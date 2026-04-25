«Просто лежишь, кайфуешь, и всё». Мирра и Диана — после победы над чемпионками АО-2026

Андреева и Шнайдер в субботу сыграли в Мадриде два матча — в одиночке и в паре, а потом со смехом рассказали о себе много нового.

Непростой график получился у лидера российского тенниса Мирры Андреевой в субботу на супертурнире в Мадриде. Сначала она обыграла непростую венгерскую теннисистку Далму Галфи — 6:3, 6:2, а затем вместе с Дианой Шнайдер пробилась уже в 1/4 финала парного разряда. После всех поединков наши девушки пришли пообщаться с представителями прессы, среди которых был и корреспондент «Чемпионата». Ну а вначале Мирра ответила на пару вопросов на корте сразу после победы в одиночке.

— Мирра, поздравляем! Ты, конечно, умеешь решать проблемы на корте. Даже когда что-то работает не по-твоему на старте каждого сета, ты находила ответы. Как ты смогла разобраться с этим и добиться своего?

— Да, сегодня был непростой матч. Далма — очень опытная оппонентка. С ней непросто играть. Сначала я действовала вторым номером, а она здорово начинала, у неё было много виннеров, к тому же она была надёжна и стабильна на задней линии. Я говорила себе: «Что ж, если она меня хочет победить, то она будет играть на таком уровне весь матч. И только так она сможет победить». И я говорила себе: «Всё в порядке, это нормально». При этом я понимала, что я играю сама не в свой лучший теннис, и подбадривала себя, говорила: «Я найду свой уровень. Я найду свой потолок». Ну и в итоге играла сфокусированно большинство розыгрышей и очень довольна, что смогла сегодня победить в двух сетах.

— Ты всё ещё тинейджер, тебе 18 лет. Но твой грунтовый сезон выглядит очень солидным. У тебя уже есть титул на этом покрытии. Расскажи, что тебе нравится на грунте больше всего.

— Честно говоря, грунт для меня — это особенное покрытие. Здесь нужно всегда подправлять свою игру, приспосабливаться. Что ж, я скажу, что, наверное, это сейчас моё любимое покрытие. Но мне не нравится на грунте то, что это грязь. Ты, конечно же, пачкаешься. И потом 15 минут просто стоишь под душем, чтобы хотя бы пыль эту смыть. Ну а играю я на грунте неплохо, да. Не буду жаловаться на это покрытие.

— Что ж, у тебя сложные отношения с грунтом, но ведь у тебя есть и хорошие победы на нём.

— Да, у нас любовь и ненависть. Люблю грунт, если играть на нём, но после матча — не особо.

— Несколько лет назад здесь, в Мадриде, ты договорилась с мамой, что если попадёшь в топ-20 в конце года, то ты получишь щеночка. Теперь у тебя всё есть. Твоя собачка будет здесь с тобой?

— К сожалению, она не здесь, не в Мадриде. Но мама обещала приехать на мой и папин дни рождения. Надеюсь, что мама возьмёт её с собой и я увижусь с собачкой на свой день рождения через несколько дней. Путешествуем мы редко все вместе. Надеюсь она наберётся смелости взять собаку в путешествие. Рэсси всё ещё щеночек. Это как новорождённый ребёнок. Ну а если нет, то 100% я уговорю её привезти собаку в Рим.

Ну а потом Мирра Андреева и Диана Шнайдер ответили на несколько вопросов для «Чемпионата» и других СМИ.

— Вы снова играете в паре и одолели чемпионок Australian Open. Каковы ваши ощущения?

Диана: Да, очень здорово, я очень рада снова играть вместе с Миррой. Мне кажется, что нам очень легко играть вместе, нам очень весело. Сегодняшняя победа очень хорошая, одолели чемпионок АО. Но для нас самое важное то, что мы играли вместе и получали удовольствие.

— Сегодня вы также играли и в одиночке. Мирра, ты свой матч выиграла. Что скажешь про свой выход в четвёртый круг?

Мирра: Матч был непростым. Было много геймов, в которых преимущество переходило сначала ко мне, а потом – к ней. Рада, что мне удалось выиграть тот матч и что я получила столько удовольствия, играя в паре. Потому что, хоть и надо фокусироваться на одиночке, но ты всё равно хочешь победить и в паре. И всегда приятно играть с кем-то, с кем тебе весело.

— Как ты относишься к грунту, к переходу на грунт, особенно после стольких поединков и турниров на харде?

Мирра: Ну я не то чтобы против игры на грунте. Но я жаловалась Диане на корте, что вся одежда грязная. У меня нет столько одежды с собой, так что сегодня будет большая стирка. Но в целом я не против играть на грунте, это одно из моих любимых покрытий, однако у него есть вот такие недостатки.

— Диана, конечно, ты сегодня уступила, но второй сет был довольно близким, что ты думаешь?

Диана: Ну, если честно, то после 2:6, 0:4 здорово довести дело до тай-брейка. Было близко, но она (Белинда Бенчич. — Прим. «Чемпионата») играла хорошо, у неё получается отличный сезон. Это был тяжёлый матч, я не чувствовала себя на полную на корте, но довольна, что смогла отыграться и в конце показать лучший теннис, чем в начале. Думаю, это была хорошая битва и из неё можно извлечь и положительные моменты.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Victor Boykoyan/Getty Images

— Мирра и Диана, рады снова видеть вас вместе. Расскажите, пожалуйста, как вы, поиграв с другими партнёршами, решили объединиться снова?

Мирра: Мы поговорили в конце того года и с [тренером] Кончитой [Мартинес] решили, что будем тоже больше фокусироваться на одиночке — играть меньше турниров в паре. Но потом в Дохе мы обсудили и решили договориться на грунт. Диану я поначалу не спрашивала, потому что она уже договорилась с другими на начало года. И потом в Дохе мы поговорили и решили, что, может, какие-то турниры вместе получится сыграть. Как бы у нас нет никаких обязательств. Мы просто также будем разговаривать, выбирать, какие турниры играть вместе и вообще какие кто будет играть. Посмотрим, в общем, как пойдёт. Всегда можно поговорить и решить.

— Дальше, в принципе, на «Большой шлем» ещё будут распространяться договорённости?

Мирра: Пока что, по крайней мере, у меня план не играть пару на «Ролан Гаррос». Возможно, конечно, всё ещё поменяется. Но я тоже не хочу говорить: «Давай сыграем, давай сыграем», а потом в итоге не играть. Так что пока я пару не планирую играть.

— У вас такой напряжённый график получается. Сегодня вообще по два матча каждая провела с учётом парного разряда. Успеваете ли вы ещё куда-то сходить, выбраться в город? Есть ли какие-то любимые места, блюда, шопинг, что-то ещё?

Диана: Наше любимое место — это кабинет физио.

Мирра: Согласна.

Диана: Просто лежишь, кайфуешь, и всё. Ну а как? Вот сегодня я приехала сюда на стадион в 8:00 утра – и так до вечера.

— А в те дни, когда нет матчей?

Мирра: Тренируемся, приезжаем в спортзал, к физио. А потом возвращаемся домой, а там уже тоже вечер. И потом, по себе знаю, что перед матчем уже не хочется отвлекаться. И после никуда уже никому не хочется идти. Все хотят полежать в кровати и просто посмотреть сериал какой-нибудь, и всё.

— Мирра, в течение недели ты частенько тренировалась тут, на внешних кортах. А одиночные встречи, получается, провела на двух центральных аренах. Чувствуешь ли разницу в покрытии, в условии игры? Например, первый матч ты играла поздно вечером, а сегодня – почти утром.

Мирра: Ну, конечно, днём и утром мяч и летит быстрее и отскакивает более активно. А вечером как бы все ощущения немного притупляются, я бы сказала. И мяч не так активно скачет и не так активно от ракетки тоже отлетает. И, конечно, я почувствовала большую разницу между вот этим центральным кортом и, к примеру, сегодня я играла на втором по значимости стадионе, получается. Да, разница есть, но тут уже ничего не поделаешь — надо адаптироваться каждый раз.

— Как у вас устроено, если играете за день и одиночку, и пару? Сегодня было так, что вы сыграли одиночный матч — плюс-минус в одно время, потом — перерыв, а потом — пара. Как у вас устроено общение во время этой паузы между собой? Обсудить, как кто сыграл или, наоборот, забыть о том, что было в одиночке?

Мирра: Мне кажется, чаще всего просто не разговариваем про одиночку. Особенно если у кого-то… Помню, где-то мы играли — кажется в Австралии, или в Брисбене — я проиграла. А потом Диана играла, и мне кажется, она уже чувствовала, что лучше не надо про одиночку разговаривать. Мне кажется, что у нас как-то так.

Диана: Да, мы как бы быстро переключаемся. Если можно поговорить, то поговорим. Чувствуем вот эту тонкую грань. Да.

— Мирра, здесь ты всегда практически постоянно уже отмечаешь день рождения. Есть ли какие-то традиции, с этим связанные, какой-то ресторан, куда вы всегда с родителями ходите?

Мирра: Ну, традиций никаких нет, потому что по расписанию всегда по-разному получается. В прошлом году из-за того, что свет ещё отключили, я не играла в свой день рождения. До этого все предыдущие годы я играла в свой день рождения, поэтому как бы никаких традиций особо нет, потому что всё равно надо фокусироваться на матчах, на турнире. А в этом году, дай бог, как бы всё хорошо пройдёт и здесь получится отпраздновать. Но всё равно посмотрим. Я ведь каждый год сюда приезжаю, и у меня главная мотивация — это не турнир выиграть, а просто здесь день рождения отпраздновать, чтобы как бы традиции соблюсти.

— Какого подарка ждёшь — от родителей, от Кончиты?

Мирра: Да чего-нибудь, просто не знаю. Чтобы они не мучились и чтобы меня не мучили, чтобы я тренировалась меньше. Не знаю, я, на самом деле, в этом плане не особо избирательна к подаркам. Мне даже если кексик со свечкой принесёшь — мне уже вообще радость до ушей. Поэтому я не особо придирчива к таким вещам.

