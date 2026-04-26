«Вы что, шутите?» Рыбакина спорила с судьёй, но победила в Мадриде олимпийскую чемпионку

В воскресенье, 26 апреля, на супертурнире в Мадриде у мужчин начались матчи первого круга, а у женщин закончились поединки этой же стадии. Сегодня на испанский грунт выходили, в частности, такие топы, как двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина и четырёхкратный победитель мэйджоров Янник Синнер. А в парном разряде за выход в четвертьфинал сражались Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд, игравшие с первыми сеяными.

Матч с участием Рыбакиной, посеянной под вторым номером, был одним из последних в программе игрового дня. Вторая ракетка мира противостояла олимпийской чемпионке 2024 года Чжэн Циньвэнь (32). Обе теннисистки провели непростые матчи во втором круге, добившись волевых побед: Рыбакина оказалась сильнее Елены-Габриэлы Русе (4:6, 6:3, 7:5), а Чжэн выбила Софью Кенин (1:6, 6:3, 6:3).

Счёт личных встреч был 3-1 в пользу Рыбакиной. Она выиграла 7:6 (7:4), 7:5 в 1/16 финала Уимблдона-2022, 6:1, 6:2 в первом круге Пекина-2023 и 4:6, 6:2, 7:5 в третьем круге Дохи-2026. Чжэн же была сильнее на групповом этапе Итогового чемпионата WTA 2024 года — 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Обе теннисистки славятся подачей. И хоть на грунте этот фактор чуть менее важен, первые геймы полностью подтвердили ожидания. Небольшое преимущество было у Рыбакиной: процент попадания первым мячом у неё составлял 75% на старте матча, а у Чжэн плавал в районе 50%. В пятом гейме, когда счёт был 2:2, всё резко изменилось. Казахстанская теннисистка наошибалась в своём гейме (двойная тоже была), и китаянка несколько неожиданно вырвалась вперёд с брейком — 3:2.

Этот момент и решил судьбу партии. Чжэн подтянула подачу до 57% и на первом мяче взяла 13 очков из 16 (81%). У Рыбакиной не было возможностей отыграть брейк — Елена на приёме даже до «ровно» не добиралась. В 10-м гейме Чжэн подала на сет — 6:4 за 37 минут.

Чжэн Циньвэнь Фото: David Ramos/Getty Images

Вторую партию Чжэн благодаря отличной игре на приёме начала с брейка. Но подтвердить его не смогла. Китайская теннисистка начала гейм с 40:0, однако Рыбакина не опускала рук, искала свои шансы и со второго брейк-пойнта восстановила равновесие — 1:1. Прекрасный шанс повести с брейком был у Елены в шестом гейме. Она заработала тройной брейк-пойнт, но там уже китаянка не дрогнула и не дала сопернице оторваться — 3:3.

В восьмом гейме случился скандал. Рыбакина пребывала на приёме, и на одном из мячей электронная система показала эйс у Чжэн, хотя по отметке на корте был виден аут. Казахстанская теннисистка отправилась спорить с судьёй на вышке, однако та в соответствии с правилами не могла изменить решение, принятое с помощью системы; ну а зрители начали свистеть.

«Вы что, шутите? Это не шутка. Система неверна. Это не шутка. Касания линии не было. Это абсолютно неверно», — говорила Рыбакина.

Если вынести всё это за скобки, вторая половина партии проходила спокойно — с традиционным перевесом подающей стороны. Однако Елена в концовке сломала эту тенденцию. Чжэн, подавая при 4:5 не в свою пользу, допустила три двойные ошибки за гейм, и Рыбакина реализовала второй сетбол — 6:4 за 51 минуту. Казахстанская теннисистка в этом сете допустила семь невынужденных ошибок, а китаянка — 21.

В начале третьей партии Рыбакиной не хватало стабильности на подаче: то эйс, то проблемы на втором мяче (а Чжэн чередовала эйсы с двойными). Однако она отыграла все три брейк-пойнта. А после этого теннисистки сделали три брейка подряд, и два из них оказались на счету Елены, которая повела 4:2. Китаянка чуть подсела и уже не смогла ликвидировать образовавшееся отставание. Рыбакина же при 5:3 подала на матч и добилась волевой победы, использовав второй матчбол, — 4:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 23 минуты.

Так Рыбакина, до этого взявшая «пятисотник» в Штутгарте, одержала шестую победу подряд. В этом году у неё уже 18 побед в 19 встречах с теннисистками не из топ-20 (до этого было снятие по ходу матча с Антонией Ружич в Дубае). Елена выиграла 27-й поединок в сезоне-2026 — больше нет ни у кого. Она в 30-й раз в карьере вышла в 1/8 финала на уровне WTA-1000.

В четвёртом круге Рыбакина сразится с победительницей матча Анастасия Потапова (Австрия, LL) — Елена Остапенко (Латвия, 21).

Людмила Самсонова, к сожалению, не смогла провести свой матч с чешкой Линдой Носковой. На турнире гуляет кишечный вирус, и одной из заразившихся стала россиянка.

Схожие проблемы со здоровьем имеются и у двукратной чемпионки ТБШ Кори Гауфф (3). Однако американка нашла в себе силы сыграть и одержала волевую победу над Сораной Кырстей — 4:6, 7:5, 6:1. Гауфф вышла как раз на Носкову.

«Думаю, дело в том, что у меня обычно нет проблем с едой или желудком. Думаю, что у нескольких игроков есть какой-то вирус, судя по всему, он распространяется по городу, так что я, вероятно, просто столкнулась с ним, но это нормально.

Прошлой ночью у меня немного поднялась температура, я приняла мелатонин и просто легла спать. Подумала: не знаю, может, я совсем не умею разбираться, всё ли со мной в порядке, а что — нет. Обычно не люблю рассказывать людям, поэтому, наверное, мне следовало бы сказать своему физиотерапевту или кому-нибудь ещё. Однако сегодня утром проснулась, чувствуя себя нормально, так что, может, это был просто первый признак. Но кроме этого ничего особенного», — рассказала Кори на пресс-конференции.

Кори Гауфф Фото: David Ramos/Getty Images

Определённым сюрпризом стало поражение пятой ракетки мира Джессики Пегулы. Украинка Марта Костюк (26) оказалась сильнее — 6:1, 6:4. Костюк, которая до этого завоевала титул в Руане, сейчас в хорошей форме: семь матчей на грунте — семь побед.

В мужской сетке первая ракетка мира Янник Синнер (1) играл с квалифаером Эльмером Мёллером, 169-м номером рейтинга ATP. Датский теннисист нечасто появляется в основных сетках в туре, но это не помешало ему пробиться в третий круг. Во втором круге он на отказе прошёл Габриэля Диалло — канадец снялся, уступая 5:7, 3:3. Синнер же в первом матче на турнире одержал волевую победу над Бенжаменом Бонзи (6:7 (6:8), 6:1, 6:4).

Сенсации не случилось. Синнер лишь однажды за встречу допустил сбой, в концовке первого сета, когда вёл 5:1. Итальянец неожиданно проиграл подачу, хотя до этого отдавал не более двух очков за гейм. Однако сразу после этого Янник сделал третий брейк подряд и выиграл сет. Во второй партии у теннисистов был лишь один брейк-пойнт на двоих. Синнер его реализовал и в девятом гейме подал на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 18 минут.

Синнер, который до этого взял «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, одержал уже 19-ю победу подряд. А на турнирах ATP Masters 1000 у Янника уже 24 победы кряду — в конце минувшего сезона он победил в Париже. Более длинные серии имеются только у Роджера Федерера (29) и Новака Джоковича (30 и 31). Кроме того, Синнер не проигрывает игрокам, находящимся за пределами топ-50, с US Open 2023 года (55 побед в 55 матчах). Итальянец в третий раз вышел в третий круг Мадрида (после 2022 и 2024 годов).

В четвёртом круге Синнер сразится с Кэмероном Норри, который одолел Тьяго Агустина Тиранте — 7:5, 7:6 (7:5).

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А в женском парном разряде порадовали 41-летняя Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд (немке 38 лет), игравшие с Сарой Эррани и Жасмин Паолини, посеянными под первым номером. В первом сете итальянки вели 4:1 с брейком, при 5:3 не подали на партию, упустив сетбол на решающем очке, но потом ещё раз взяли гейм на приёме (тоже на решающем мяче), а вместе с ним и сет — 6:4 за 51 минуту.

Во второй партии Эррани и Паолини тоже вели 4:1 с брейком. И вот с этого момента Звонарёва и Зигемунд запустили камбэк! Россиянка и немка выиграли пять геймов подряд с двумя брейками и закончили сет в свою пользу — 6:4 за 54 минуты. На тай-брейке до 10 очков, который играется вместо третьей партии, Вера и Лаура уступали 5:6 с отставанием в один мини-брейк, после чего взяли пять очков подряд и победили — 4:6, 6:4, [10:6] за два часа.

«Матч был тяжёлый. Но это же пара, более быстрая игра, тут в любой момент может всё очень быстро поменяться. И даже в первом сете мы проигрывали 1:4, потом отыграли брейк. То есть чувствовали, что матч очень близкий, просто где-то не получалось какие-то важные очки в гейме забрать. Мне кажется, мы стали чуть-чуть поактивнее играть и постабильнее в концовке, и это, конечно, помогло», — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В 1/4 финала Звонарёва и Зигемунд сразятся с Алдилой Сутджиади и Джаниче Чен, представляющими Индонезию.

Супертурнир в Мадриде завершится 3 мая.