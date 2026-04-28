«Рада, что «пятнашек» отыграла мало». Россиянка Козырева в шаге от топ-50 парного рейтинга

Российская теннисистка Мария Козырева появилась, казалось бы, из ниоткуда. К возрасту 26 лет она начала брать парные титулы один за другим. Особенно впечатляющей получилась серия из побед в семи финалах турниров категории WTA-125 вместе с белоруской Ириной Шиманович, начиная с июня 2025 года. Теперь Мария вплотную подобралась к топ-50 парного рейтинга и уже довольно регулярно играет на самых крупных турнирах. В январе на Australian Open она дебютировала на ТБШ, а теперь в Мадриде пришёл черёд и «тысячников». В интервью «Чемпионату» Мария рассказала о своём прорыве.

— Расскажите как удалось пробиться в профессиональный тур. Насколько долгий и тяжелый это был путь?

— Мой путь был довольно-таки долгий. Мне в этом году будет уже 27 лет. Я долгое время провела за рубежом, а не в родном Санкт-Петербурге. Я закончила университет в Штатах, и у меня два образования, поэтому профессиональная карьера всё время как-то откладывалась, откладывалась. И вот года два-три назад постепенно, с самых низов, с «пятнашек» в Тунисе начинала подниматься. Теперь играю на таких крупных турнирах.

— А в американских студенческих теннисных турнирах участвовали?

— Да, я отыграла за университет 5 лет, если считать вместе с ковидным годом.

— Что важного вам дали эти студенческие турниры?

— В принципе, у меня были очень неплохие результаты в университете. И сам Университет очень многое дал мне — не только, понятное дело, образование, но и возможность тренироваться, возможность иметь тренера, все эти пять лет ездить куда-то относительно близко и ещё успевать какие-то турниры ITF цеплять.

— Из этой студенческой лиги вышло много известных игроков. С кем-то из них удалось пересекаться на корте?

— Да. Вообще, конечно, в университетском теннисе конкуренция очень высокая. Когда я играла, там выступали и Эмма Наварро, и Юля Стародубцева, и Питон Стирнс. То есть многие те, кто здесь сейчас играет в профессиональном туре.

— Когда обучались в университете, у вас была квота для спортсменов, которая даёт скидки на обучение?

— Была. Причём у меня была полная стипендия, мне полностью оплачивали обучение, полностью оплачивали жильё. Плюс, как я уже сказала, соответственно, у меня были возможности всё это время тренироваться.

— Как называется ваш университет?

— Это Saint Mary’s College of California. Маленький, частный университет в Северной Калифорнии.

— Как дальше вы продвигались, когда завершили обучение? Вы сказали, что начали с «пятнашек», с самых низов. Как ощущали себя среди девушек лет по 16-17-18, которые только пытались переходить из юниорского тенниса на этот уровень?

— Наверное, в какой-то степени я счастливый человек, раз «пятнашек» отыграла довольно-таки мало. Как-то сразу получилось зацепить какие-то очки и попадать сразу в турниры уровнем повыше, которые находились в основном в Америке. Где-то два года назад я первый раз уже начала выезжать в Европу, когда и в одиночке я была примерно 400-й, а в паре — около 200-й. И как начала туда ездить, то получается, что действительно как-то быстро проскочила этот уровень «пятнашек». Чему я очень рада. Ну и так постепенно, постепенно продвигалась.

— Самые большие успехи у вас в парном разряде. Трудно было найти напарницу с которой можно претендовать на финалы и титулы?

— Поиски партнёров заняли какое-то количество времени. Да, пока я решила сфокусироваться чуть больше на паре, потому что пошёл результат именно в ней. А в одиночке я не совсем смогла защитить какие-то очки. Ну и к тому же у меня уже такой возраст, что хочется уже поиграть, получить удовольствие. А потом посмотрим, что будет дальше.

— То есть такой цели — улучшить рейтинг в одиночке — сейчас нет?

— Честно говоря, не особо, наверное, задумывалась над этим в последнее время. То есть последний раз я играла одиночку на прошлой неделе [в Руане], а до этого только в ноябре. Получается, что был такой довольно-таки крупный перерыв. Я всё равно продолжаю записываться, точнее, когда приезжаю заранее, то продолжаю записываться на квалификацию. И если я попадаю в сетку, то с удовольствием буду играть. Если нет — то как бы ничего страшного, я ведь приехала на пару. Стараюсь сильно вперёд, если честно, не заглядывать, как оно будет. Если вдруг мне завтра захочется вернуться в одиночку, то вернусь в одиночку, но пока я кайфую от пары.

Мария Козырева Фото: Christopher Levy/ZUMA/ТАСС

— В Мадриде вы играли с чешкой Мириам Шкох. А с какой партнёршей больше всего нравится выступать, с кем результативнее и комфортнее?

— Я в основном играю с Ирой Шиманович. Вместе мы выиграли семь турниров WTA-125 за последний год [с июня 2025-го по март 2026-го]. Но у неё также довольно-таки высокий рейтинг в одиночке, поэтому на этой неделе она играла WTA-125, а я получается играла уже турнир выше по статусу, поскольку фокусируюсь только на паре. Поэтому в какие-то недели приходится находить какую-то другую партнёршу, играть с кем-то ещё, ну и получать такой новый классный опыт. Да, в туре много очень классных девчонок.

— Можете какую-то одну вашу самую большую победу выделить из всех?

— Наверное, одну выделить не смогу. За 9 месяцев мы выиграли вдвоём семь WTA-125. И это, считаю, нереальный кайф, когда ты с одним человеком добиваешься таких результатов. Хотя мы начинали с W50 — W75 в Индии.

— Можете рассказать, куда дальше поедете после Мадрида? Какие турниры будете ещё играть?

— Следующий турнир будет WTA-125 в Париже, потом — Страсбург, потом — «Ролан Гаррос». А дальше уже пойдёт травяной сезон.

