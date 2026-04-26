«В одиночке могу неплохо отыграть один матч». Откровенный разговор с Верой Звонарёвой

Российская теннисистка Вера Звонарёва продолжает свою впечатляющую карьеру. Вместе с немкой Лаурой Зигемунд 41-летняя спортсменка выбила из сетки «тысячника» в Мадриде первых номеров посева, олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини, и пробилась в 1/4 финала. После этого наша легенда пообщалась с представителями российской прессы, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Вера, расскажите про матч. Во-первых, как он сложился, всё-таки вам противостояли первые сеяные, а во-вторых, как удалось переломить неудачный ход поединка? Ведь вы уступали сет и 1:4 был счёт во втором.

— Да, матч был тяжёлый. Но это же пара, более быстрая игра, тут в любой момент может всё очень быстро поменяться. И даже в первом сейте мы проигрывали 1:4, потом отыграли брейк. То есть чувствовали, что матч очень близкий, просто где-то не получалось какие-то важные очки в гейме забрать. Мне кажется, мы стали чуть-чуть поактивнее играть и постабильнее в концовке, и это, конечно, помогло.

— Можете объяснить, что вами движет на этом этапе карьеры?

— Вы знаете, я просто получаю удовольствие от каждого матча. Я очень благодарна тому, что я могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, и я получаю удовольствие. Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но, да, для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное какая-то привилегия – иметь возможность выступать ещё, играть. Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, и я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем.

— С Лаурой Зигемунд у вас были успехи на турнирах ещё в 2020 году. Как вы договорились снова играть вместе? Какие договорённости с ней есть?

— Каких-то долгосрочных планов нет. Объединились с Лаурой, потому что, наверное, так сложилась ситуация, что у неё тоже не было постоянной напарницы. Я вернулась после травмы, договорились на пару турниров, неплохо выступили, ну и решили пока продолжить от турнира к турниру. Каких-то долгосрочных планов, наверное, ни у меня, ни у неё нет, потому что она тоже уже немолодая спортсменка и получается здорово, когда мы заявляемся на следующий турнир.

— В этом году у вас были победы и в одиночном разряде. Пробовали вы здесь, в Мадриде, начать с квалификации или же не получилось что-то? И вообще, как вы рассматриваете сейчас одиночку? Будете ли чего-то пытаться в ней добиться?

— Ну, наверное, одиночка на данном этапе карьеры — это не приоритет для меня в силу того, что просто физически я не смогу выступать на том уровне, на котором хочу. Опять же, я могу неплохо отыграть один матч, но после нескольких операций моё тело уже не то — я просто не успеваю восстанавливаться к следующему поединку. И я понимаю, что даже если отыграю один матч хорошо, то во втором уже начинаются какие-то проблемы, поэтому, к сожалению, я не могу ставить одиночку в приоритет. Было бы здоровье, тогда, может быть, смогу. Но я всё равно люблю эту игру и по возможности заявляюсь на турниры. У меня просто низкий рейтинг в одиночке, он мне не позволяет попадать в сетку. Я вот здесь осталась первая «в ауте» на квалификацию. Но если где-то я попадаю, то играю одиночные матчи. Если не попадаю, то не попадаю. И тогда играю просто пару.

— Слышал, что вы сейчас сами тренируете, что у вас есть группа. Расскажите про этот опыт. Как вы себя чувствуете в роли тренера? Что вам это даёт?

— Ну, последние пару лет, да, действительно, я тренировала — у меня были некоторые юниоры. Какой-то для себя определённый тренерский опыт я тоже набрала — пыталась передать что-то молодому поколению от, так сказать, недавно закончившего игрока. Потому что, мне кажется, это немножко другой опыт, нежели те тренеры, которые работают давно уже в этой деятельности. У меня это больше игровой опыт. В общем и целом мне тоже нравится тренировать. Сейчас у меня нет спортсменов, потому что я играю в туре. Но были теннисисты, и я старалась как-то на корте передавать им опыт. Не знаю, как уж там получалось или не получалось, но мне это тоже нравилось.

— А какого вот возраста были дети?

— Дети были разными, от девяти до 15 лет. И группы, и индивидуальные занятия тоже.

— Вашей дочке Эвелине сейчас уже около 10 лет. Как у неё успехи на теннисном корте? Как она воспринимает ваши выступления?

— Ну, сразу скажу, что со мной Эвелина не любит играть, поэтому со мной она и не играет. Она потихонечку занимается. Однако не только теннисом, но и плаванием, плюс у неё школа. Так что всего по чуть-чуть. Если захочет, то будет тренироваться больше, не захочет — ну, значит, будет чем-то ещё заниматься.

— Ну, то есть она любит с другим тренером заниматься и не очень вас воспринимает как тренера?

— Да. Потому что если я что-то начинаю говорить на тренировке, она категорически говорит: «Нет, я буду делать по-другому».

— А как себя чувствует тот тренер, который её тренирует, когда ему подсказывает такой известный, опытный игрок?

— Не знаю, наверное, лучше у тренера спросить. Нет, я стараюсь как бы делиться опытом, но я прекрасно понимаю, что каждый тренер, так же, как и каждый спортсмен, они индивидуальны — у каждого есть свой подход. Как бы я могу со стороны что-то сказать, как я это вижу, как мне кажется — вот то, что нужно делать в современном теннисе, дать какие-то рекомендации. Но дальше, наверное, это уже на усмотрение тренера — что применять, а что нет. Опять же мои рекомендации, не факт, что они как бы для девятилетнего ребёнка важны. То есть тут немножко другой подход, наверное, нужен.

Вера Звонарёва

— Как вы, завершив карьеру и уже пожив домашней жизнью, сейчас снова отправляетесь в поездки? Как переживаете, когда вы надолго отлучаетесь из семьи?

— Ну, это часть работы. То есть, да, конечно, когда есть, ребёнок, тут немножко всё по-другому, но тем не менее это моя работа, как и любая другая работа может быть, связанная с командировками или с отъездами. И если я делаю какой-то выбор, скажем возвращаться играть турниры, то приоритет всё-таки семья. Если мы приходим к семейному консенсусу, что можно позволить себе уезжать, я уезжаю. Если в какой-то момент по семейным обстоятельствам я не смогу путешествовать, я это не буду делать. Пока получалось, но понятно, что это тяжело, что это непросто.

— Какой у вас ближайший график турниров после Мадрида запланирован?

— Ближайшие планы — это Рим и «Ролан Гаррос». Это ближайшее.

