Мирра — впервые в полуфинале Мадрида! Андреева вернётся в топ-7 рейтинга по итогам турнира

Во вторник, 28 апреля, проходили поединки за выход в полуфинал испанского соревнования категории WTA-1000 в Мадриде. Среди россиянок в этот день в одиночном разряде боролась лидер отечественного тенниса Мирра Андреева, а в парном — Вера Звонарёва. Но обо всём по порядку.

41-летняя Звонарёва на мадридском «тысячнике» заявилась в дуэте со своей давней союзницей Лаурой Зигемунд. В таком тандеме спортсменки выиграли семь трофеев, включая ценнейшие US Open — 2020, Майами-2022 и Итоговый турнир — 2023. На какое-то время девушки прекратили совместные выступления, однако в этом сезоне вновь стали бороться по одну сторону сетки.

В Мадриде-2026 Вера и Лаура не получили статус сеяных, их путь на турнире начался матчем первого круга с Ивой Йович и Викторией Мбоко. В итоге Звонарёва и Зигемунд победили соперниц всего за 1 час 14 минут — 6:2, 6:4. Дальше российско-немецкому дуэту предстояло серьёзное испытание в виде встречи с лидерами посева Сарой Эррани и Жасмин Паолини, но девушки смогли пройти и через эту преграду, одержав волевую победу — 4:6, 6:4, [10:6].

Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва Фото: Robert Prange/Getty Images

В четвертьфинале испанского соревнования Звонарёва и Зигемунд сражались за попадание в следующий круг с Алдилой Сутджиади и Джаниче Чен. Индонезийский дуэт выиграл у Веры и Лауры стартовый сет — 7:5, после чего повёл со счётом 5:3 во второй партии. Чен и Сутджиади по ходу этого отрезка поединка заработали аж три матчбола, но российско-немецкий дуэт отвёл все угрозы, а затем и забрал четыре гейма подряд – 7:5. Исход путёвки в полуфинал решался на супер-тай-брейке, где сильнее оказались Звонарёва и Зигемунд — 5:7, 7:5, [10:8].

Таким образом, Вера и Лаура одержали вторую волевую победу подряд в Мадриде! Звонарёва впервые с 2019 года вышла в полуфинал испанского «тысячника», а Зигемунд — с 2024-го. За попадание в решающий матч спортсменки поборются с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер или Эллен Перес и Деми Схурс.

Также в этот день в одиночном разряде своё сражение проводила лидер российского тенниса Мирра Андреева. Спортсменка вышла в четвертьфинал Мадрида после волевой победы над венгеркой Анной Бондарь — 6:7, 6:3, 7:6. Матч получился очень нервным и напряжённым для серебряного призёра ОИ-2024 в паре: в первой партии Мирра не смогла подать на сет, а в третьей растеряла преимущество при счёте 5:1 и не смогла реализовать матчбол. В итоге Андреевой удалось завершить встречу на решающем тай-брейке.

По ходу поединка наша теннисистка даже позволила эмоциям выйти из-под контроля и при счёте 5:1 в третьей партии сказала в сторону своего бокса: «Я не чемпионка, я лузер. Сейчас проиграю, я проиграю». На пресс-конференции Мирра объяснила журналистам, почему так выразилась. «Просто, знаете, тоже столько эмоций, столько нереализованных ситуаций было, поэтому, конечно, в какой-то момент это всё начало выходить, всё начало выплёскиваться. И, конечно, непросто вести 5:1 и потом пять геймов подряд проиграть. Какие-то геймы были проиграны очень легко, в каких-то, понятно, мы боролись, у меня даже был матчбол, были шансы, поэтому в этом плане просто было непросто всё это внутри сдержать, в какой-то момент это просто всё выплеснулось», — заявила спортсменка.

А ещё Андреева после поединка рассказала, как эмоции влияют на её игру на корте. «В последнее время я чувствовала, что когда я позволяю эмоциям взять надо мной верх, то я теряю энергию, играю не так хорошо, как могла бы, как если бы держала эмоции под контролем и старалась выплёскивать позитивные эмоции», — отметила россиянка.

За попадание в полуфинал испанского «тысячника» Мирра боролась с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес. Канадка сейчас стоит на 25-м месте в мировой классификации, однако в августе 2022-го она была 13-й ракеткой мира и находилась не так уж и далеко от десятки лучших. В коллекции у 23-летней теннисистки пять трофеев, причём все титулы она завоевала на хардовом покрытии и ни разу даже не добиралась до решающего матча на грунте.

Лейла Фернандес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Счёт личных встреч между Фернандес и Андреевой был равным перед стартом их нового противостояния — 1-1. Лейла праздновала победу над соперницей во втором круге Гонконга-2023 — 3:6, 6:1, 6:3, а Мирра оказывалась сильнее в первом круге Мадрида-2023 — 6:3, 6:4. Последний раз теннисистки пересекались на корте почти три года назад, что не могло не придать интриги их борьбе на испанском соревновании.

Начало матча получилось тяжёлым для Мирры: сразу же ей пришлось отводить аж четыре угрозы соперницы, но 18-летняя спортсменка выстояла — 1:1. Видно было, что и физически, и эмоционально Андреева не до конца отошла от матча, который прошёл накануне. И в следующий раз у россиянки случился настоящий провал на подаче: она отдала её под ноль — 1:3. Но Мирра не была бы Миррой, если бы опустила руки. Наша теннисистка продолжила борьбу и при счёте 1:4 выиграла свой гейм — 2:4, а потом вернула потерянное, реализовав тройной брейк-пойнт — 3:4. После этого на подаче Андреевой случилась пауза, которая продолжалась несколько минут, пока медики оказывали помощь зрителю. Из-за этого россиянка чуть растеряла концентрацию, и канадка получила шансы снова уйти в отрыв. Однако Мирра в этот раз была на высоте — 4:4. При счёте 5:5 россиянка заработала четыре скрытых сетбола, но каждый раз Лейла отыгрывала их. И сразу уже Фернандес получила реальные сетболы в гейме Андреевой, которые наша спортсменка не дала реализовать — 6:6. Всё решалось на тай-брейке, где россиянка была просто безупречна — 7:6 (7:1).

Мирра Андреева Фото: David Ramos/Getty Images

Процент попадания первой подачи в стартовой партии у Мирры составил 62%, а вот у Лейлы — всего 49%. Теннисистки допустили одинаковое количество двойных ошибок — по одной, но Андреева отметилась одним эйсом, чего не сделала соперница. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок: 18/20 у россиянки и 16/22 – у канадки.

Настоящий парад брейков устроили теннисистки в начале второй партии: четыре гейма никто не мог выиграть свою подачу — 2:2. Первой из этого замкнутого круга вышла Андреева, которая наконец отлично подала — 3:2. В седьмом гейме Мирре пришлось снова отыгрываться, но канадка свои шансы не использовала — 4:3. Но то, что не получилось у соперницы, удалось россиянке! Наша теннисистка поймала Фернандес на ошибках и с первой же попытки реализовала двойной брейк-пойнт — 5:3. А затем Андреева без проблем подала на матч — 7:6 (7:1), 6:3.

Таким образом, Мирра впервые в карьере вышла в полуфинал мадридского «тысячника», а ещё одержала уже 11-ю победу на грунте в этом сезоне. По итогам турнира россиянка гарантировано вернётся в топ-7 рейтинга WTA. За попадание в решающий матч на испанском соревновании Андреева поборется с Ариной Соболенко или Хейли Баптист.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».