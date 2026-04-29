Мирре исполнилось 19. Она уже добилась того, что большинству теннисисток даже не снилось

Сегодня, 29 апреля, первая ракетка России Мирра Андреева празднует свой 19-й день рождения. Мирре было очень важно встретить праздник в качестве участницы «тысячника» в Мадриде, что она успешно сделала, обыграв канадку Лейлу Фернандес (7:6, 6:3) в четвертьфинале.

В парном разряде Мирра тоже продолжает своё выступление – сегодня она вместе с Дианой Шнайдер сразится с австралийкой Эллен Перес и нидерландкой Деми Схурс в битве за полуфинал.

Прямо сейчас Мирра занимает восьмое место в рейтинге WTA, но успешное выступление в Мадриде обеспечило ей подъём как минимум на седьмую строчку. Пройти дальше будет сложно, ведь в полуфинале Андрееву ждёт американка Хейли Баптист, которая выбила первую ракетку мира Арину Соболенко. Однако столица Испании всегда вдохновляла юную россиянку на подвиги.

«Я много раз говорила, что Мадрид — абсолютно особенное для меня место, у нас с семьёй здесь много традиций. Мой день рождения, день рождения папы, через три дня будет день рождения у мамы. С тех пор, как мне исполнилось 16 лет, мы всегда проводим дни рождения здесь. Для меня это поистине особенное место, и у меня есть дополнительная мотивация отпраздновать здесь ещё один день рождения. Это добавляет сил, чтобы пробовать, бороться, идти вперёд в тяжёлые моменты», — признавалась Андреева.

Мирра многого добилась на раннем этапе своей карьеры. В прошлом сезоне она выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе, после чего некоторые начали требовать от неё титулы едва ли не на каждом турнире «Большого шлема». К сожалению, не всё даётся так просто, особенно с учётом доминирования в женском туре Соболенко, возвращения на топ-уровень ещё одной сторонницы силового тенниса Елены Рыбакиной и наличия ряда сильных соперниц вроде Кори Гауфф, Иги Швёнтек, Джессики Пегулы.

Для своего возраста Андреева выступает великолепно. В том же Мадриде Мирра в девятый раз вышла в четвертьфинал на «тысячниках» и побила рекорд Кори Гауфф (8) по количеству данных стадий на турнирах WTA-1000 в возрасте до 19 лет. Россиянка стала второй среди самых молодых полуфиналисток в истории женского Мадрида с 2009 года. В первом розыгрыше соревнований до решающего матча добралась 18-летняя Каролина Возняцки.

Также Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Мартины Хингис, вышедшей как минимум в четвертьфинал одного турнира уровня WTA-1000 три года подряд. 18-летней Хингис это удалось в Майами с 1997-го по 1999-й.

Можно приводить очень много достижений Мирры с приставкой «самая молодая». Она приучила всех к этому с 15 лет. В апреле 2023 года Андреева впервые выиграла матч на турнире WTA в Мадриде, пройдя в первом круге 49-ю ракетку мира Лейлу Фернандес. Андреева стала третьей 15-летней теннисисткой в истории, выигравшей матч на уровне «тысячников», и впервые победила соперницу из топ-100. Символично, что именно сейчас в том же Мадриде круг в некотором смысле замкнулся. Она снова обыграла Фернандес, но на более поздней стадии. С учётом прогресса Мирры за три прошедших сезона можно помечтать и о завоевании титула в столице Испании.

В мае 2023 года Андреева прошла квалификацию «Ролан Гаррос» и впервые пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема». 16-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию на грунтовом мэйджоре. На турнире Андреева дошла до третьего круга, уступив Кори Гауфф. В июне 2023 года Андреева через квалификацию пробилась в основную сетку Уимблдона. На турнире она дошла до четвертого раунда, в котором уступила американке Мэдисон Киз. Она превзошла свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» и повторила рекорд Марии Шараповой, которая ранее являлась единственной в XXI веке теннисисткой, дошедшей до 1/8 финала Уимблдона в возрасте до 17 лет. В октябре 2023 года Андреева вошла в топ-50 рейтинга WTA, поднявшись за год на 379 строчек.

На своем дебютном Australian Open в 2024 году Андреева дошла до чётвертого круга, во втором круге сенсационно выбив шестую ракетку мира Онс Жабёр. Тогда Мирра впервые обыграла теннисистку из топ-10. На «Ролан Гаррос» — 2024 россиянка была в шаге от битвы за титул, однако уступила итальянце Жасмин Паолини в полуфинале, хотя перед этим одолела вторую сеяную Арину Соболенко. Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до полуфинала Открытого чемпионата Франции с 1997 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева вместе с Дианой Шнайдер выиграла серебряную медаль турнира в парном разряде. В финале россиянки проиграли Паолини и Саре Эррани на тай-брейке. 17-летняя Андреева стала самым молодым призёром теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года.

Наиболее крупные успехи Мирры пришлись на первую половину сезона-2025. Андреева в 17 лет 301 день стала самой молодой теннисисткой, попавшей в топ-10 мирового рейтинга после Николь Вайдишовой (17 лет 106 дней), которая оказалась там в августе 2006 года. Это случилось после того, как россиянка 22 февраля 2025 года стала победительницей «тысячника» в Дубае. Андреева — самая молодая теннисистка в истории в финале турниров WTA-1000 (17 лет 298 дней) и самая молодая чемпионка. На пути к решающему матчу она выбила трёх чемпионок турниров «Большого шлема» Маркету Вондроушову, Игу Швёнтек и Елену Рыбакину, до неё в последний раз на каком-либо турнире в более молодом возрасте подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году.

Через несколько недель после триумфа в Дубае Мирра обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Для россиянки это были 12-я победа подряд и второй титул WTA-1000 подряд. В матче с Соболенко Андреева одержала девятую победу над соперницей из топ-10 в карьере (при девяти поражениях) и пятую подряд. 17-летняя Андреева – самая молодая чемпионка в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999). Также она стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, обыгравшей первую ракетку мира. Кроме того, Андреева – самая молодая теннисистка, обыгравшая лидера женского рейтинга в финале, после Марии Шараповой в 2005-м, когда та в Токио победила Линдсей Дэвенпорт. В Индиан-Уэллсе Андреева целиком обыграла топ-2 – ещё и Игу Швёнтек в придачу к Соболенко. Последней несовершеннолетней теннисисткой, победившей обеих лидеров рейтинга на одном турнире, была Серена Уильямс на US Open — 1999. За счет победы в Калифорнии россиянка обновила личный рекорд и поднялась на шестую строчку в рейтинге, а в июле достигла пока наивысшего для себя пятого места.

Это лишь часть основных достижений Андреевой, которых к моменту 19-го дня рождения набралось столько, что большинство теннисисток о таком могут только мечтать.

Конечно, скептики обратят внимание на определённый откат назад в сезоне-2026 по сравнению с предыдущим, будут критиковать теннисистку или её тренера Кончиту Мартинес. Год назад Мирра действительно выиграла два «тысячника», а сейчас в её активе значится пара титулов на более скромных «пятисотниках» в Аделаиде и Линце. Однако нужно учитывать обстоятельства.

Во-первых, соперницы начали значительно серьёзнее настраиваться на Андрееву и изучили её стиль игры – ни о какой недооценке больше не идёт речь, россиянке приходится добывать результат упорным трудом на корте. И у неё это неплохо получается. Упомянутые победы на «пятисотниках» не стоит обесценивать, а на остальных крупных турнирах в этом году Мирра играла стабильно и вылетала только от теннисисток из топ-10 – Элины Свитолиной, Виктории Мбоко, Аманды Анисимовой и Елены Рыбакиной. Исключением стал только Индиан-Уэллс, где во время защиты титула россиянка перенервничала и уступила чешке Катержине Синяковой в третьем круге.

В чемпионской гонке WTA в этом сезоне Андреева идёт на пятом месте. В случае завоевания титула в Мадриде она опередит Пегулу и Свитолину, поднявшись на третью строчку и уступая только Соболенко и Рыбакиной – объективно лучшим теннисисткам планеты в данный момент. Мирра вполне себе играет на уровне топ-5 при всех проблемах, которые, нужно признать, всё-таки есть. В первую очередь это нестабильность подачи, не слишком острая атакующая игра и ментальная стойкость на корте. Последний аспект должен решиться сам по себе в процессе взросления, технические аспекты Мирра тоже способна подправить, учитывая её молодость.

Главное не оказывать на юную спортсменку излишнее давление с требованием выносить Соболенко, Рыбакину и других топов на постоянной основе. Всё должно прийти со временем. Прямо сейчас остаётся лишь пожелать Мирре счастливого празднования 19-го дня рождения и успешного завершения «тысячника» в Мадриде в обоих разрядах.