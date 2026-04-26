Качмазов выиграл русский финал в Египте! И завоевал первый трофей с 2023 года

Новая неделя – новые чемпионы! Параллельно с супертурниром в Мадриде молодые российские теннисисты боролись за трофеи на уровне ITF и «челленджерах». Рассказываем, кому удалось добраться до заветного кубка в эти выходные, 25 и 26 апреля.

Наши спортсмены дошли до финалов во всех разрядах, но первым дело поговорим о парнях. Всё-таки на турнире серии M25 в Шарм-эш-Шейхе состоялся чисто русский матч! Трофей разыграли 22-летний Антон Аржанкин и 23-летний Алибек Качмазов. Ранее парни друг с другом на корте не встречались.

Перед стартом турнира Аржанкин занимал в рейтинге ATP 1152-ю строчку, наивысшую для себя позицию. Сам россиянин ещё с 2022 года базируется в США. Там он отучился в Университете Западного Мичигана, а параллельно выступал на уровне NCAA. Так что в про-туре Антон осваивается только сейчас.

Антон Аржанкин Фото: из личного архива Антона Аржанкина

Качмазов на этой неделе стартовал с 494-й позиции в рейтинге, хотя максимум он занимал 161-ю строчку в прошлом сезоне. Всё дело в том, что Алибек взял паузу после US Open – 2025, а вернулся на соревнования только в феврале этого года, спустя полгода. В первой встрече квалификации в Нью-Йорке россиянин не смог доиграть до конца из-за травмы.

После камбэка в этом сезоне Качмазов впервые добрался до финала и взял первый трофей с 2023 года! Россиянин переиграл своего соотечественника за 1 час 36 минут и со счётом 6:3, 6:4. Кстати, два года назад мы общались с Алибеком. Почитать интервью можете на нашем сайте:

В мужской паре тоже образовался финал с участием 23-летнего россиянина Святослава Гулина. На «челленджере» в Шымкенте (Казахстан) он в дуэте с американцем Дали Бланшем в волевом матче уступил молодым немцам Макс-Хансу Ребергу/Максу Вискандту – 1:6, 7:5, [6:10]. Но попытка добраться до первого парного трофея в сезоне оказалась неплоха. В одиночке на этом же турнире Гулин дошёл до второго круга, где проиграл хозяину кортов Тимофею Скатову.

Святослав Гулин и Дали Бланш Фото: пресс-служба турнира в Шымкенте

Несколько финалов с россиянками состоялось в женской одиночке и паре. Азиатская серия турниров продолжает нас радовать, и на этот раз в Баотоу (Китай) на соревнованиях серии W50 до победы попробовала дотянуться Анастасия Золотарёва.

24-летняя уроженка Сочи уже играла две недели назад в финале другого китайского турнира – W35 в Аньнине. Там старшая из сестёр Золотарёвых смогла завоевать трофей. А вот в Баотоу повторить тот же успех, к сожалению, не получилось. Анастасия в решающем поединке уступила местной спортсменке, серьёзной сопернице, 170-й ракетке мира Сю Ван (2:6, 3:6). Однако минувшая неделя в любом случае оказалась успешной для россиянки: с понедельника она в рейтинге WTA займёт наивысшую для себя 226-ю строчку (+18 позиций).

Яркую неделю провела 32-летняя уроженка Саратова Екатерина Яшина – ей на турнире серии W15 в Панипате (Индия) удалось выйти в финал и в одиночке, и в паре! Только вот оба матча россиянка проиграла в плотной борьбе.

В одиночном финале Яшина, располагающаяся в рейтинге WTA на 636-й позиции, уступила 647-й ракетке мира из Японии Митике Одзеки – 5:7, 6:4, 3:6. Всего у Екатерины в активе пять трофеев на уровне ITF, но между последним (Тбилиси-2024) и предпоследним (Астана-2014) разрыв аж в 10 лет!

В паре же Яшина действует более поступательно и побеждает более стабильно. Всего у неё в запасе 39 выигранных турниров, два из которых – в этом сезоне. Только вот в Панипате вместе с 29-летней соотечественницей Ксенией Ласкутовой они проиграли решающую битву Митике Одзеки/Аканкше Дилип Ниттуре – 6:0, 4:6, [5:10]. Хотя россиянки были на этом турнире посеяны под первым номером, а их соперницы – под вторым.

Екатерина Яшина Фото: Claudio Gärtner/Imago Imagine/ТАСС

В этом сезоне Яшина по большей части выступала с представительницей Казахстана Жибек Куламбаевой, но на этой неделе пары перетасовались. Куламбаева отправилась в Баотоу на турнир серии W50 вместе с 25-летней россиянкой Екатериной Рейнгольд – и не прогадала! Девушки завоевали трофей, не оставив в финальном матче ни шанса Дилетте Керубини/Ченги Юань – 6:1, 6:1.

Для российской теннисистки этот парный кубок стал первым в текущем сезоне и 17-м – в карьере. Ранее Рейнгольд побеждала в дуэте на турнирах разных категорий (от W15 до WTA-125) и с разными напарницами (Еленой Приданкиной, Дарьей Астаховой, Алиной Чараевой, Екатериной Макаровой и другими). Со следующей недели уроженка Санкт-Петербурга в парном рейтинге WTA поднимется на 253-ю строчку (+36 позиций).

