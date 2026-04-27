«В первом матче меня больше раздражали разные моменты на корте». Мирра — в Мадриде

И третью венгерскую теннисистку подряд смогла победить лидер российского тенниса Мирра Андреева на супертурнире в Мадриде. Только на победу над Анной Бондарь (6:7, 6:3, 7:6) она потратила много эмоций и сил. В какой-то момент в беседе со своим боксом наша теннисистка даже обозвала себя лузером. Сразу после поединка россиянка не сдержала слёз. А ведь юной теннисистке играть четвертьфинал уже во вторник, в 14:00 по московскому времени, и её общение с прессой свелось к минимуму. Тем не менее Мирра довольно обстоятельно ответила на вопросы представителей СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Матч был как настоящие качели — то вверх, то вниз. А для тебя он был интересным? Зрители за это время пережили немало эмоций.

— Да, наверное, было очень интересно наблюдать за этим с трибун. Но не очень интересно мне. То есть интересно и мне, но, очевидно, я предпочитаю доводить дело до конца, когда есть такая возможность. И сегодня, конечно же, было непросто. Так что да, я просто очень рада победе в итоге.

— Эти эмоции, которые ты проявила после матча, что, по-твоему, к этому привело?

— Да, конечно, я сдерживала в себе много эмоций. Я старалась быть очень собранной в третьем сете, и мне казалось, что я играю довольно хорошо. Но потом, когда счёт стал 5:1 в мою пользу, я почему-то немного занервничала, хотя и чувствовала, что должна быть увереннее в себе, ведь я веду по счёту, но почему-то просто заволновалась. Соперница стала играть стабильнее, а я начала часто промахиваться, не пыталась сильно бить по мячу, не играла агрессивно, и, очевидно, всё это привело к тай-брейку. И в конце я просто почувствовала облегчение, когда это всё наконец закончилось.

— Чему ты научились в плане самоконтроля в подобных ситуациях?

— В последнее время я чувствовала, что когда я позволяю эмоциям взять надо мной верх, то я теряю энергию, играю не так хорошо, как могла бы, как если бы держала эмоции под контролем и старалась выплёскивать позитивные эмоции. И да, я сразу чувствую разницу в игре, потому что когда я стараюсь не зацикливаться на плохом, именно тогда моя игра получается на хорошем уровне, я играю довольно хорошо и мне психологически легче выигрывать каждый розыгрыш и бороться, чем когда что-то идёт не так, не по тому сценарию, который я спланировала в голове. И если я начинаю выплёскивать весь негатив, то мне становится сложнее. Мне надо выбрать, как именно я хочу играть в этот день.

— Кончита Мартинес говорила раньше, что ты очень самокритична. Ты можешь сделать четыре отличных удара, а потом один плохой, и всё, о чем вы будете говорить, это плохой удар. Так?

— Да, это правда. Я думаю, что это зависит от дня и от момента. Почему-то иногда бывают дни, когда мне кажется, что всё должно быть идеально, и, знаете, если у меня серия из 10 ударов, и я попадаю в цель 9 раз, а последний, десятый, вылетает за пределы корта, то, знаете, я просто скажу, что всё плохо, и я играю плохо. Но потом, в другой день, мне было бы всё равно, даже если бы я попала 5 и 5 промахнулась, я бы всё равно сказала: ну, знаете, это 50%, то есть это не так уж плохо, я всё ещё могу выигрывать матчи и с таким результатом. Иногда просто легче смириться с ситуацией, а иногда сложнее быть более позитивной по отношению к себе.

— Каков твой план восстановления? И как ты себя чувствуешь физически перед завтрашней встречей с Лейлой Фернандес?

— Да, конечно, Лейла непростая соперница. И да, я поговорю с Кончитой о матче, о том, что нам нужно делать, о плане. Посмотрим, что она скажет. Поговорим завтра перед матчем. А сейчас я просто сосредоточусь на восстановлении, на том, чтобы быстрее добраться до отеля, и на том, чтобы выспаться как можно лучше.

— Всё, что сказано на корте, обычно на корте и остаётся. Но ты же не лузер, ты чемпионка всё-таки!

— Ну да, но просто, знаете, тоже столько эмоций, столько нереализованных ситуаций было, поэтому, конечно, в какой-то момент это всё начало выходить, всё начало выплёскиваться. И, конечно, непросто вести 5:1 и потом пять геймов подряд проиграть. Какие-то геймы были проиграны очень легко, в каких-то, понятно, мы боролись, и у меня даже был матчбол, и были шансы, поэтому в этом плане просто было непросто всё это внутри сдержать, и в какой-то момент это просто всё выплеснулось. Но я на самом деле думаю, что странно, но в какой-то мере мне это даже помогло, потому что потом я вышла на свою подачу очень злая на себя и забрала свою подачу под ноль. И я потом тоже не обрадовалась, когда выиграла, я сказала Кончите: «Так не могло случиться два гейма назад?» В конце матча тоже было немного нервно, даже когда у меня получалось выиграть.

— Первый сет тоже получился сложный, ты не подала на партию. Уже тогда не было ощущения, что эта игра не заладилась?

— Ну, я бы не сказала, что игра не заладилась, так просто бывает. При 5:5 у меня получилось брейкануть, а что получилось потом, считаю, на этом не стоит особо фокусироваться. Если ты теряешь брейк, может, у меня не получилось суперхорошо подать, но в целом-то розыгрыши происходили на задней линии, поэтому это не то, что я проиграла свою подачу из-за того, что я плохо подавала. Просто так бывает. Такой теннис, как бы тут нечего особо сказать — так получилось.

Мирра Андреева

— Обычно игрок по ходу турнира набирает форму. Можешь сказать, что ты её набираешь потихоньку? Ведь матчи всё-таки совсем разные получаются. И в чём ты прибавила по сравнению с первыми двумя поединками?

— Я бы сказала, наверное, что по сравнению с первым матчем, как бы странно это ни звучало, я всё равно чувствую себя эмоционально более стабильно. То есть я чувствую, что я не буду жаловаться на каждый мяч, который неровно отскакивает, или на каждую линию, которую мой соперник пробьёт. Я более сейчас спокойно отношусь к этим ситуациям, чем в первом матче, когда меня все эти моменты очень раздражали. А также я бы сказала, что в целом на протяжении всего матча я чувствую, что я в каких-то моментах играю хорошо. Понятно, что в каких-то моментах и соперник может хорошо сыграть, а у меня там получится где-то пара ошибок. Но нету таких провалов, знаете, как, к примеру, пять-шесть ошибок подряд. Поэтому, наверное, просто получается держать стабильный уровень игры.

