это всё делается через работу. Это не секрет. В течение карьеры результаты часто идут вверх и вниз. Именно на опыте ты понимаешь, что тебе помогало вернуться, то есть, да, секретов нет больших. Всё должно функционировать, работать – голова, игра. Выигрываешь один матч, второй, и как бы всё возвращается на круги своя», — отметил спортсмен.

В качестве первого соперника на турнире в Мадриде Карену достался 27-летний Адам Уолтон. Австралиец в данный момент занимает 117-е место в рейтинге, хотя в октябре 2025-го он располагался на 74-м месте. Отметим, что за всю карьеру спортсмен никогда не добирался до финалов турниров категории ATP. На корте Хачанов и Уолтон ни разу не пересекались, так что поединок на испанском «Мастерсе» стал их дебютной встречей.

С самого начала матча Карен стал искать брешь в обороне соперника, благодаря чему заработал в третьем гейме четыре брейк-пойнта. Однако Адам эти угрозы отвёл. Но в следующий раз россиянин своего добился и повёл — 3:2. Под конец сета Хачанов взял ещё одну подачу Уолтона, после чего уверенно подал на партию — 6:2.

По проценту попадания первой подачи в стартовом сете Карен обошёл Адама — 74% против 60%. Теннисисты не допустили ни одной двойной ошибки, но по количеству эйсов Уолтон оказался лучше (2), чем Хачанов (1).

Непросто пришлось Хачанову в начале второго сета: россиянин спасся с трёх брейк-пойнтов — 1:1. А вот в пятом гейме проблемы возникли уже у Уолтона. Одну угрозу со стороны Карена Адам отвёл, а со второй не справился, благодаря чему наш теннисист повёл — 3:2. Ждать подачи на матч россиянин не стал и поставил победную точку на приёме — 6:2, 6:3.

Таким образом, Хачанов прервал трёхматчевую серию поражений, начавшуюся на турнире в Майами. В третьем круге Карен поборется с представителем Чехии Якубом Меншиком.

В следующий круг Мадрида также стремилась выйти Диана Шнайдер. Старт россиянки на испанском «тысячнике» получился тяжёлым: теннисистка 2 часа 3 минуты боролась с 50-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро, уступила стартовый сет, но всё-таки смогла одолеть испанку — 3:6, 7:5, 6:1. Таким образом, спортсменка второй год подряд добралась до третьего круга мадридского соревнования.

В беседе с журналистами после победы над Бузас Манейро Шнайдер поделилась мыслями о ходе матча с соперницей. «Мне кажется, сегодня главное было просто оставаться в игре, не быть слишком негативной, потому что в первом сете я действительно допустила много ошибок, а потом и она играла отлично — почти не ошибалась. А во втором сете я проигрывала 1:3, так что нужно было просто стараться оставаться в игре, думать о каждом розыгрыше. И постепенно я чувствовала себя всё лучше и лучше, и в итоге начала ощущать себя лучше, и просто начала двигаться вперёд», — подчеркнула теннисистка.

Диана также рассказала журналистам, как адаптировалась к условиям на турнире. «Первые несколько дней были немного сложными, особенно после игры в зале в Штутгарте. Тут определённо другое покрытие, а потом, знаете, тут игра на открытом воздухе, особенно на высоте, так что, да, было немного сложно, но с каждой тренировкой становилось всё лучше и лучше. Конечно, я всё ещё не чувствую себя в полном порядке, всегда сложно адаптироваться. Но да, я просто рада, что сегодня победила», — заявила спортсменка.

Теперь россиянке предстояло побороться с Белиндой Бенчич за попадание в четвёртый круг мадридского «тысячника». Олимпийская чемпионка потихоньку возвращается в строй после родов, сейчас она занимает уже 12-ю строчку в мировой классификации, а её лучшим результатом стало четвёртое место, на которое она забралась в феврале 2020-го. В коллекции у швейцарки 10 титулов, включая вышеупомянутое золото Игр-2020 в Токио.

Лидерство по количеству очных встреч между Шнайдер и Бенчич принадлежало Белинде — 2-0. Швейцарка праздновала победу над россиянкой в третьем круге Индиан-Уэллса-2025 (6:4, 6:4) и на этой же стадии, но на соревновании в Майами-2026 (6:3, 6:3). Примечательно, что оба этих сражения прошли на хардовом покрытии, так что поединок в Мадриде между девушками стал их первой битвой на грунте.

Неудачно начала матч Шнайдер, под ноль отдав подачу Бенчич — 0:1. Могла Диана тут же вернуть потерянное, но свой шанс упустила — 0:2. А швейцарка следом добилась ещё одного брейка — 0:3. После того как счёт стал 0:4 и замаячила «баранка», Шнайдер встрепенулась и вытащила очень тяжёлый гейм, отыграв тройной брейк-пойнт — 1:4. После этого россиянка наладила свою подачу, но на большее её не хватило — 2:6.

В первой партии процент попадания первой подачи у Бенчич составил 68%, а у Шнайдер — 52%. Белинда также обошла Диану по количеству эйсов — два против одного. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок: 7/11 у швейцарки и 4/18 – у россиянки.

Едва начался второй сет, как Шнайдер снова потеряла свой гейм — 0:1. Белинда тоже была не безупречна и частенько сорила ошибками, чем Диана попыталась воспользоваться, но не смогла реализовать два брейк-пойнта — 0:2. А вот швейцарка своего не упустила и повела уже с двумя брейками. И снова, как и в первой партии, при счёте 0:4 россиянка начала показывать характер. Сначала она удержала свой гейм — 1:4, а потом сумела отыграть две упущенные подачи — 4:4. В итоге судьба сета решалась на тай-брейке, а там точнее и увереннее действовала Бенчич — 2:6, 6:7 (6:8).

За весь матч Белинда исполнила целых 5 эйсов, тогда как Диана — всего 1. Также Бенчич не допустила двойных ошибок, а вот Шнайдер одной отличилась. Процент попадания первой подачи у швейцарки оказался значительно выше, чем у россиянки — 71% против 53%.

Таким образом, Шнайдер не смогла защитить очки за прошлогодний четвёртый круг Мадрида. Диана также проиграла 8 из 9 матчей игрокам из топ-20 в этом сезоне.

Первая ракетка России Мирра Андреева тоже проводила своё сражение в этот день. 18-летняя теннисистка благодаря статусу сеяной начала испанский «тысячник» со второго круга, где сошлась с Панной Удварди. Спортсменке понадобился 1 час 24 минуты, чтобы обыграть венгерскую соперницу и выйти в следующий раунд соревнования — 7:5, 6:2.

В послематчевом интервью Андреева поделилась мыслями о своей первой победе в Мадриде-2026. «Условия были другими. Я впервые в этом году играла на этом стадионе — здесь, на этом корте, я даже не тренировалась. Так что да, погода была интересная, повсюду летал пух, мяч летал в разные стороны, я не очень хорошо контролировала, что делаю на корте. Очень рада, что мне удалось выиграть первый сет, справиться со всем этим. И вообще довольна, что получилось выиграть в двух сетах», — заявила спортсменка.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» россиянка подробнее рассказала об обстановке на испанском турнире. «На самом деле условия были непростые — совсем разные по сравнению с тренировочными кортами, на которых занималась тут в последнее время. И да, всё как-то летало, туда-сюда, я не могла найти свой ритм. И этот пух тоже. Он и в рот мне попал, и в глаза, и в нос, уже везде, куда только можно было. Только в уши ещё не залетел. Поэтому да, условия были сегодня непростые, но очень здорово, что получилось выиграть поединок. Первый матч никогда простым не получается, поэтому рада начать этот турнир в Мадриде с победы», — отметила теннисистка.

Из девяти последних матчей российская теннисистка выиграла аж восемь поединков, а единственное поражение она потерпела от второй ракетки мира Елены Рыбакиной в полуфинале Штутгарта. Мирра также стала лидером по количеству побед на грунте (8).

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреева сообщила, что довольна тем, как играет на этом покрытии. «Считаю, что мы провели очень хорошую подготовку перед грунтом. У меня было, может быть, всего дней 7-10, но очень много времени проводила в спортзале. Получилась такая, я бы сказала, даже мини-предсезонка, потому что очень много работы было проделано. Наверное, в этом плане и результаты хорошо складываются, потому что тело в целом подготовлено к этому покрытию. И вообще довольна тем, как играю на грунте. Мне кажется, это покрытие подходит к моей игре более-менее, очень рада, что получается выигрывать много матчей», — подчеркнула Мирра.

В третьем круге Мадрида россиянке предстояло побороться с ещё одной венгеркой — Далмой Галфи. 27-летняя теннисистка в 2022-м году была 79-й ракеткой мира, однако сейчас располагается всего лишь на 117-м месте. На уровне WTA-тура теннисистка не завоевала ни одного титула, а вот по юниорам она становилась победительницей US Open — 2015 в одиночке и выиграла трофей на Уимблдоне-2015 в парном разряде. До начала поединка Мирры и Далмы на испанском «тысячнике» спортсменки ни разу не встречались друг с другом.

На старте матча Андреева и Галфи обменялись брейками и до счёта 3:3 сохранялся паритет. Однако после этого Мирра проявила терпение, поддавила соперницу и взяла чужую подачу — 4:3. А под конец партии россиянка снова заставила ошибаться венгерку, благодаря чему поставила точку в партии на приёме — 6:3.

Процент попадания первой подачи у спортсменок оказался одинаковым — 63%. Девушки также не сделали ни одного эйса, а вот Галфи допустила две двойные ошибки, чем не отличилась Андреева. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок у Мирры тоже оказалось лучше — 6/9 против 5/18.

Упорная борьба развернулась на старте второго сета: и Андреева, и Галфи могли взять чужую подачу, но не смогли реализовать брейк-пойнты — 1:1. Однако после этого Мирра провалила свой гейм, вчистую отдав его венгерке — 1:2. Большие усилия россиянке пришлось приложить, чтобы вернуть потерю — 2:2. Каждый гейм второго сета был нервным и напряженным: даже если не доходило до брейк-пойнтов, девушкам приходилось несколько раз сражаться за геймболы. Наконец Андреева добилась перевеса и повела с брейком — 4:2. В итоге россиянка завершила встречу на приёме с пятого матчбола — 6:3, 6:3.

Таким образом, Андреева четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида. За попадание в восьмёрку лучших Мирра поборется с ещё одной венгеркой — Анной Бондарь.

