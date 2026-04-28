«Хочу пару туфель на каблуках». Мирра — о предстоящем дне рождения и 1/2 финала Мадрида

В среду, 29 апреля, юной звёздочке российского тенниса Мирре Андреевой исполнится 19 лет. В преддверии своего праздника она впервые в карьере вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде, обыграв в четвертьфинале канадку Лейлу Фернандес со счётом 7:6, 6:3. По окончании матча в интервью на корте Мирра призналась, какой подарок хотела бы получить на 19-летие. Им оказались туфли на высоком каблуке.

— Если учитывать, что завтра у тебя день рождения и тебе исполняется 19 лет, была ли у тебя дополнительная мотивация отпраздновать этот день здесь, в Мадриде?

— Да, честно говоря, каждый раз, когда я играю в Мадриде, моя главная цель — быть здесь и отпраздновать свой день рождения, вот и всё. Для меня это был бы не лучший день, если бы я сегодня проиграла. Я очень не хотела, чтобы так вышло, старалась выложиться по полной, чтобы завтра быть в хорошем настроении.

— У тебя есть желание, связанное с твоим днём рождения, которым ты могла бы поделиться с нами, или это секрет?

— Это не секрет, но я не знаю, почему так вышло. В последнее время мне очень хочется красивую пару туфель на высоком каблуке. Может, возраст берёт своё, но я присматривалась к некоторым парам в разных магазинах, так что мне нужно посоветоваться с родными.

— Хорошо ли ты ходишь на высоких каблуках?

— Честно говоря, если каблук нормальной высоты, то всё в порядке, однако я боюсь, что если он будет высоким, то я просто сломаю ногу, а это плохо. Так что я просто постараюсь найти что-нибудь хорошее.

А затем Мирра ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции.

— Первый мадридский полуфинал. Расскажи нам об этом матче и о том, каково это — выйти в полуфинал?

— Да, я очень рада результату. Довольна тем, как сыграла сегодня. Рада, что сохранила самообладание. Я отыграла много брейк-пойнтов и сет-пойнтов. Так что рада победе и с нетерпением жду завтрашнего дня.

— По сравнению со вчерашним днём, ты, очевидно, была немного строга к себе. Кажется, ты сказала: «Я не чемпионка». После вчерашнего матча ты как-то по-другому настроилась на сегодняшний?

— В каком-то смысле да, потому что я, конечно, хотела доказать, что не права. Вчера я вроде бы это сделала, но почему-то даже после победы была недовольна собой из-за того, что оказалась в такой ситуации. Сегодня я просто постаралась всё исправить и не допустить, чтобы это повторилось. Да, мне показалось, что сегодня я справилась лучше. Хотя, конечно, в какие-то моменты я была довольно эмоциональна. Но я понимаю, что это теннисный матч и иногда всякое может случиться. Самое важное — как ты с этим справляешься и как настраиваешься на следующий розыгрыш. Мне кажется, сегодня я сыграла намного лучше, чем вчера.

— Я хотел спросить тебя о серии побед, которую ты одержала в прошлом году, завоевав два титула подряд. Помнишь, каково это было — играть в теннис, когда всё давалось легко, когда ты просто выигрывала матч за матчем? Каково это было? Представляешь ли ты, что когда-нибудь снова окажешься в такой ситуации, или думаешь об этом на тренировках, пытаясь повторить тот успех?

— Конечно, я думала об этом. В прошлом году, как и в этом, было непросто. Но я могу сказать, что, когда у тебя много уверенности в себе, в какой-то момент ты перестаёшь чувствовать сильное давление и просто играешь в свою игру, агрессивно на протяжении всего матча. Мне кажется, именно это и происходило в прошлом году, когда я выигрывала турниры. После этого, конечно, на меня оказывалось небольшое давление, от меня чего-то ждали, и я уже не была так уверена в своей игре. Нужно время, чтобы снова почувствовать себя уверенно, нужно время, чтобы снова поверить в свою игру и в себя. Конечно, это потрясающие результаты, но это уже в прошлом. Знаете, все говорят: «Пусть прошлое останется в прошлом». Я просто стараюсь не думать об этом. Я стараюсь совершенствоваться в разных аспектах, не возвращаться к прошлому, а, наоборот, стремлюсь создавать что-то новое.

— Завтра тебе исполнится 19 лет, и мы все пожелаем тебе счастливого дня рождения. Не могла бы ты немного рассказать о том, какие чувства ты испытываешь в связи с этим событием, как меняется твоё отношение к себе как к личности и как к спортсменке, в чём ты хочешь измениться, а в чём — нет, и о чём ты мечтаешь?

— Я очень жду завтрашнего дня, но в то же время поймала себя на мысли, что мне немного грустно. Потому что я не хочу стареть и взрослеть. Я хочу оставаться 18-летней и всё время быть ребёнком. Мне кажется, что время летит так быстро, мне уже скоро исполнится 19. Я не знаю. Я просто в предвкушении, но в то же время мне грустно. Вот что я чувствую. Не могу сказать, что сильно изменилась как личность. Может, это прозвучит странно, но я стала спокойнее за пределами корта. Например, раньше я хотела бы даже после матчей проводить время с семьёй, чтобы много разговаривать или заниматься чем-то вместе. Сейчас мне хочется только одного — вернуться в номер, остаться одной и просто заняться чем-нибудь: почитать книгу, посмотреть сериал, посидеть в телефоне. Я не хочу ни с кем разговаривать. Может быть, именно так я и меняюсь. В остальном я чувствую себя всё той же Миррой, какой была пару лет назад, и пока не замечаю особых изменений.

— О чём ты мечтаешь?

— Мечтаю? Пока что мне нужна пара высоких каблуков. Вот и всё. (смеётся)

— Какой удар, может быть, серия ударов сегодня или что-то ещё в игре, по твоему мнению, были самыми важными для того, чтобы остаться в игре, когда у тебя были брейк-пойнты? В какой-то момент показалось, что ты действительно нашла свой форхенд.

— Ну, я думаю, что, когда у тебя брейк-пойнт, важно постараться подать навылет, чтобы получить свободное очко. Но если этого не происходит, я, конечно, стараюсь отыгрываться с задней линии. Сегодня я действительно почувствовала, что могу нанести серьёзный урон своим форхендом. Почему-то мне казалось, что он стал опаснее. Я пыталась использовать его сегодня, и, кажется, у меня это неплохо получилось в нескольких геймах в первом сете. Я стараюсь использовать все свои удары, но иногда бывают дни, когда один удар получается лучше другого. Тогда я чаще использую его и подстраиваю под него свою игру.

— Я хотела задать более общий вопрос о дружеских отношениях между игроками в туре. Ты, например, уже давно дружишь с Дарьей Касаткиной. Иногда ты проводишь с другими игроками больше времени, чем с семьёй. Вы постоянно путешествуете вместе. Могла бы ты рассказать, насколько важно иметь хорошие отношения с другими теннисистками? Ведь они твои соперницы. Есть ли какие-то границы, определяющие, насколько глубокой может быть дружба?

— Я думаю, что всё это очень индивидуально и зависит от личных предпочтений. Знаю, что у некоторых игроков в туре не так много друзей и они предпочитают оставаться со своей командой и сразу ехать в отель. Но я всегда старалась завести пару друзей на время турнира. Сейчас я чувствую, что у меня есть люди, с которыми я могу по-настоящему поделиться своими чувствами, могу поговорить о чём угодно. Мне кажется, что и с их стороны то же самое. Лично для меня важно, чтобы рядом был кто-то, кто тоже через это проходит и понимает, что ты чувствуешь. Потому что, конечно, твоя семья может сказать: «Да, мы понимаем, мы всё это время были рядом с тобой», но они никогда не играли. Они не знают, что ты чувствуешь на корте во время матча. Иногда игроки понимают тебя лучше. Так что, на мой взгляд, всё зависит от человека. Кем бы вы ни были, вы просто чувствуете, что именно вам нужно. Я чувствую себя так, будто мне нужна пара хороших друзей.

