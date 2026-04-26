Медведев сразится в Мадриде с перспективным тинейджером. Этот парень тренируется с топами

Лидер российского тенниса Даниил Медведев с победы стартовал в Мадриде, благодаря чему четвёртый раз подряд вышел в третий круг этого «Мастерса». Теперь нашему спортсмену предстоит побороться с 19-летним Николаем Будков Кьером за попадание в 1/8 финала. Кто же такой этот юный норвежец и чем известен? Рассказываем.

На испанском соревновании Медведев получил седьмой номер посева и за счёт своего высокого рейтинга пропустил первый круг. В качестве первого соперника в Мадриде Даниилу достался венгерский теннисист Фабиан Марожан, у которого россиянин вёл со счётом 3-0 по личным встречам. Казалось, что матч спортсменов закончится быстро, однако сражение растянулось на три партии и 2 часа 8 минут.

Чемпион US Open — 2021 уверенно выиграл стартовый сет, вёл в следующем с брейком 4:2, после чего уступил его на тай-брейке, и ему пришлось закрывать встречу в решающем отрезке матча — 6:2, 6:7, 6:4. Отметим, что этот поединок получился очень нервным: по ходу второй партии зрители стали освистывать Даниила в попытке поддержать Марожана, чем Медведев явно остался недоволен — показал неприличный жест в адрес трибун и получил предупреждение за неспортивное поведение.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» россиянин рассказал, что ему помогло обыграть соперника и справиться с давлением со стороны чужих болельщиков. «Я немножко вышел из концентрации, из фокуса, но тут всё вместе было. То есть это был его [Марожана] последний шанс вернуться в матч, и он его использовал. Он действительно начал играть лучше, чуть меньше уже ошибался, чуть больше где-то попадал, а я – наоборот. Наверное, это был единственный момент матча, где я чуть-чуть, скажем так, снизил свой уровень. Там было совершенно всё вместе, но теннис этим как бы и хорош, и плох одновременно, что часто происходит всё вместе, и в хорошую, и в плохую сторону. Но, в принципе, я доволен встречей – показал отличный уровень и рад, что победил очень тяжёлого игрока на грунте», — заявил теннисист.

Во время сражения Медведева и Марожана были не самые приятные погодные условия: теннисистам мешали и пух, и жуткая жара, а потом к ночи стало заметно прохладнее. Даниил поделился с «Чемпионатом», как справился с трудностями на корте. «В один момент пух сильно полетел. Он здесь всегда немного был. А в тот момент я просто играю, думаю: «Как будто снег идёт, просто вообще с ума сойти!» И причём это же немножко тоже выбивает из концентрации, потому что… Ну просто мешается что-то — перед тобой летает. Но я сразу подумал: «Окей! Надеюсь, что ему это тоже мешает». Единственное, что в этой ситуации можно сделать, – это нужно просто играть с этим. И, в принципе, в эти моменты он немножко как будто стал больше ошибаться, а я всё-таки смог продолжать играть в свой теннис. Поэтому было непросто, скажем так, но я смог дожать», — отметил спортсмен.

Накануне третьего круга Мадрида лидер российского тенниса провёл мощную тренировку. Чемпион US Open — 2021 сначала долго отрабатывал различные удары, подачу, приём мяча, после чего советовался о чём-то с тренерским штабом. Для воскресного утра на трибунах собралось достаточно много зрителей, которым явно было нужно не только посмотреть на практику любимого спортсмена, но и получить его автограф. После окончания своих занятий именно этим Медведев и порадовал собравшуюся публику.

Также на тренировках Даниила на испанском «Мастерсе» часто присутствует его семья — жена Даша и старшая дочка Алиса. В интервью корреспонденту «Чемпионата» россиянин ответил, что для него значит такая поддержка близких. «Теннис — не идеальный вид спорта для общения с семьёй. Причём даже если у тебя только жена. А когда дети, то ещё тяжелее, потому что внимание хочется всем уделить. Поэтому как получается. То есть стараюсь всегда соблюдать этот баланс. Стараюсь следить и за своим самочувствием. То есть если ты проведёшь день перед матчем с восьми до восьми как бы полностью с детьми и, допустим, не пойдёшь тренироваться, то это неправильно. Поэтому стараюсь балансировать. Допустим, где-то тренировка, потом есть время – и с детьми провёл время, вечером – с женой. Поддержка семьи для меня всегда была очень важна, и, опять же, дочки ещё чуть-чуть подрастут и уже будут тоже в каком-то смысле поддерживать меня прямо на корте, поэтому будет весело».

За выход в 1/8 финала Медведев сразится с юным Николаем Будков Кьером. В отличие от Даниила, путь норвежца на мадридском соревновании начался с квалификации из-за низкого рейтинга. В мировой классификации 19-летний спортсмен занимает 140-ю строчку и находится не так далеко от наивысшего для себя результата — 132-го места, которого он достиг в ноябре 2025-го. В активе у Николая пока нет ни одного титула на уровне тура, однако в прошлом году он завоевал главные трофеи аж на четырёх «челленджерах».

По юниорам Будков Кьер стал чемпионом Уимблдона-2024 в одиночке, а также в этом же разряде добрался до финала US Open — 2024. А в паре Николай становился победителем «Ролан Гаррос» — 2024 вместе с австрийцем Йоэлем Шверцлером. Норвежец также здорово проявил себя на молодёжном Итоговом турнире — 2025, попав в полуфинал соревнования в свой дебют.

Чтобы пробиться в основную сетку Мадрида-2026, Николаю пришлось пройти два круга квалификации и даже выбить 16-го сеяного. На старте норвежцу достался итальянец Франческо Маэстрелли, находящийся на 112-й строчке в рейтинге, с которым он в итоге справился в двух сетах — 6:4, 6:4. А в финале отборочного турнира Будков Кьер с «баранкой» разгромил 144-ю ракетку мира Эшарги Моэ — 6:1, 6:0.

Первый круг основной сетки Мадрида завершился для Николая очень быстро из-за снятия Райлли Опелки. В первом сете норвежец вёл со счётом 5:3 у экс 17-й ракетки мира, а затем американец решил отказаться от продолжения борьбы. Во втором круге 19-летний Николай неожиданно легко выиграл матч у бывшего представителя десятки лучших Дениса Шаповалова: всего за 54 минуты теннисист закрыл соперника и впервые в карьере попал в 1/16 финала «Мастерса» — 6:2, 6:1. Зрители, кстати, остались недовольны кондициями канадца и освистали его после матча.

Николай Будков Кьер Фото: Getty Images

Ранее Будков Кьер ни разу не играл с Медведевым, но спортсмены давно знакомы и даже иногда тренируются друг с другом. Во время Australian Open — 2024 отец норвежца делился фотографией сына с Даниилом после их практики на корте, а на Итоговом турнире — 2024 и сам Николай порадовал болельщиков кадром с россиянином. Юный теннисист также занимался вместе с Андреем Рублёвым на выставочном турнире UTS-2024, с Янником Синнером по ходу Монте-Карло-2025 и Итогового турнира — 2024, а также с соотечественником Каспером Руудом на всё том же Итоговом турнире.

Николай Будков Кьер и Даниил Медведев Фото: Из личного архива

Будет интересно посмотреть на битву Даниила и Николая за участие в четвёртом круге Мадрида, однако безоговорочным лидером, конечно же, является представитель российского тенниса. На стороне Медведева – большой опыт, в то время как Будков Кьер впервые в карьере добрался до третьего круга «Мастерса».

