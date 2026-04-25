Медведева освистывали, но он вышел в 3-й круг Мадрида. Даниил выиграл 20-й матч в сезоне

В субботу, 25 апреля, на супертурнире в Мадриде завершились матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В борьбу вступил чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. В женской сетке начался третий круг, и там свой поединок провела первая ракетка мира Арина Соболенко. А в парном разряде закончился первый круг и начался второй (1/16 и 1/8 финала соответственно), и за выход в четвертьфинал сражались Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Медведев крайне неудачно начал этот грунтовый сезон. На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил в первом же матче потерпел оглушительное поражение от Маттео Берреттини — 0:6, 0:6. Во многом именно поэтому россиянин не стал потом просить уайлд-кард ни в Барселону, ни в Мюнхен. «Как раз таки поэтому в том числе мы решили так, что если ты сразу едешь на следующий турнир, то ещё очень свежо это поражение и будет очень много к тебе вопросов: «А как? А что?». И если вдруг ты ещё и там проиграешь, а уже нет времени на подготовку к Мадриду, которую мы отложили в сторону… Поэтому мы решили: «Нет, мы лучше проведём физическую подготовку, такой своеобразный мини-блок, наберём физики, на грунте поработаем, там поскользим и всякое такое.

За счёт вот этого маленького блока физической подготовки и потом недели тренировок я смог «обнулиться», и как бы — да, в каком-то смысле у меня грунтовый сезон, получается, начинается здесь, в Мадриде», — говорил Медведев на пресс-конференции перед турниром.

Соперником Даниила, занимающего 10-е место в рейтинге ATP и посеянного седьмым, был Фабиан Марожан, замыкающий топ-50 мировой классификации. В первом круге Марожан на двух тай-брейках прошёл Итана Куинна. 26-летний венгерский теннисист ещё ни разу не выходил в финал на уровне ATP, но громкие успехи на его счету всё же имеются. Самый яркий пример — победа над Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Риме три года назад. При этом в личных встречах с Медведевым Фабиан уступал 0-3. Россиянин выиграл в 2024 году на US Open (6:4, 6:3, 7:5), в 2025-м в Алма-Ате (7:5, 6:2) и в начале 2026-го на Australian Open (6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3).

Медведев в первом же гейме сделал то, что нужно, чтобы иметь возможность контролировать ход игры по ходу партии, — взял подачу соперника. Россиянин хорошо оборонялся, а Марожан в основном ошибался. Подтвердить брейк Даниилу труда не составило, несмотря на то что начал он с двойной ошибки, — 2:0. В пятом гейме Медведев ещё раз забрал чужую подачу и повёл 4:1 с двумя брейками — у Марожана в эти минуты вообще мало что получалось. После этого Фабиан поднажал и даже вышел на двойной брейк-пойнт, однако Даниил выпутался из этой ситуации и снова подтвердил брейк — 5:1. А при 5:2 уверенно подал на партию — 6:2 за 27 минут. Россиянину насчитали всего три невынужденные ошибки при семи активно выигранных очках (венгру записали семь невынужденных и пять виннеров).

Во втором сете Медведеву пришлось тяжелее — процент попадания первой подачи резко просел в начале партии (с 73% до 33%). Свои геймы он, впрочем, забирал, а в пятом гейме и до брейк-пойнтов добрался — Марожан лишь эпизодически демонстрировал должный уровень; стабильности же ему явно не хватало, особенно с бэкхенда было много ошибок. В итоге Даниил реализовал свой второй брейк-пойнт, после чего подтвердил преимущество — 4:2.

Даниил Медведев

Однако Марожан сражался — и был вознаграждён за свои усилия. В начале восьмого гейма он взял сложный розыгрыш из 25 ударов, положив тем самым начало своему первому брейку в матче; Медведев ещё и двойной ошибкой помог ему. Россиянин чуть занервничал, и публика начала давить на него, явно поддерживая Марожана. В девятом гейме, уже при счёте 4:4, Даниил, которого освистывали зрители, не выдержал и за неспортивное поведение (жест в адрес трибун) получил предупреждение.

В оставшейся части сета брейк-пойнтов не было, и теннисисты приготовились к тай-брейку. Его Медведев провёл неудачно, и его венгерский оппонент сравнял счёт по партиям — 7:6 (7:3) за 53 минуты. Невынужденных ошибок у россиянина оказалось целых 14 при всего семи виннерах (у Фабиана — 15 и восемь соответственно).

В третьем сете у Медведева был хороший шанс на ранний брейк. Во втором гейме он смог зацепиться на приёме и даже заработал брейк-пойнт, но упустил его. За исключением этого, по-настоящему острых моментов в первой половине партии не было. Восьмой гейм Марожан начал с 0:30, но сумел спастись — 4:4. А вот 10-й гейм стал для него роковым. У Даниила по ходу гейма прошёл шикарный обводящий по линии, и это надломило Фабиана. Россиянин использовал первый же матчбол на приёме (не без помощи троса) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 за 2 часа 11 минут.

Так Медведев одержал уже 20-ю победу в сезоне. По этому показателю его опережают только три теннисиста, составляющие первую тройку рейтинга ATP, — Янник Синнер (25), Карлос Алькарас и Александр Зверев (оба — по 22).

В третьем круге Медведев сразится с Николаем Будковом Кьером (Q). 19-летний норвежец, занимающий 140-е место в рейтинге ATP, во втором круге разгромил бывшую 10-ю ракетку мира Дениса Шаповалова.

Первая ракетка мира Арина Соболенко (1) сражалась за выход в четвёртый круг. В соперницах у четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» была румынка Жаклин Кристиан (29).

В первом сете Соболенко доминировала на корте. На своей подаче она проиграла всего два очка за четыре гейма, а на приёме дважды делала брейк. Кристиан лишь в четвёртом гейме смогла навязать ей борьбу, однако и там Арина использовала четвёртый брейк-пойнт. Белоруска нацеливалась на «баранку» и была в двух очках от неё, но в шестом гейме румынка всё-таки взяла гейм после 40:40. После этого Соболенко закрыла партию — 6:1 за 33 минуты.

Во второй партии у Соболенко и близко не было прежнего преимущества. Более того, если кто и был близок к брейку, то именно Кристиан. Румынка в марафонском шестом гейме четырежды выходила на брейк-пойнт, однако белоруска удержала подачу. Ну а в концовке, как и следовало ожидать, нервы оказались крепче у Арины. В девятом гейме она использовала свой единственный брейк-пойнт в этом сете и при 5:4 вышла подавать на матч. Тут у Жаклин уже не было возможности спастись — 6:1, 6:4 в пользу Арины за 1 час 25 минут. Эта победа стала для Соболенко, которая до этого выиграла «тысячники» в Индиан-Уэллсе и Майами, уже 14-й подряд.

Главной сенсацией дня стало поражение шестикратной чемпионки ТБШ Иги Швёнтек (4). Полька уступила 34-й ракетке мира Энн Ли (31). Швёнтек на тай-брейке отдала первый сет, выиграла вторую партию, а в третьем сете снялась, уступая 0:3. По ходу матча полька брала медицинский перерыв, а снявшись, в слезах покинула корт.

Это лишь второй случай, когда Швёнтек снялась по ходу матча на уровне WTA, — после встречи с Еленой Рыбакиной в Риме в 2023 году.

«Как себя чувствую? Не очень хорошо. Последние два дня были ужасными. Думаю, у меня какой-то вирус, так что я знаю, что вы хотите получить ответы, но вам лучше быть осторожными. Были часы, когда всё было хорошо, были часы, когда было очень плохо. Я слышала, что некоторые игроки считают, что вирус где-то бродит по территории. Так что да, я уверена, что через пару дней всё будет в порядке, но у меня совсем не было энергии, совсем не было стабильности, и я просто чувствовала себя очень плохо физически. А вчера было ещё хуже. Поэтому я подумала, что сегодня может быть лучше, и, возможно, так и было, однако недостаточно, чтобы сыграть теннисный матч.

Я понимала, что будет тяжело, но всё равно хотела попробовать, потому что за свою карьеру я болела всего два раза – и всё равно могла выиграть большинство матчей. Так что, думаю, всё зависит от тяжести болезни, и, наверное, на этот раз было хуже, чем раньше, а о симптомах говорить не хочется.

Ига Швёнтек

Я всё ещё чувствовала, что у меня есть шанс, но потом в третьем сете я начала чувствовать лёгкое головокружение и не очень хорошо координировала движения. Кроме того, я ничего не могу пить, потому что постоянно чувствовала себя сытой, а энергия резко упала. Поэтому до начала третьего сета я чувствовала, что у меня ещё есть шанс, вот так всё и было. Я всегда хочу попробовать, но если я чувствую, что у меня ничего не получится… Понимаете, это просто не имеет смысла», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

А в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер боролись за выход в 1/4 финала. Их соперницами были бельгийка Элисе Мертенс и китаянка Чжан Шуай, третьи сеяные.

В первом сете пары трижды обменивались брейками, причём Андреева и Шнайдер при 5:3 не подали на партию, после чего их соперницы сравняли счёт — 5:5. Однако в концовке россиянки оказались сильнее, взяв сетбол на решающем очке, — 7:5 за 45 минут.

Во втором сете Мирра и Диана ни разу не отдали свою подачу, так что им хватило брейка, сделанного в четвёртом гейме. Возможности у их соперниц были, но россиянки отыграли все семь брейк-пойнтов, в том числе тройной в последнем гейме, когда подавали на матч. Андреева и Шнайдер оформили выход в 1/4 финала — 7:5, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Кроме того, должны были пройти два поединка первого круга с участием российских теннисисток, однако состоялся только один из них. Людмила Самсонова и японка Мию Като, которые должны были играть с Марией Козыревой и чешкой Мириам Шкох, снялись, поэтому Козырева и Шкох без борьбы вышли во второй круг. А 41-летняя Вера Звонарёва и её немецкая напарница Лаура Зигемунд, которая всего на три года моложе, вышли на корт с американкой Ивой Йович и канадкой Викторией Мбоко, которым 18 и 19 лет соответственно.

В первом сете Звонарёва и Зигемунд взяли с места в карьер — 4:0. Йович и Мбоко сократили отставание до 2:4, но последние два гейма россиянка и немка взяли под ноль — 6:2. Во второй партии Вера и Лаура уступали 0:3, однако после этого отдали только один гейм и вышли в 1/8 финала — 6:2, 6:4 за 1 час 14 минут. Теперь они сразятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, первыми сеяными.

Ранее в этот игровой день свои одиночные матчи выиграли Мирра Андреева и Карен Хачанов, а Диана Шнайдер потерпела поражение.

