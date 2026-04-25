«Рад победе после всех стрессовых недель». Хачанов — после выхода в третий круг Мадрида

Последний раз Карен Хачанов побеждал больше месяца назад — во втором круге «Мастерса» в Майами, после чего потерпел несколько обидных поражений. И вот наконец на крупном турнире в Мадриде россиянин преодолел стартовый барьер, победив Адама Уолтона — 6:2, 6:3. О ходе матча, о том, как пережил этот неприятный период, Хачанов рассказал представителям российских СМИ, в том числе и ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Карен, поздравляем тебя с победой! Как сложился для тебя матч? Что тебе соперник такого преподнёс сложного сегодня?

— Да, на самом деле матч у меня достаточно хорошо получился. А что сказать про соперника? Ну, как бы важно, что мы ни разу не играли до этого, то есть тяжело было что-то ожидать. Мы посмотрели пару его встреч, чтобы примерно понимать картинку игры. И, в принципе, я рад, что сегодня удалось после таких, как я уже говорил, напряжённых недель, можно сказать, таких стрессовых, удалось всё-таки выиграть, причём, в принципе, достаточно уверенно, так скажем. Так что это в любом случае позитивный момент для старта.

— Очень много было затяжных геймов, на больше-меньше. Не все брейк-пойнты тебе удалось реализовать. За счёт чего ты смог всё-таки его в эти ключевые моменты переиграть?

— Ну, это вам никто не скажет никакой секрет — за счёт чего. Тут же нет такого, что точно попал или не попал. Тут, кстати, можно так бесконечно дискутировать. Разница в том, что в такие важные моменты ты или берёшь эти возможности, опять же, если получается, или не берёшь. То есть сегодня я бы предпочёл, чтобы больше было возможностей на приёме, то есть если я их сначала подготавливаю, то есть делаю всё для этого, то это хороший гейм — есть возможности. Окей. И чем больше таких геймов получается на приёме, тем большее давление ты оказываешь в любом случае на соперника, который в это время подаёт. А дальше – уже вопрос близких матчей: берёшь ли ты эти шансы или не берёшь? Вот сегодня я их реализовал, эти возможности. И, в принципе, из-за этого, наверное, тоже отчасти получилась, в общем, уверенная победа.

— Андрей Рублёв на днях сказал, что теннис на грунте — это и есть настоящий теннис. Согласен ли ты с ним и вообще? Как ты относишься к этому покрытию и своей, так сказать, привычке к нему?

— Согласен, согласен. 100% теннис на грунте. То есть бывает, допустим, быстрый хард или бывают быстрые мячи. А вот теннис на грунте всё равно другой, то есть ты не можешь просто сыграть в «подача-удар, подача-удар». То есть как бы в теории можно сказать, что выиграть и всё попадать, наверное, весь матч будет тяжело на грунте. Соответственно, на грунте ты всё равно должен вот именно выгрызать розыгрыши, обдумывать, то есть играть чётко по плану. По тактике, где-то примерно понятно, что ты будешь стрелять и играть агрессивно. Но всё равно ты должен как бы выгрызать розыгрыши, поэтому я на 100% с этим согласен.

— Ты работаешь со своим другом Евгением Донским. Можешь вообще рассказать, что это за ощущение и насколько сложно или легко — работать, тренироваться у своего близкого друга?

— Да, мы достаточно давно работаем вместе, уже почти полтора года. В тот момент Женя думал — заканчивать ли ему карьеру, он съездил со мной на один-два турнира. Я хотел, чтобы он со мной поехал, мне близко его отношение к делу. Ну, точнее, тогда я так предполагал. Он же ни с кем никогда не работал, а только закончил карьеру и сразу начал работать со мной. Получается, что у него опыта именно тренера в какой-то степени не было, но в моей голове было, что именно его наставничество, его понимание тенниса, наверное, близко моей игре. По ходу его карьеры мы с ним как друзья часто разговаривали, он мне какие-то советы давал со стороны. И мне это было близко, поэтому и решили, в принципе, начать работать. Во-первых, мы близкие, очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения, а во-вторых, именно в плане того, что он может привнести, то, как он видит мою игру.

Карен Хачанов

— Про напряжённые, депрессивные недели хотел спросить…

— Ну, депрессивные давайте уберём. Я не депрессую, то есть в депрессию, слава богу, не впадаю. Бывают, конечно, как у всех, как говорится, взлёты и падения. Давайте вот так скажем.

— А как из них вылезать? Как раз вот сейчас про Женю поговорили, про то, что есть друг в команде, в общем-то, есть тренеры, которые рядом давно и немножко другие отношения — чья помощь больше всего тут проявляется?

— На самом деле, тут же вопрос даже не в этом. Ведь если ты сам себе не поможешь, то никто не поможет. То есть вопрос, что ты знаешь, наверное, сам уже, на опыте и на чём-то ещё, что именно ты чувствуешь, чего тебе не хватает или что в данный момент, допустим, не так работает. То есть ты всё равно это сам чувствуешь и понимаешь уже по ходу карьеры, по ходу прожитых лет, сыгранных матчей и тому подобного. В данном случае ты сам знаешь, что это всё равно всё идёт через работу. То есть нет такого секрета, что меня кто-то волшебной палочкой коснётся, и всё поменяется завтра. В любом случае это всё через работу, через тренировки, через правильный настрой идёт как бы перепрограммирование, можно сказать, своих мыслей, головы. Это, наверное, самая сложная часть, я бы сказал, именно тенниса, то есть любого вида спорта, но и тенниса, потому что у нас всё равно каждую неделю всё может поменяться – как и в лучшую, так и в худшую сторону. И, наверное, в какой-то степени ты тоже начинаешь уже эмоционально где-то подсаживаться, где-то уставать. Ведь иногда бывает — вроде всё сделал правильно, но не получилось. Поэтому со всеми этими мыслями каждый день приходится не то чтобы жить, а именно существовать и передвигаться. Иногда ты просто устаёшь. Но, опять же, основное — это ты должен получать удовольствие. Как только ты понимаешь, что с давлением и со всем остальным ты удовольствия чуть меньше получаешь, потому что ты работаешь на результат, то как будто бы идёт обратная реакция. И это надо всегда контролировать — что тебя подпитывает. Чтобы ты всегда был как бы на заряде, на энергии и на желании.

— Вы с Андреем Рублёвым вроде собирались играть тут в паре. Почему не стали? Вроде турнир двухнедельный и вам здорово играть вместе.

— А мы и изначально здесь вообще не были заявлены. Если честно, в том году в Мадриде они стали почему-то пару начинать позже из-за того, наверное, что такие «Мастерсы» идут две недели, и они начинают на второй неделе. И мы как-то обычно любили начинать именно с пары, чтобы почувствовать условия, и дальше, если играем хорошо, можем продолжить или уже по ситуации. А сейчас тут начинать как-то во вторые понедельник-вторник, когда ты весь уже в одиночке. А если, допустим, ты проиграл, то тем более оставаться ради пары как будто бы смысла нет. Вот поэтому мы и решили здесь не заявляться.

— Ты сыграл первый матч только в субботу, а приехал сюда довольно давно. Как ты расцениваешь эту длинную подготовку, которая получилась сейчас?

— Тут же вопрос в матчах — и в динамике, и в форме. То есть форма всё равно все понимаем, что набирается через тренировки, но потом – и через матчи. То есть чем больше матчей ты играешь, тем больше и тем лучше ты себя ощущаешь на корте и знаешь, что тебе делать. Поэтому эти [двухнедельные] турниры хорошие, когда ты играешь хорошо. А когда ты играешь не очень, с одной стороны, у тебя больше времени побыть дома и потренироваться, но с другой стороны, как будто бы тяжелее войти в форму, потому что у тебя нет вот именно этой динамики матчей, которая тебе нужна. То есть у тебя перерывы между матчами получаются неделю, а то и 10 дней. Ты хочешь уже, ты уже готов побыстрее играть и больше играть, а турниров как бы и нет. Так что тут всегда зависит от того, как результативно ты играешь в данном случае.

