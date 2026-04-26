«В какой-то момент подумал, что пошёл снег». Медведев — после выхода в третий круг Мадрида

Лидер российского тенниса Даниил Медведев после провала на «Мастерсе» в Монте-Карло, как и обещал, сумел «перезагрузиться» и предстать в совершенно ином состоянии на старте аналогичного соревнования в Мадриде. За 2 часа 11 минут наш спортсмен сумел справиться с непростым венгром Фабианом Марожаном — 6:2, 6:7, 6:4 и проследовал в третий круг. После поединка Даниил пообщался с представителями СМИ, в том числе ответил и на вопросы корреспондента «Чемпионата». Но вначале Медведев сказал несколько слов ведущему на корте.

— Даниил, очень сложный матч, тяжёлый оппонент. Расскажи про разные стадии этого поединка. Ты был впереди с сетом и брейком, но потом всё стало сложнее. И затем ты довёл до победы в решающем сете.

— Да, мне кажется, я сыграл хороший матч. Может быть, кроме пары розыгрышей, но на грунте полегче вернуться в игру с сета и брейка, чем на харде. Для него это был последний шанс, и он сумел это осуществить. Меньше ошибок стал делать, начал менять ритм. Поэтому я счастлив, что сумел остаться в матче. Мне показалось, что в третьем сете я был ближе к победе и нашёл возможности для этого. Я доволен.

— Интересно, что за внутренние переговоры с самим собой были у тебя во время душевого перерыва?

— Ну, честно говоря, не знаю, это ритуал или нет. Эта футболка сейчас достаточно потная, не прямо течёт с неё, но чуть-чуть неприятно. Поэтому я просто перезагрузился, сменил одежду, и всё нужно было сменить. В этот раз я обувь не менял, но менял трусы, шорты, футболку, носки. И пока ты всё это делаешь, ты уже забываешь, что было до этого. Вот такой вот у меня обряд или ритуал. И мне это помогло.

Ну а потом Даниил Медведев ответил на несколько вопросов для «Чемпионата» и других СМИ.

— Даниил, поздравляю. Просто поделись своими мыслями о матче. Было сложно вернуться в матч после того, как Фабиан взял второй сет?

— Да, Фабиан играет в теннис на очень высоком уровне, он может выиграть сеты или матчи у любого соперника в мире, он много раз это доказывал. Поэтому я рад победить такого сильного соперника. Мне казалось, что я играл в невероятный теннис, с небольшим спадом во втором сете — что может случиться, когда у тебя нет полной уверенности. А после моего последнего матча в Монте-Карло я определенно был не полностью уверен. Но я доволен выступлением и победой над суперсильным игроком на грунте.

— Тот последний матч, когда ты проиграл 0:6, 0:6 — как долго он не давал тебе покоя?

— Пару дней точно, может быть, неделю, но скорее пару дней. А потом ты думаешь: «Окей, просто, знаешь, если я буду продолжать в том же духе, я проиграю и в Мадриде». Поэтому мне нужно было перегруппироваться, сосредоточиться. Я рад, что в этом сложном матче сегодня мне удалось оставаться стойким до конца и дойти до финишной черты.

— Как много уверенности прибавляет тот факт, что ты смог с этим справиться?

— Честно говоря довольно много. Но это же теннис, нужно выигрывать больше матчей, чтобы действительно наращивать уверенность от игры к игре. Но, честно говоря, дело в том, что сегодня уровень был отличный. Это придает уверенности, потому что, если я буду играть так, я смогу обыграть многих. Конечно, если ребята будут играть очень хорошо, они тоже смогут меня обыграть. Таков теннис. Но если я буду продолжать в том же духе, что мне удалось сделать после Монте-Карло, я буду играть хорошо и выиграю много матчей.

— Прокомментируй момент, когда во втором сете ты был гораздо ближе к тому, чтобы победить в двух сетах, и публика явно не хотела, чтобы матч заканчивался так быстро. Тебя поддавили, скажем. Как ты воспринял всю эту ситуацию?

— Да. Я немножко вышел из концентрации, из фокуса, но тут всё вместе было. То есть это был его последний шанс вернуться в матч, и он его использовал. Он действительно начал играть лучше, чуть меньше уже ошибался, чуть больше где-то попадал, а я — наоборот. Наверное, это был единственный момент матча, где я чуть-чуть, скажем так, снизил свой уровень. Там было совершенно всё вместе, но теннис этим как бы и хорош, и плох одновременно, что часто происходит всё вместе, и в хорошую, и в плохую сторону. Но, в принципе, я доволен матчем — показал отличный уровень и рад, что победил очень тяжёлого игрока на грунте.

— То, что ты играл вечером, и погода резко во время твоего матча ближе к ночи менялась, ты это ощущал? Как ты пытался подстроиться под это?

— Да, погода была что надо. В один момент пух сильно полетел. Он здесь всегда немного был. А в тот момент я просто играю, думаю: «Как будто снег идёт, просто вообще с ума сойти!». И причём это же немножко тоже выбивает из концентрации, потому что… Ну просто мешается что-то — перед тобой летает. Но я сразу подумал: «Окей! Надеюсь, что ему это тоже мешает». Единственное, что в этой ситуации можно сделать — это нужно просто играть с этим. И в принципе, в эти моменты он немножко, как будто стал больше ошибаться, а я всё-таки смог продолжать играть в свой теннис. Поэтому было непросто, скажем так, но я смог дожать.

Даниил Медведев Фото: David Ramos/Getty Images

— Что Томас Юханссон изменил в твоей игре, в твоей, может быть, личности, начав с тобой работать? Вот что перестало получаться, в последнее время с Жилем Сервара, с которым ты много лет проработал, и снова начало получаться с Томасом и почему?

— Я не думаю, что он что-то изменил, но просто на тот конкретный момент мне нужен был новый толчок. И когда я говорю «новый толчок», я даже не только говорю про теннис, технику, какие-то удары. Просто нужно было что-то новое в команде, поэтому, ну, так получилось, что я расстался и с Жилем, и с Эриком одновременно, потому что они работали долго вдвоём. И я решил просто начать как бы немножко новую главу в своей карьере, попробовать что-то новое. И в этом плане Томас очень приятный человек. Мы отлично ладим вне корта, в принципе, и на корте, то есть всё, что он говорит, я стараюсь выполнять. То есть я не смогу назвать что-то одно, просто идёт хорошая плодотворная работа, которая и была с Жилем, но в конце вот я говорю: «Мне понадобился новый импульс, и он его отлично сумел дать».

— Ты красиво попрощался с Жилем в соцсетях. Остался у вас контакт какой-то нормальный?

— Какой-то есть, да. То есть не какой-то на ежедневной основе, но обычный нормальный контакт. Я тренировался с [Нишешем] Басаваредди в Монако. Мы занимались раза два-три во время предсезонки. С [Хубертом] Хуркачем мы наверняка тоже будем тренироваться, если они продолжат работать вместе, поэтому контакт будет. Но опять же таков спорт и жизнь, что не будет такого, что мы каждый день будем видеться и общаться.

— Сегодня было много поводов раздражаться. И сам ход матча, и пух, и сетка… Как вообще оценишь игру? На четвёрочку, на троечку?

— По пятибалльной системе, надеюсь? Хотел бы сказать на четвёрку. Потому что, в принципе, если не брать опять же этот момент во втором сете, где всё вместе было, то есть, ну, в каком-то смысле это было на двойку. А весь остальной матч — на пятёрку. Ну, поэтому в сумме, наверное, даже четыре с половиной, потому что матч всё равно выиграл. Соперник очень тяжёлый, смог как бы дожать, вернуться. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы вот этого провала во втором сейте не было. Но в принципе, просто скажу, что всё было хорошо, и опять же это по-русски: «Всё хорошо, что хорошо кончается».

— Расскажи про поддержку семьи. Мы их и на тренировках тут видели по ходу недели, и сегодня на матче. Как часто ты с ними общаешься здесь в течение довольно уже многодневного тут пребывания? И чем они тебе помогают?

— Ну, теннис — не идеальный вид спорта для общения с семьёй. Причём даже если у тебя только жена. А когда дети, то ещё тяжелее, потому что внимание хочется всем уделить. Поэтому, как получается. То есть стараюсь всегда соблюдать этот баланс. Стараюсь следить и за своим самочувствием. То есть, если ты проведёшь день перед матчем с 8 до 8 как бы полностью с детьми и, допустим, не пойдёшь тренироваться, то это неправильно. Поэтому стараюсь балансировать. Допустим где-то тренировка, потом есть время — и с детьми провёл время, вечером — с женой. Поддержка семьи для меня всегда была очень важна, и опять же дочки ещё чуть-чуть подрастут, и уже будут тоже в каком-то смысле поддерживать меня прямо на корте, поэтому будет весело.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 3 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».