Мирра сотворила камбэк в Мадриде! Третий год подряд Андреева вышла в четвертьфинал турнира

В понедельник, 27 апреля, на испанском соревновании категории WTA-1000 в Мадриде проводились сражения за попадание в восьмёрку лучших. Среди теннисисток, стремившихся выйти в четвертьфинал, также были действующая чемпионка турнира Арина Соболенко и первая ракетка России Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

В прошлом году Соболенко завоевала трофей в Мадриде, победив в решающем сражении американку Кори Гауфф — 6:3, 7:6. Тем самым в сезоне-2026 представительнице Беларуси предстояла защита чемпионства и 1000 рейтинговых очков. В мировой классификации Арина занимает первое место, однако даже в случае неудачи на испанском соревновании теннисистка осталась бы на своей позиции.

В Мадриде-2026 лидер рейтинга пропустила стартовый круг и начала турнир со второго раунда. В качестве первой соперницы Соболенко досталась американка Питон Стирнс, с которой она разобралась всего за 1 час 36 минут — 7:5, 6:3. Далее белоруска без каких-либо проблем закрыла представительницу Румынии Жаклин Кристиан — 6:1, 6:4. Таким образом, Арина стала третьей спортсменкой с 2009 года, одержавшей минимум 25 побед на испанском «тысячнике». Ранее этот рубеж перешагнули Петра Квитова (32 победы) и Симона Халеп (30).

В четвёртом раунде первой ракетке мира предстояла встреча с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. После декрета и падения в рейтинге японка продолжает набирать ход и возвращаться в топ. Сейчас она занимает уже 15-ю строчку, хотя всего год назад была 55-й ракеткой мира. За карьеру 28-летняя спортсменка выиграла семь титулов, включая вышеупомянутые мэйджоры.

После победы над Жаклин Кристиан Арина Соболенко поделилась мыслями о предстоящем сражении с Осакой. «Во всех матчах, которые мы сыграли… их было всего два, это всегда были отличные битвы с высоким уровнем тенниса, так что, думаю, не имеет значения, на каком покрытии мы будем играть», — приводит слова первой ракетки мира пресс-служба WTA.

Перед началом поединка Соболенко и Осаки в Мадриде в личных встречах у теннисисток было равенство — 1-1. Наоми побеждала соперницу в четвёртом круге US Open — 2018 (6:3, 2:6, 6:4), а Арина взяла реванш на этой же стадии в Индиан-Уэллсе-2026 (6:2, 6:4). Отметим, что после победы над соперницей каждая потом неизменно становилась чемпионкой турнира. Так, японка завоевала трофей на американском ТБШ, а белоруска — на калифорнийском «тысячнике».

В первом сете теннисистки чётко контролировали свои подачи. Лишь один раз в третьем гейме Соболенко поддавила Осаку и добилась брейк-пойнта, однако реализовать свой шанс не смогла. В итоге судьба первой партии решалась на тай-брейке, а там точнее и удачливее была Наоми. За 47 минут она взяла стартовую партию у Арины — 7:6 (7:1).

По количеству эйсов в этом отрезке матча лучше оказалась Осака — 5 против 2. По проценту попадания первой подачи Наоми тоже оказалась немного лучше — 68%, чем Арина — 61%. Соотношение виннерсов и невынужденных ошибок — 10/10 у белоруски и 15/11 у японки.

В самом начале второго сета развернулась упорная борьба на подаче японки: шесть раз было «ровно», к тому же Соболенко заработала три брейк-пойнта, но, как и на старте первой партии, Арина свои шансы не использовала — 1:1. Однако то, что не смогла сделать белоруска, получилось у Осаки. Наоми с первой же попытки добилась брейка и повела — 2:1.

В этот момент российская теннисистка и комментатор Наталья Вихлянцева поделилась в соцсетях мнением по поводу хода поединка. «Интересный женский матч выбрала посмотреть. Наоми подаёт и принимает по месту, результативно. Арина не успевает и пока много ошибок, по корту плохо передвигается сегодня», — написала Вихлянцева.

Едва потеряв подачу, Соболенко тут же её вернула — 2:2. Шестой гейм тоже стал затяжным: могла Соболенко вырваться вперёд, но Осака выстояла — 3:3. Наконец белоруска дожала японку и повела с брейком 5:3, после чего у Арины не произошло осечки во время подачи на партию — 6:3.

Лидером по эйсам в этот раз стала Соболенко (3), а не Осака (2). Процент попадания первой подачи снизился у обеих спортсменок, однако Арина оказалась немного лучше — 59% против 56%. По соотношению виннерсов и невынужденных ошибок белоруска тоже превзошла соперницу — 16/17 у первой ракетки мира и 11/18 у японки.

В решающем сете Арина активно играла в каждом гейме соперницы, заработала несколько брейк-пойнтов и наконец при счёте 2:2 реализовала свои шансы — 3:2. Осака нервничала, эффектно швыряла ракетку, но сдерживать натиск первой ракетки мира ей было всё труднее, а белоруска в итоге взяла ещё одну подачу японки — 5:2. В итоге Соболенко за 2 часа 22 минуты одержала волевую победу над соперницей — 6:7, 6:3, 6:2.

Таким образом, Арина продлила серию из выигранных матчей до 15, учитывая триумфальные для неё турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Соболенко также пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал Мадрида и четвёртый раз подряд попала в восьмёрку лучших на испанском соревновании. Белоруска далее поборется с американкой Хейли Баптист.

Мирра Андреева тоже в этот день старалась преодолеть стадию четвёртого круга в Мадриде. На пути к 1/8 финала испанского соревнования россиянка одержала победу над двумя представительницами Венгрии — Панной Удварди и Далмой Галфи. Первую спортсменку Андреева закрыла во втором раунде со счётом 7:5, 6:2 за 1 час 24 минуты, а со второй оппоненткой Мирра справилась за 1 час 31 минуту — 6:3, 6:2.

Несмотря на победу с уверенным счётом, наша спортсменка заявила после поединка, что ей было тяжело бороться с Галфи. «Это был непростой матч. Далма — очень опытная оппонентка. С ней непросто играть. Сначала я действовала вторым номером, а она здорово начинала, у неё было много виннерсов, к тому же она была надёжна и стабильна на задней линии. Я говорила себе: «Что ж, если она меня хочет победить, то она будет играть на таком уровне весь матч. И только так она сможет победить». И я говорила себе: «Всё в порядке, это нормально». При этом я понимала, что я играю сама не в свой лучший теннис, и подбадривала себя, говорила: «Я найду свой уровень. Я найду свой потолок». Ну и в итоге играла сфокусированно большинство розыгрышей и очень довольна, что смогла сегодня победить в двух сетах», — отметила теннисистка.

Из последних десяти сражений россиянка одержала победу аж в девяти — единственная осечка произошла у Андреевой в полуфинале с Еленой Рыбакиной на соревновании в Штутгарте. Мирра также четвёртый год подряд вышла в четвёртый круг Мадрида, а ещё 14-й раз в карьере добралась до стадии 1/8 финала на турнирах категории WTA-1000.

За выход в четвертьфинал Мадрида наша спортсменка боролась с очередной венгеркой — Анной Бондарь. В мировой классификации 28-летняя теннисистка располагается на 63-м месте, а её наивысшая позиция — 50-я. На уровне тура у Бондарь нет ни одного титула, при этом она принимала участие в решающем матче на турнире WTA-250 в Гамбурге-2025.

На корте девушки пересекались всего один раз, и сильнее тогда оказалась Анна — 1-0. Во втором раунде соревнования категории WTA-250 в Лозанне-2023 Бондарь встретилась с Андреевой и со счётом 7:6, 6:3 обыграла россиянку, которой на тот момент было всего 16 лет. Примечательно, что поединок спортсменок тогда тоже прошёл на грунтовом покрытии.

В матче с Бондарь в Мадриде-2026 для Андреевой непросто складывался первый сет, россиянка никак не могла найти брешь в обороне соперницы. Несмотря на то что Анна вышла на корт с перевязанным бедром, передвигалась она в основном достаточно хорошо, лишь несколько раз после затяжных ралли хваталась за ногу. Но при счёте 5:5 Бондарь дрогнула, и с первой же попытки россиянка реализовала свой шанс — 6:5. Однако на сет подать наша теннисистка не смогла, потому что венгерка сделала обратный брейк — 6:6. Всё решалось на тай-брейке, который Мирра провела не на высоте. Андреева уступала 1:5, потом довела счёт до 5:6, но на большее её не хватило. За 1 час 1 минуту Бондарь взяла первый сет — 7:6 (7:5).

По проценту попадания первой подачи Анна немного превзошла Мирру — 68% против 63%. Кроме того, Бондарь стала лидером по эйсам — 3 у венгерки и 1 у россиянки. Андреева в этом сете насорила двойными ошибками — 3, а вот соперница подобного себе не позволила — 0.

Почти сразу в начале второй партии Мирра Андреева могла взять подачу соперницы, обеспечив себе комфортное продолжение партии, но Бондарь отыграла три брейк-пойнта — 1:1. А вот в пятом гейме вперёд выйти могла уже Анна, но и Мирра не дрогнула. Затем наша теннисистка поддавила венгерку и всё-таки добилась брейка — 4:2. В этот раз россиянка без проблем довела сет до победы, причём могла поставить точку ещё на приёме, но реализовала сетбол уже в своём гейме — 6:3.

Во втором отрезке матча Андреева, как и в первом, допустила три двойные ошибки, тогда как соперница — ни одной. По количеству эйсов Бондарь тоже обошла Мирру — 2 против 1. Процент попадания первой подачи у обеих теннисисток оказался не таким уж и высоким, но россиянка всё-таки оказалась лучше (57%), чем Анна (47%).

Третий сет начался для Мирры с упорной борьбы на своей подаче. Бондарь поймала россиянку на ошибках и добилась брейк-пойнта, однако в самый ответственный момент Андреева сыграла отлично — 1:1. И тут же наша теннисистка получила возможность добиться перевеса: одну угрозу Анна отвела, а со второй не справилась, благодаря чему 8-я ракетка мира забрала чужую подачу — 2:1. После этого игра венгерки заметно просела, поэтому следующий свой гейм она отдала под ноль — 4:1. И вновь, как в первой партии, наша теннисистка провалила важнейшую подачу, позволив Бондарь отыграть сначала один брейк — 5:3, а затем и второй — 5:5. Причём на приёме Мирра заработала матчбол, но так и не реализовала его. Со счёта 5:1 Андреева отдала пять геймов подряд!

В какой-то момент россиянка не смогла даже сдержать эмоций и во время перехода крикнула в сторону своего бокса: «Я не чемпионка, я лузер. Сейчас проиграю, я проиграю». В итоге всё решилось на тай-брейке, где успех всё-таки праздновала Мирра — 6:7, 6:3, 7:6. После победной точки в этом невероятном поединке 18-летняя спортсменка разрыдалась.

За весь матч Андреева сделала аж 12 двойных ошибок, в то время как соперница — 0! Процент попадания первой подачи у теннисисток оказался одинаковым — 62%. По количеству эйсов немного лучше статистика у Бондарь — 5, а вот у россиянки — 4.

Таким образом, Мирра одолела третью подряд соперницу из Венгрии, а также третий год подряд вышла в четвертьфинал Мадрида. В лайв-рейтинге россиянка переместилась на седьмую строчку и подвинула Жасмин Паолини. За попадание в следующую стадию испанского «тысячника» Андреева сразится с Лейлой Фернандес.

