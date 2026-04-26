Теннисные функционеры при этом заключают всё больше контрактов с букмекерами. Андрей Рублёв не против, однако с одним условием.

«Оглянись, я тебя найду». Мирра и другие звёзды боятся ставочников, но от них нет защиты

Теннисисты после неудачных матчей часто сталкиваются с критикой со стороны лудоманов. В некоторых случаях доходит до крайностей, вплоть до угроз физической расправой.

Пока действенных способов борьбы с буллингом в Сети не найдено. Полностью изолировать хейтеров не получается, ведь они могут создать фейковые аккаунты и снова атаковать теннисистов. Издание The National провело исследование проблемы, опросив игроков.

Канадец Феликс Оже-Альяссим получил угрозу убийством от человека, проигравшего деньги на ставках на исход его матча во время US Open — 2024.

«Это было довольно серьёзно. Мне пришлось оставаться в отеле, пока они наконец-то не выяснили, что этого парня нет в Нью-Йорке», — рассказал Оже-Альяссим.

Россиянке Мирре Андреевой было 14 лет, когда ей в интернете впервые пришло сообщение от лудомана с угрозами физической расправой.

«Я играла на одном из своих первых турниров ITF, а после поражения получила сообщение со словами: «Оглянись вокруг, я тебя найду и отрежу тебе руки». Это сообщение я помню до сих пор. Думаю, каждый игрок получает много ненавистных комментариев», — сообщила Андреева.

Мирра Андреева Фото: David Ramos/Getty Images

Американка Слоан Стивенс после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США получила более 2000 сообщений, одно из которых гласило: «Обещаю найти тебя и так сильно сломать тебе ногу, что ты больше не сможешь ходить».

Агрессивные сообщения могут исходить не только от игроков, проигравших деньги, но и от организаторов договорных матчей, пытающихся манипулировать исходом до начала события. В марте на турнире в Индиан-Уэллсе итальянская теннисистка Лукреция Стефанини заявила, что получила сообщение, в котором ей угрожали расправой в случае выигрыша встречи. Её соотечественник Маттия Беллуччи и венгерка Панна Удварди также подвергались аналогичным угрозам.

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса рассказала The National, что почувствовала страх, когда впервые получила подобные комментарии в интернете.

«Меня беспокоит то, что ты воспринимаешь это очень лично. Выходишь на корт, а в голове крутятся мысли: «Может быть, стоит выполнить их требования, ведь я и моя семья в опасности». Приходят угрозы смертью и всё в таком духе. Чувствуешь, что на твоих плечах лежит огромная ответственность. Это совершенно угнетает», — подчеркнула Бадоса.

Объём мирового рынка спортивных ставок в 2024 году составлял около $ 101 млрд. Прогнозируется, что к 2030-му этот показатель приблизится к отметке $ 190 млрд. В последние два года лидирующие позиции стали занимать прогнозы в режиме реального времени. Интерактивный характер максимально вовлекает болельщиков. Теннис, наряду с футболом, является одним из двух самых популярных видов для лайв-ставок. Футбол – спорт номер один в мире, поэтому всё логично. Теннис завлекает лудоманов уникальной системой набора очков, допускающей внезапные изменения хода игры.

Международная теннисная федерация (ITF) заключила партнёрское соглашение со швейцарской аналитической компанией Sportradar в 2012 году. Sportradar получает право собирать, лицензировать и распространять данные о теннисных матчах в режиме реального времени, а также обеспечивает трансляции с турниров ITF для букмекерских компаний. В 2016-м Australian Open впервые заключил спонсорское соглашение с британской букмекерской конторой William Hill и разместил свой логотип на интерактивных экранах по всей территории турнира. Этот шаг совпал с новостями о скандале с договорными матчами, разразившемся в течение тех двух недель в Мельбурне, что побудило бывшую первую ракетку мира Энди Маррея назвать спонсорство турнира «Большого шлема» «лицемерием».

Энди Маррей Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Данная сделка вызвала такую ​​волну негативной реакции и споров, что год спустя организаторы Открытого чемпионата Австралии убрали логотип William Hill из своей рекламы на территории «Мельбурн Парка». С тех пор отношение к ставкам в теннисе значительно изменилось. ITF, ATP, WTA, многочисленные мелкие турниры, а также официальные правообладатели трансляций заключали отдельные соглашения с букмекерскими конторами. Благодаря возможности заработать миллионы, а также легализации ставок на спорт в США в 2018 году теннисные организации больше не могли игнорировать соблазны азартных игр, несмотря на связанные с ними негативные последствия.

В декабре 2023 года компании Sportradar и Tennis Data Innovations (TDI), специализированное совместное предприятие ATP и ATP Media, заключили многолетнее соглашение, предоставляющее компании, занимающейся спортивными технологиями, глобальные права на данные и потоковую передачу для ставок. В 2021 году WTA подписала двухлетний контракт с американской букмекерской конторой FanDuel и продлила его в 2023-м.

Всего неделю назад логотип Betway был виден на грунтовых кортах «пятисотника» в Барселоне. В феврале компания Betsson была представлена ​​в качестве официального партнёра по спортивным ставкам Кубка Дэвиса, проводимого под эгидой ITF. Многие из этих партнёрств продвигают идею о том, что помогают «защитить целостность спорта».

«ATP осознаёт сложность вопроса. Ставки давно стали частью глобального спортивного ландшафта. Спорт сопряжён с определёнными рисками, связанными с этой деятельностью. В теннисной экосистеме хорошо известно, что официальное партнёрство обеспечивает наилучшую структуру для надёжных мер защиты, касающихся честности, прозрачности и надзора. Эти взаимоотношения также приносят значительную коммерческую выгоду, позволяя проводить мониторинг рынков ставок, выявление подозрительной деятельности и обеспечение целостности соревнований. Устранение таких механизмов не исключит деятельность, связанную со ставками, или риск злоупотреблений, а скорее снизит способность спорта эффективно отслеживать ситуацию и реагировать на неё», — сказал анонимный представитель ATP в комментарии The National.

В марте четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака заявила, что не видит никаких положительных сторон в спортивных ставках, ведь лудоманы не относятся к теннисистам как к людям. Паула Бадоса отмечает, что индивидуальный характер тенниса отличает его от командных видов, таких как футбол и баскетбол, и требует особого отношения в виде запрета прогнозов.

«Я понимаю, что такое ставки, и, в конце концов, во многих видах спорта это практикуется, но теннис отличается, потому что это индивидуальная дисциплина. Это очень сложно с психологической точки зрения. Игрок может прочитать угрожающие сообщения, и тогда ему приходится выходить на корт. Поэтому, если бы я могла выбирать, конечно, предпочла бы запрет ставок на теннис», — сказала Бадоса.

Феликс Оже-Альяссим менее категоричен по данному вопросу.

«Вопрос о том, следует ли турнирам и теннисным организациям заключать соглашения с букмекерскими компаниями, можно обсудить. Однако я не знаю, проблема ли это. В ставках крутятся деньги. Люди всё равно будут ставить. Я лично не делаю этого. Но даже если бы не был теннисистом, то не верил бы в возможность заработать на этом. Я не хожу в казино и вообще не играю в азартные игры. Однако есть свобода делать ставки. Если люди хотят смотреть теннис и делать ставки, это их дело», — заявил канадец.

Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублёв Фото: Sarah Stier/Getty Images

Россиянин Андрей Рублёв не против того, чтобы у турниров были партнёры-букмекеры, если доходы от таких сделок будут направляться в призовой фонд, на улучшение инфраструктуры и другие усовершенствования. ATP заявила, что не разглашает конфиденциальные финансовые условия, но прибыль в рамках соглашений распределяется поровну между игроками и турнирами, а затем реинвестируется в спорт, включая призовые, программы льгот, такие как пенсионный фонд ATP.

Американка Джессика Пегула понимает массовую популярность ставок и не отрицает, что азартные игры являются важной частью культуры у неё на родине, однако теннисистов это никак не освобождает от нападок лудоманов, защиты от которых попросту не существует.

«Мы уже обсуждали это с другими игроками. Вы видите, как появляются спонсоры из числа букмекерских контор, но именно мы страдаем от нападок, независимо от того, выигрываем или проигрываем. Всё зависит от того, на кого они делают ставки. Мы играем практически каждую неделю. Поэтому нам приходится следить за этим. Я знаю, что организаторы турниров разработали определённый процесс фильтрации подобных комментариев, однако он не является абсолютно надёжным, поэтому проблема всё ещё существует. К сожалению, я не думаю, что это исчезнет само собой. Поэтому нам просто нужно найти какой-то баланс, чтобы игроки чувствовали, что получают какую-то помощь», — подчеркнула Пегула.

В июле 2024 года ATP объявила о сотрудничестве с TDI и Sportradar для запуска Safe Sport — нового сервиса, объединяющего модерацию с помощью ИИ, анализ и исследование информации в едином инструменте для защиты спортсменов от онлайн-травли. Отдельно следует отметить, что ITF, WTA, Всеанглийский теннисный клуб и USTA с начала 2024 года начали использовать сервис Threat Matrix, чтобы помочь защитить игроков и членов их семей от целенаправленной травли в сети.

Несмотря на усилия, предпринимаемые организаторами туров и другими руководящими органами в теннисе, игроки по-прежнему ежедневно получают оскорбительные сообщения. Ставки в режиме реального времени в таком динамичном виде спорта подпитывают нездоровые игровые привычки, а угроза договорных матчей продолжает оставаться серьёзной проблемой. Теннис сейчас прочно вошёл в число самых популярных видов спорта для ставок, но может ли произойти сдвиг в обратном направлении? Верится с трудом, ведь сотрудничество с букмекерами приносит чиновникам слишком много денег, чтобы просто так откатить всё назад.