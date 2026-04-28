Мадрид-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Карен Хачанов, Елена Рыбакина

Хачанов проиграл 20-летнему чеху в Мадриде. В мужской сетке остался лишь один россиянин
Александр Насонов
Мадрид 2025: результаты 27 апреля
Карен упустил 4 сетбола на тай-брейке во втором сете. А Рыбакина внезапно уступила другой экс-россиянке Потаповой.

В понедельник, 27 апреля, на супертурнире в Мадриде, Испания, у мужчин завершились матчи третьего круга, а у женщин прошли все поединки четвёртого круга. В вечерней программе выделялись две встречи, интересные российским болельщикам. В мужском турнире за выход в 1/8 финала сражался Карен Хачанов, а у женщин друг с другом играли Анастасия Потапова и Елена Рыбакина, обе ранее представляли Россию (Потапова — ещё недавно, Рыбакина — давно).

«Меняют гражданство, но не родину». Реакция на решение Потаповой уйти под флаг Австрии
«Меняют гражданство, но не родину». Реакция на решение Потаповой уйти под флаг Австрии

Соперником Хачанова, посеянного под 13-м номером, был 20-летний Якуб Меншик (23). Оба теннисиста уверенно выступили во втором круге: Хачанов выбил Адама Уолтона – 6:2, 6:3, а чех оказался сильнее Мартина Дамма-младшего – 6:3, 6:4, выступающего под флагом США. В предыдущих сезонах Карен дважды играл с Меншиком — и одержал две победы. Впервые теннисисты встретились в финале Дохи-2024, и тогда Хачанов выиграл со счётом 7:6 (14:12), 6:4. А в Индиан-Уэллсе в 2025 году совершил камбэк — 3:6, 6:0, 6:3.

«Мы никогда не играли на грунте. Дважды встречались на харде, и я его обыграл. Но это новый день, новый матч, история, ситуация, верно? Матчи в Мадриде играются выше уровня моря, поэтому грунт быстрее, и мяч отскакивает выше. Знаю, что Якуб отлично подаёт, так что, думаю, это будет очень интересный матч, особенно для третьего круга. Он сильный боец, серьёзный соперник, и мне нужно показать свою лучшую игру», – говорил Хачанов в студии Tennis Channel.

ATP-1000. Мадрид-2026. Турнирная сетка

Слова Хачанова о подаче Меншика оправдались. Чех со старта матча подавал с хорошим процентом попадания первым мячом, и у россиянина не было шансов на приёме. Карен был чуть менее стабилен и едва не отдал свой гейм с 40:0, однако отыграл брейк-пойнт и закончил гейм тремя эйсами подряд — 2:2.

Вообще же, оба теннисиста здорово подавали, собрав 11 эйсов на двоих в первом сете (семь из них исполнил Хачанов), и казалось, что тай-брейка не миновать. Однако россиянин в концовке дал слабину. В 10-м гейме Карен вёл 40:15, но неудачно укоротил, и с этого начались все его проблемы. В итоге он потерял подачу, а вместе с ней и всю партию. Меншик использовал второй сетбол — 6:4 за 44 минуты.

Второй сет во многом напоминал первый. Меншик расподавался так, что исполнил аж 10 эйсов (а всего за матч — 14). В таких условиях Хачанову было сложно противопоставить что-то на приёме. По ходу партии россиянин отыграл единственный брейк-пойнт на двоих. И по истечении 12 геймов состоялся невероятный тай-брейк — оба игрока транжирили свои шансы. Якуб вышел на матчбол, однако упустил его; впоследствии четыре сетбола не использовал Карен. В итоге Меншик реализовал третий матчбол — 6:4, 7:6 (13:11) за 1 час 49 минут.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 22:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 11
6 		7 13
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

В этом году Хачанов никак не может обыграть соперника из топ-30: четыре поражения в четырёх матчах. В мужской сетке из наших остался только Даниил Медведев.

Медведев — снова в четвёртом круге Мадрида! Россиянин установил историческое достижение
Медведев — снова в четвёртом круге Мадрида! Россиянин установил историческое достижение

Теперь о матче между Еленой Рыбакиной (2) и Анастасией Потаповой, прошедшей в сетку как лаки-лузер. Потаповой, занимающей 56-е место в рейтинге WTA, повезло начать сразу со второго круга, и она последовательно выбила Чжан Шуай и Елену Остапенко. А Рыбакина в первых двух матчах на турнире одержала две волевые победы — во встречах с Еленой-Габриэлой Русе и Чжэн Циньвэнь.

«Вы что, шутите?» Рыбакина спорила с судьёй, но победила в Мадриде олимпийскую чемпионку
«Вы что, шутите?» Рыбакина спорила с судьёй, но победила в Мадриде олимпийскую чемпионку

Ранее Елена лишь однажды играла с Анастасией, которая тогда ещё представляла не Австрию, а Россию (в нейтральном статусе). В четвертьфинале Брисбена-2024 казахстанская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:1, после чего Потапова снялась.

WTA-1000. Мадрид-2026. Турнирная сетка

Начался матч неожиданно — с брейка в исполнении Потаповой. Однако австрийке мешали проблемы на подаче: около 50% процентов попадания первым мячом и пять двойных ошибок за партию. Рыбакина потихоньку перехватила инициативу: во втором гейме она упустила два брейк-пойнта, а в середине сета взяла четыре гейма подряд, превратив 1:3 в 5:3.

Когда казалось, что Елене ничто не помешает подать на партию, она… внезапно отдала гейм под ноль. После этого брейк-пойнтов у теннисисток уже не было, а на тай-брейке у Рыбакиной был лишь один сетбол — и она его не реализовала. А вот Потапова с третьего сетбола забрала сет — 7:6 (10:8) за 1 час 5 минут. По факту всё решило то, кто меньше ошибался: Елена допустила 33 невынужденные ошибки при всего девяти виннерсах, а у Анастасии эти показатели составили 29 и 12 соответственно.

Рыбакина так толком и не нашла своей игры. В какой-то момент возникло впечатление, что ей удастся отыграться. Напряжённейший пятый гейм казахстанская теннисистка взяла с пятого брейк-пойнта, а затем сама ушла с брейк-пойнта и подтвердила перевес — 4:2. Однако после этого геймы брала только Потапова. Анастасию даже не смутил момент, когда электронная система, по её мнению, ошиблась и засчитала линию Рыбакиной, а не аут. В восьмом гейме австрийка ответила своим брейком — 4:4, — затем отподавала под ноль, а под конец реализовала второй матчбол на приёме — 7:6 (10:8), 6:4 за 1 час 56 минут.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Потапова в четвёртый раз в карьере вышла в четвертьфинал «тысячника» и впервые — в Мадриде. Анастасия одержала восьмую победу над топ-10. Рыбакина, которая до этого завоевала титул на «пятисотнике» в Штутгарте, проиграла впервые за семь матчей.

Выделим ещё пару любопытных встреч. В самом начале игрового дня настоящее сражение устроили олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич и американка Хейли Баптист. В первом сете у Бенчич не было шансов — 1:6. Во второй партии американка при 6:5 упустила матчбол и не подала на матч, а на безумном тай-брейке не реализовала ещё пять (!) матчболов, и швейцарка выиграла 13-й гейм со счётом 16:14, использовав шестой сетбол. В какой-то момент у Хейли не выдержали нервы, и она сорвала злость на ракетке.

В третьем сете Баптист сделала один брейк, которого хватило для победы — 6:1, 6:7 (14:16), 6:3 за 2 часа 44 минуты. Теперь её ожидает встреча с Ариной Соболенко.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 16 3
6 		6 14 6
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

А прошлогодняя финалистка Мадрида Кори Гауфф не смогла защитить все очки за тот результат. 21-летняя чешка Линда Носкова, 13-я ракетка мира, добилась победы на тай-брейке в третьем сете, хотя Гауфф вела 4:1 в решающей партии, — 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) за 2 часа 6 минут. Кори выпадет из топ-3, а на её место поднимется Ига Швёнтек.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 17:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 7
4 		6 6 5
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Супертурнир в Мадриде завершится 3 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

