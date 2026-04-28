Хачанов проиграл 20-летнему чеху в Мадриде. В мужской сетке остался лишь один россиянин

В понедельник, 27 апреля, на супертурнире в Мадриде, Испания, у мужчин завершились матчи третьего круга, а у женщин прошли все поединки четвёртого круга. В вечерней программе выделялись две встречи, интересные российским болельщикам. В мужском турнире за выход в 1/8 финала сражался Карен Хачанов, а у женщин друг с другом играли Анастасия Потапова и Елена Рыбакина, обе ранее представляли Россию (Потапова — ещё недавно, Рыбакина — давно).

Соперником Хачанова, посеянного под 13-м номером, был 20-летний Якуб Меншик (23). Оба теннисиста уверенно выступили во втором круге: Хачанов выбил Адама Уолтона – 6:2, 6:3, а чех оказался сильнее Мартина Дамма-младшего – 6:3, 6:4, выступающего под флагом США. В предыдущих сезонах Карен дважды играл с Меншиком — и одержал две победы. Впервые теннисисты встретились в финале Дохи-2024, и тогда Хачанов выиграл со счётом 7:6 (14:12), 6:4. А в Индиан-Уэллсе в 2025 году совершил камбэк — 3:6, 6:0, 6:3.

«Мы никогда не играли на грунте. Дважды встречались на харде, и я его обыграл. Но это новый день, новый матч, история, ситуация, верно? Матчи в Мадриде играются выше уровня моря, поэтому грунт быстрее, и мяч отскакивает выше. Знаю, что Якуб отлично подаёт, так что, думаю, это будет очень интересный матч, особенно для третьего круга. Он сильный боец, серьёзный соперник, и мне нужно показать свою лучшую игру», – говорил Хачанов в студии Tennis Channel.

Слова Хачанова о подаче Меншика оправдались. Чех со старта матча подавал с хорошим процентом попадания первым мячом, и у россиянина не было шансов на приёме. Карен был чуть менее стабилен и едва не отдал свой гейм с 40:0, однако отыграл брейк-пойнт и закончил гейм тремя эйсами подряд — 2:2.

Вообще же, оба теннисиста здорово подавали, собрав 11 эйсов на двоих в первом сете (семь из них исполнил Хачанов), и казалось, что тай-брейка не миновать. Однако россиянин в концовке дал слабину. В 10-м гейме Карен вёл 40:15, но неудачно укоротил, и с этого начались все его проблемы. В итоге он потерял подачу, а вместе с ней и всю партию. Меншик использовал второй сетбол — 6:4 за 44 минуты.

Второй сет во многом напоминал первый. Меншик расподавался так, что исполнил аж 10 эйсов (а всего за матч — 14). В таких условиях Хачанову было сложно противопоставить что-то на приёме. По ходу партии россиянин отыграл единственный брейк-пойнт на двоих. И по истечении 12 геймов состоялся невероятный тай-брейк — оба игрока транжирили свои шансы. Якуб вышел на матчбол, однако упустил его; впоследствии четыре сетбола не использовал Карен. В итоге Меншик реализовал третий матчбол — 6:4, 7:6 (13:11) за 1 час 49 минут.

В этом году Хачанов никак не может обыграть соперника из топ-30: четыре поражения в четырёх матчах. В мужской сетке из наших остался только Даниил Медведев.

Теперь о матче между Еленой Рыбакиной (2) и Анастасией Потаповой, прошедшей в сетку как лаки-лузер. Потаповой, занимающей 56-е место в рейтинге WTA, повезло начать сразу со второго круга, и она последовательно выбила Чжан Шуай и Елену Остапенко. А Рыбакина в первых двух матчах на турнире одержала две волевые победы — во встречах с Еленой-Габриэлой Русе и Чжэн Циньвэнь.

Ранее Елена лишь однажды играла с Анастасией, которая тогда ещё представляла не Австрию, а Россию (в нейтральном статусе). В четвертьфинале Брисбена-2024 казахстанская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:1, после чего Потапова снялась.

Начался матч неожиданно — с брейка в исполнении Потаповой. Однако австрийке мешали проблемы на подаче: около 50% процентов попадания первым мячом и пять двойных ошибок за партию. Рыбакина потихоньку перехватила инициативу: во втором гейме она упустила два брейк-пойнта, а в середине сета взяла четыре гейма подряд, превратив 1:3 в 5:3.

Когда казалось, что Елене ничто не помешает подать на партию, она… внезапно отдала гейм под ноль. После этого брейк-пойнтов у теннисисток уже не было, а на тай-брейке у Рыбакиной был лишь один сетбол — и она его не реализовала. А вот Потапова с третьего сетбола забрала сет — 7:6 (10:8) за 1 час 5 минут. По факту всё решило то, кто меньше ошибался: Елена допустила 33 невынужденные ошибки при всего девяти виннерсах, а у Анастасии эти показатели составили 29 и 12 соответственно.

Рыбакина так толком и не нашла своей игры. В какой-то момент возникло впечатление, что ей удастся отыграться. Напряжённейший пятый гейм казахстанская теннисистка взяла с пятого брейк-пойнта, а затем сама ушла с брейк-пойнта и подтвердила перевес — 4:2. Однако после этого геймы брала только Потапова. Анастасию даже не смутил момент, когда электронная система, по её мнению, ошиблась и засчитала линию Рыбакиной, а не аут. В восьмом гейме австрийка ответила своим брейком — 4:4, — затем отподавала под ноль, а под конец реализовала второй матчбол на приёме — 7:6 (10:8), 6:4 за 1 час 56 минут.

Потапова в четвёртый раз в карьере вышла в четвертьфинал «тысячника» и впервые — в Мадриде. Анастасия одержала восьмую победу над топ-10. Рыбакина, которая до этого завоевала титул на «пятисотнике» в Штутгарте, проиграла впервые за семь матчей.

Выделим ещё пару любопытных встреч. В самом начале игрового дня настоящее сражение устроили олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич и американка Хейли Баптист. В первом сете у Бенчич не было шансов — 1:6. Во второй партии американка при 6:5 упустила матчбол и не подала на матч, а на безумном тай-брейке не реализовала ещё пять (!) матчболов, и швейцарка выиграла 13-й гейм со счётом 16:14, использовав шестой сетбол. В какой-то момент у Хейли не выдержали нервы, и она сорвала злость на ракетке.

В третьем сете Баптист сделала один брейк, которого хватило для победы — 6:1, 6:7 (14:16), 6:3 за 2 часа 44 минуты. Теперь её ожидает встреча с Ариной Соболенко.

А прошлогодняя финалистка Мадрида Кори Гауфф не смогла защитить все очки за тот результат. 21-летняя чешка Линда Носкова, 13-я ракетка мира, добилась победы на тай-брейке в третьем сете, хотя Гауфф вела 4:1 в решающей партии, — 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) за 2 часа 6 минут. Кори выпадет из топ-3, а на её место поднимется Ига Швёнтек.

