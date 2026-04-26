Несколько топ-игроков в Мадриде снялись из-за болезни. В чём причина — креветки или вирус?

В субботу из-за болезни не смогла продолжить борьбу на турнире WTA-1000 в Мадриде шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. А в воскресенье с соревнования снялась россиянка Людмила Самсонова, даже не выходя на корт. Что происходит с игроками в столице Испании? Разбирается на месте корреспондент «Чемпионата».

Россиянка Людмила Самсонова должна была в воскресенье играть матч третьего круга «тысячника» с чешкой Линдой Носковой. Но за пару часов до начала поединка поступила информация, что Людмила снялась с турнира из-за пищевого отравления. Россиянка пополнила уже довольно внушительный список игроков, которые не смогли продолжить борьбу в Мадриде по этой же причине. Так, соревнование из-за недомогания покинули Марин Чилич, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз и Ига Швёнтек.

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек в субботу досрочно покинула корт в слезах из-за того, что не смогла доиграть поединок третьего круга с американкой Энн Ли. По ходу матча Швёнтек вызывала на корт врача и жаловалась на общее плохое физическое состояние. А затем Ига пришла к журналистам. Выглядела она расстроенной и уставшей. «Вы, ребята, держитесь от меня подальше. Не знаю, что я подхватила», — попыталась пошутить Швёнтек.

«Чувствую себя не очень хорошо. Последние два дня были ужасными. Думаю, у меня какой-то вирус, так что я знаю, что вы хотите получить ответы, но вам лучше быть осторожными. Были часы, когда всё было хорошо, были часы, когда было очень плохо. Я слышала, что некоторые игроки считают, что вирус где-то бродит по территории комплекса. Так что да, я уверена, что через пару дней всё будет в порядке, но у меня совсем не было энергии, совсем не было стабильности, и я просто чувствовала себя очень плохо физически. А вчера было ещё хуже.

Поэтому я подумала, что сегодня может быть лучше, и, возможно, так и было, но недостаточно, чтобы сыграть теннисный матч. Я понимала, что будет тяжело, но всё равно хотела попробовать, потому что за свою карьеру я болела всего два раза и всё равно могла выиграть большинство матчей. Так что, думаю, всё зависит от тяжести болезни, и, наверное, на этот раз было хуже, чем раньше, а о симптомах говорить не хочется», – сообщила Швёнтек нам в микст-зоне турнира в Мадриде.

Утром в воскресенье на турнире появилась информация, что причиной всеобщего недомогания игроков стало какое-то блюдо с креветками. Об этом сообщило издание Punto de Break.

Однако Кори Гауфф не согласна с этим мнением. Во время поединка с румынкой Сораной Кырстей американку вырвало прямо на корт, и она попросила помощи у врача. После того как помощь ей оказали, Гауфф смогла завершить матч победой. К журналистам американка вышла со стаканчиком воды и совсем другим настроением, нежели Швёнтек накануне.

«Не знаю, как я это пережила. Всё утро я чувствовала себя хорошо, вечером – немного странно, но потом проснулась утром, чувствовала себя нормально. А потом меня чуть не вырвало, и это потом всё же случилось. Мне дали какие-то таблетки, и это определённо помогло. Меня тошнило, я чувствовала усталость, и я смогла с этим справиться, просто не хотела уходить посреди матча, что в какой-то момент чуть не произошло.

У меня обычно нет проблем с едой или желудком. Думаю, что у нескольких игроков есть какой-то вирус, и, судя по всему, он распространяется по городу, так что я, вероятно, просто столкнулась с ним, но это нормально», – рассказала Гауфф.

По словам Кори, ночью у неё была температура, однако она не стала сразу обращаться к врачу, а сделала это только во время поединка с Кырстей. Американка также отказалась считать, что проблемы с недомоганием связаны с пухом, который летает на стадионе.

«О нет, нет, у меня нет никаких проблем с пухом, кроме того, что он немного раздражает, например, лезет в лицо и всё такое. Я играла на этом турнире много раз, и у меня никогда не было проблем с пухом. Просто нужно пить больше воды, отдыхать, мне кое-что дали врачи, так что, надеюсь, я буду готова к завтрашнему дню. И, знаете, сейчас я чувствую себя немного лучше благодаря таблеткам. Мне дали ещё несколько на остаток дня и на завтра, так что полагаюсь только на них», – призналась Кори.

Гауфф спросили по поводу блюда с креветками, которое могло стать причиной всеобщего недомогания. Но, как оказалось, американка его не ела.

«Я не ела креветки, так что я не думаю, что дело в этом. Я имею в виду, я думаю, это просто вирус, который распространяется по городу, и, я думаю, игроки им заразились. Думаю, я заразилась от другого игрока, который был болен, может, её шкафчик находится рядом с моим. Не знаю, что можно сделать, кроме как попытаться пережить это. Я заболела впервые, наверное, во время турнира или с тех пор, как начала выступать, так что я не слишком расстроена», – сказала американка.

Кори Гауфф рассказала, что не раз выступала на турнирах, где распространялся какой-то вирус, но лишь сейчас столкнулась с этой проблемой лицом к лицу.

«Я бывала на турнирах, где были вирусы, и ни разу не заразилась. Видела, как вирус распространяется, и думала: «Я не заражусь». И вот я здесь. Думаю, избежать заражения сложно, потому что ты не знаешь, кто болен, а кто – нет. Я хорошо справляюсь с использованием антисептика для рук, мою руки, протираю всё, что можно, перед использованием. Но иногда некоторых вещей просто трудно избежать, когда вы все находитесь в таком большом сооружении, как это, и вам приходится ходить мимо друг друга и использовать одно и то же оборудование и всё такое»», – подытожила чемпионка ТБШ.

Можно подтвердить слова Гауфф, что на турнире везде установлены аппараты с антисептиком, уборщики работу свою выполняют безупречно, а пух, летающий тут везде, никому не подчиняется. Но даже с ним служители борются, вылавливая сачком из водоёмов. Станем надеяться, что других случаев снятия из-за болезни на турнире в Мадриде не будет, врачи справятся с этой проблемой, и теннисисты будут выбывать из сетки только в честной спортивной борьбе.

