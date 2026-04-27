Мадрид-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев победил Будков Кьера, вышел в четвёртый круг

Медведев — снова в четвёртом круге Мадрида! Россиянин установил историческое достижение
Александр Насонов
Мадрид-2026: результаты 27 апреля
Комментарии
Даниил стал девятым теннисистом, одержавшим не менее 10 побед на всех девяти «Мастерсах».

В понедельник, 27 апреля, на «Мастерсе» в Мадриде проходили заключительные матчи третьего круга в одиночном разряде. В одной из встреч принял участие Даниил Медведев, чемпион US Open 2021 года. В предыдущие три сезона Медведев неизменно выходил в четвёртый раунд в столице Испании; при этом в 2024 и 2025 годах он останавливался в четвертьфинале. Поэтому Даниилу, занимающему 10-е место в рейтинге ATP, важно было сегодня победить в разрезе защиты очков за прошлогоднее выступление.

ATP-1000. Мадрид-2026. Турнирная сетка

Во втором круге Медведев, посеянный под седьмым номером, обыграл Фабиана Марожана (6:2, 6:7 (3:7), 6:4). Сегодня в соперниках у него оказался 140-й номер мировой классификации Николай Будков Кьер. 19-летний норвежец впервые пробился в основную сетку на уровне «Мастерса» — для этого ему пришлось пройти квалификацию. В первом матче на турнире Будков Кьер прошёл Райлли Опелку, который снялся, уступая 3:5 в стартовом сете; а во втором раунде разгромил Дениса Шаповалова — 6:2, 6:1. А в минувшем сезоне Николай дошёл до полуфинала на молодёжном Итоговом чемпионате.

Медведев сразится в Мадриде с перспективным тинейджером. Этот парень тренируется с топами
Медведев сразится в Мадриде с перспективным тинейджером. Этот парень тренируется с топами

Соперники в первом же гейме устроили настоящий грунтовый теннис. Особенно запомнился розыгрыш из 31 удара, который выиграл Медведев. Россиянин пребывал на приёме и начал матч с брейка, воспользовавшись ошибками Будкова Кьера, а потом взял и свой гейм — 2:0. Норвежец явно был не против проводить долгие обмены, а Медведев иногда пробовал укорачивать, однако Николай читал действия Даниила.

Ошибок у Будкова Кьера всё-таки было многовато, и это привело к тому, что в пятом гейме Медведев ещё раз взял его подачу — 4:1. Этот брейк Даниил тоже подтвердил, однако подать на сет при 5:2 не смог, допустив серию неточностей и получив обводящий на брейк-пойнте. Но закончилось всё хорошо: в девятом гейме россиянин удачно отработал на приёме и, использовав второй брейк-пойнт, забрал партию — 6:3 за 36 минут. В целом Медведев лучше смотрелся на задней линии (18 очков против 10 у соперника), а в долгих розыгрышах (более девяти ударов) оказался на голову сильнее, заработав в них девять очков и проиграв всего два.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет Медведев начал неудачно, провалив гейм на подаче. Однако Будков Кьер, начав свой гейм с 30-0, не смог подтвердить брейк, так что равенство было восстановлено — 1:1. А следующий брейк фактически определил судьбу матча. В шестом гейме Даниил довольно консервативно действовал на приёме, но Николай продолжал ошибаться и взял только одно очко на подаче.

Поведя 4:2, Медведев чуть было не упустил преимущество, но ушёл с брейк-пойнта. А восьмой гейм стал последним в этом матче. Российский теннисист собранно отыграл на приёме и, отдав одно очко, вышел в следующий круг — 6:3, 6:2 за 1 час 10 минут.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

Так Медведев в четвёртый раз подряд вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде. Теперь у россиянина есть 10 побед на каждом из девяти турниров ATP Masters 1000.

Победы Даниила Медведева на «Мастерсах»

  • Индиан-Уэллс — 25
  • Майами — 19
  • Цинциннати — 15
  • Канада — 14
  • Шанхай — 14
  • Париж — 12
  • Монте-Карло — 10
  • Рим — 10
  • Мадрид — 10

Даниил стал девятым теннисистом, одержавшим не менее 10 побед на всех девяти «Мастерсах». В этот список также входят Томаш Бердых, Григор Димитров, Новак Джокович, Роджер Федерер, Ришар Гаске, Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

В четвёртом круге Медведев сыграет с победителем матча Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) — Флавио Коболли (Италия, 10).

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 21:05 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Не начался
1 2 3
         
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Также в этот день в мужской сетке из россиян сыграет Карен Хачанов.

Хачанов рвётся в 4-й круг Мадрида! Медведев и Мирра победили, ждём Рыбакину. LIVE!
Хачанов рвётся в 4-й круг Мадрида! Медведев и Мирра победили, ждём Рыбакину. LIVE!

Супертурнир в Мадриде закончится 3 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

