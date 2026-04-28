Мирра рвётся в 1/2 финала Мадрида! Ещё сыграют Медведев, Соболенко и Синнер. LIVE!

Теннисный тур обосновался в столице Испании. На корты во вторник выйдут и два россиянина.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на грунтовом супертурнире в Мадриде. Во вторник мужчины полностью разыграют четвёртый круг, а женщины начнут четвертьфиналы. Будут проведены два поединка из верхней половины сетки. В этот день выступят оба россиянина, оставшиеся в одиночных сетках — Даниил Медведев (7-й номер посева) и Мирра Андреева (9). Также попытаются сделать ещё шаг по сетке лидеры мирового рейтинга — белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.