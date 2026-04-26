Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мирра Андреева в Мадриде-2026: соперница Анна Бондарь, личные встречи, что сказали, сетка турнира, расписание, где смотреть

«Условия в Мадриде подходят моей игре». Выбьет ли Мирра из сетки третью венгерку подряд?
Анна Агапова
Мирра Андреева и Анна Бондарь
Комментарии
За выход в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде Андреева поборется с Анной Бондарь, которой однажды проиграла в начале своего пути в WTA-туре.

В самом разгаре женский «тысячник» в Мадриде. На нём успешно выступает и россиянка Мирра Андреева. В понедельник, 27 апреля, за выход в четвертьфинал турнира ей предстоит сыграть с представительницей Венгрии Анной Бондарь. Рассказываем, чем может быть опасна соперница Мирры и в какой форме к предстоящему матчу подходят обе теннисистки.

WTA-1000. Мадрид. Сетка

Анна Бондарь — первая ракетка Венгрии. В рейтинге WTA она ни разу не поднималась выше 50-й строчки, однако порой показывает неплохие результаты на турнирах. В 2025-м она впервые вышла в финал соревнований на уровне WTA. Случилось это на WTA-250 в Гамбурге. Но завоевать трофей Анне не удалось. Она уступила француженке Лоис Буассон со счётом 5:7, 3:6.

В этом сезоне Бондарь добралась до четвертьфиналов на турнирах WTA-250 в Хобарте и Руане. На «пятисотнике» в Чарльстоне в одиночном разряде Анна вышла в третий круг, а вот в парном разряде играла в финале вместе с полькой Магдаленой Френх. Но девушки уступили американскому дуэту Дезире Кравчик/Кэти Макнелли.

Чарльстон — парный разряд. Финал
05 апреля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
Д. Кравчик К. Макнелли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
А. Бондарь М. Френх

На «тысячнике» в Мадриде венгерка впервые дошла до четвёртого круга. На пути к нему она одолела швейцарку Викторию Голубич (6:2, 6:3), затем — седьмую ракетку мира украинку Элину Свитолину (6:3, 6:4), а в третьем круге — представительницу Чехии Лауру Самсон (7:6, 6:1).

«Знала, что должна показать свой лучший теннис. Думаю, мне это удалось. В прошлом году я играла с ней три раза, поэтому понимала, чего ожидать. Полагаю, условия здесь отлично подходят моей игре — мне нравится активно использовать мощный форхенд, это стало одним из ключевых факторов», — сказала Бондарь в интервью на корте после матча с украинкой Элиной Свитолиной. Эта победа пока остаётся самой высокорейтинговой в её карьере (по уровню соперницы). Теперь Анне предстоит сразиться с ещё одной теннисисткой из топ-10.

Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений
Мирра четвёртый год подряд вышла в 1/8 финала Мадрида! Хачанов прервал серию поражений

Мирра Андреева приехала в Мадрид в статусе чемпионки «пятисотника» в Линце и полуфиналистки WTA-500 в Штутгарте. Грунтовый сезон начался для россиянки весьма успешно. Она одержала девять побед в последних 10 матчах, уступив только казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной в 1/2 финала Штутгарта.

Андреева уже успела высказаться о грунте и о том, насколько комфортно ей на нём играть: «Честно говоря, грунт для меня — это особенное покрытие. Здесь нужно всегда подправлять свою игру, приспосабливаться. Что ж, я скажу, что, наверное, это сейчас моё любимое покрытие. Но мне не нравится на грунте то, что это грязь. Ты, конечно же, пачкаешься. И потом 15 минут просто стоишь под душем, чтобы хотя бы пыль эту смыть. Ну а играю я на грунте неплохо, да. Не буду жаловаться на это покрытие. У нас любовь и ненависть. Люблю грунт, если играть на нём, однако после матча — не особо», — отметила она в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Пока на пути Мирры в столице Испании встречались только спортсменки из Венгрии. Первый круг Андреева пропустила, как и все сеяные, во втором победила венгерку Панну Удварди (7:5, 6:2), в третьем — соотечественницу Удварди Далму Галфи (6:3, 6:2), а в четвёртом снова сыграет с представительницей Венгрии Бондарь.

Мадрид (ж). 3-й круг
25 апреля 2026, суббота. 14:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

Мирра Андреева и Анна Бондарь за карьеру встречались только один раз. Это произошло в 2023-м во втором круге грунтового турнира WTA-250 в Лозанне. Тогда победительницей оказалась венгерка. Она одолела Мирру в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. На тот момент Андреева только попала в топ-70 рейтинга, а Бондарь была на 155-м месте. За три года многое изменилось: сейчас россиянка закрепилась в топ-10, а Анна занимает 63-е место в рейтинге. Похоже, нас будет ждать яркий матч.

Удастся ли Мирре взять реванш у Бондарь? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт в понедельник, 27 апреля.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

Женский «тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android