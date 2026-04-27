Блогерша Морган Риддл подтвердила разрыв с Тейлором Фрицем. Они были вместе шесть лет и заметно популяризировали игру на корте.

«На этом месте можно плакать». Распалась одна из ярчайших пар в мировом теннисе

Седьмая ракетка мира Тейлор Фриц пропускает «Мастерс» в Мадриде из-за травмы колена. Американец ранее допускал, что может не сыграть в течение всего грунтового сезона, чтобы как можно лучше восстановиться и в полной готовности подойти к более любимым турнирам на траве.

Во время паузы в выступлениях 28-летнему Фрицу приходится переживать непростые моменты в личной жизни. Известная блогерша и модель Морган Риддл подтвердила расставание с теннисистом.

Фриц и Риддл начали встречаться в 2020 году. Морган регулярно поддерживала Тейлора на трибунах во время практически всех крупных соревнований. Закулисные влоги девушки о жизни теннисиста пользовались огромной популярностью и порой собирали более 7 млн просмотров в соцсетях.

Риддл действительно привлекла к виду спорта некоторое количество сторонней аудитории, которая вряд ли когда-либо им заинтересовалась бы сама по себе. К сожалению, не всем отношениям суждено продлиться долго, что и произошло в случае Морган и Тейлора.

Тейлор Фриц и Морган Риддл Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Слухи о разрыве пары появились в начале апреля. Первым их распространил американский журналист Крэйг Шапиро. Они выглядели достаточно правдоподобно, учитывая отсутствия девушки на крупных турнирах «Солнечного дубля» в Индиан-Уэллсе и Майами, которые она ранее не пропускала

«Чёрт, Тейлор, ты знал об этом?» — отшучивалась Риддл в комментариях, словно опровергая информацию.

В последние дни о разрыве между Фрицем и Риддл из-за серьёзной ссоры по неназванным причинам начали писать американские СМИ, пусть и не самые влиятельные. Морган в этот раз решила фактически подтвердить расставание с помощью серии фото в соцсетях.

28-летняя Риддл разместила публикации из Нью-Йорка с множеством недвусмысленных деталей: надписи о будущем, табличку «Следующая остановка», а также вывеску «На этом месте можно плакать». Самыми очевидными свидетельствами конца романа с Фрицем стали футболка с надписью «Лучшая бывшая девушка в мире», коробки для переезда и селфи со слезами.

Морган Риддл в футболке с той самой надписью Фото: Из личного архива

Среди других отчётливо намекающих на её свободный статус кадров – вечеринка с подругами и занятия балетом. Пост с циклом фотографий Риддл озаглавила следующим образом: «Is this thing on?» («Это вообще работает?»).

Подписчики активно поддержали Риддл в комментариях, оставляя сообщения вроде: «Ты справишься», «Мы с тобой» и «Ты икона». Морган не стала опровергать, что они ошибаются, говоря о её разрыве с Фрицем, что снимает любые сомнения.

Ранее Тейлор был женат на американской теннисистке Ракель Педрасе, в отношениях с ней у него родился сын Джордан, которому сейчас девять лет. У Морган нет детей в предыдущих отношениях, которые не были настолько медийными.

Непонятно, в каком направлении пойдёт личная жизнь Фрица и Риддл дальше, но можно констатировать распад одной из самых ярких пар в мировом теннисе. Морган действительно стала своего рода частью теннисного сообщества, внеся вклад в популяризацию вида спорта.

Возможно, Риддл настолько полюбила теннис, что продолжит продвигать его в дальнейшем, приходя на трибуны со своей подругой Пейдж Лоренце – девушкой американского игрока Томми Пола. Однако горячо поддерживать Тейлора Фрица и помогать совершать ему подвиги на корте она, к сожалению, больше не будет.