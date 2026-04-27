Онлайн-трансляция Мадрида-2026: Мирра Андреева, Даниил Медведев, Хачанов, Соболенко, Рыбакина, сетка, расписание, где смотреть

Соболенко рвётся в 1/4 финала Мадрида! Ещё сыграют Медведев, Мирра и Хачанов. LIVE!
Даниил Сальников
Арина Соболенко
Теннисный тур обосновался в столице Испании. На корты в понедельник выйдут и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на грунтовом супертурнире в Мадриде. В понедельник мужчины доиграют третий круг — на корты выйдут теннисисты из нижней половины сетки, а женщины полностью проведут четвёртый. В этот день выступят все три россиянина, оставшиеся в одиночных сетках — Даниил Медведев (седьмой номер посева), Карен Хачанов (13) и Мирра Андреева (9). Также попытаются сделать ещё по шагу навстречу друг другу лидеры WTA-тура Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Следите за подробностями в нашем лайве дня.

ATP Masters 1000. Мадрид-2026. Сетка
WTA-1000. Мадрид-2026. Сетка
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 15:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Расписание понедельника
Расписание понедельника

В понедельнике на супертурнире в Мадриде очень насыщенное расписание. Вот за кем будем сегодня следить.

Топ-матчи понедельника в теннисе: Мирра, Медведев, Хачанов, Соболенко в Мадриде.

WTA-1000. Мадрид. 4-й круг

14:00*. Арина Соболенко (1) — Наоми Осака (14)

16:00. Мирра Андреева (9) — Анна Бондарь

22:00. Анастасия Потапова (LL) — Елена Рыбакина (2)

ATP Masters 1000. Мадрид. 3-й круг

15:00. Даниил Медведев (7) — Николай Будков Кьер (Q)

21:30. Карен Хачанов (13) — Якуб Меншик (23)

* московское время.
