Медведев не вышел в 1/4 финала Мадрида. Он уже два года не может обыграть топ-20 на грунте

Во вторник, 28 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) в мужской сетке прошли все матчи четвёртого круга, а в женской части соревнований состоялись первые четвертьфиналы. Программа дня была насыщенной и интересной: первым запуском свой поединок отыграл четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, а вечером выступали победитель US Open 2021 года Даниил Медведев и четырёхкратная чемпионка мэйджоров Арина Соболенко. Все они были фаворитами соответствующих встреч: Синнер и Соболенко — явными, Медведев — с незначительным перевесом.

Медведев, посеянный под седьмым номером, играл с Флавио Коболли (10). В третьем круге оба теннисиста победили со счётом 6:3, 6:2: россиянин выбил Николая Будков Кьера, а итальянец — Адольфо Даниэля Вальехо. Ранее Даниил дважды играл с Коболли, и Флавио не взял в тех матчах ни сета. Правда, проходили они на харде: на US Open — 2024 Медведев победил со счётом 6:3, 6:4, 6:3, а в 1/4 финала Пекина того же года — 6:2, 6:4.

Даниил Медведев Фото: David Ramos/Getty Images

Медведев перед встречей намекнул, что нацелен на победу. «С Флавио мы знаем друг друга очень хорошо, он умеет играть очень здорово, вероятно, предпочитает грунт другим покрытиям, так что я знаю, что у него немного больше вращения и тому подобного, но я чувствую себя хорошо и собираюсь подготовиться к победе», — говорил Даниил на пресс-конференции.

Коболли же предположил, что его ожидает сложный матч. «В Монте-Карло я был уверен, что мой уровень ещё где-то далеко, и за эти две недели я значительно улучшил игру. В первую очередь это стало результатом хорошей работы с командой.

Я понимаю, что Медведев – сложный соперник, один из лучших игроков в туре, поэтому я должен быть безупречен во всех деталях. Все мои мысли направлены на сложную игру. И мой уровень, безусловно, не такой, как два года назад. Я буду выкладываться на полную и максимально стараться в каждом розыгрыше, чтобы попытаться пройти в четвертьфинал.

Он немного другой соперник на грунте, нежели на других покрытиях. Я просто знаю, что могу с ним играть. Знаю, что у меня всегда есть шанс, и я постараюсь им воспользоваться», — сказал итальянец в интервью «Больше!».

Флавио Коболли Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

У Коболли не пошла подача (менее 44% попадания первым мячом и две двойные ошибки), и во многом за счёт этого первый гейм растянулся аж на 11 минут. Медведев хорошо держал заднюю линию, заработал два брейк-пойнта, однако итальянец после нескольких «ровно» удержал подачу. В следующем гейме уже россиянин рисковал отдать подачу, но отыграл брейк-пойнт — 1:1.

В дальнейшем Коболли смотрелся поинтереснее. Он под ноль взял два своих гейма, а на приёме изрядно затруднял жизнь Медведеву. И если в четвёртом гейме Даниил продрался сквозь серию «ровно», то в шестом упустил подачу, проиграв пять очков подряд после 40:0 (а на брейк-пойнте случилась двойная ошибка).

Флавио повёл 4:2 и вроде бы контролировал ситуацию, однако у Медведева были шансы спасти сет. Коболли подавал при 5:3, Даниил заработал двойной брейк-пойнт — итальянец отыгрался и, реализовав третий сетбол, забрал партию — 6:3 за 50 минут.

Во втором сете Коболли удался ранний брейк — в третьем гейме. Медведев на стартовом отрезке допустил четыре двойных ошибки, в том числе на брейк-пойнте. Подтверждая брейк, Флавио под ноль взял гейм — 3:1.

Перед Даниилом стояла сложная задача: во что бы то ни стало надо было брать хотя бы один гейм на приёме. И он смог это сделать! В этой партии Медведев сильнее выглядел в долгих розыгрышах. В восьмом гейме россиянин заработал брейк-пойнт в зрелищном обмене, закончившемся тем, что итальянец попал в сетку, а затем реализовал его — 4:4.

В конце партии Медведев дожал Коболли. У итальянца вообще редко проходили укороченные, и в 12-м гейме он, подавая при 5:6, не использовал геймбол. А после «ровно» Даниил забрал два очка подряд и перевёл матч в решающий сет — 7:5 за 54 минуты.

В решающем сете психологическое преимущество было у Медведева. Однако Коболли проявил стойкость и не дрогнул. В восьмом гейме итальянец сумел спастись с 0:30 и не дал россиянину оторваться — 4:4. После этого Даниил под ноль проиграл подачу — и вновь случилась двойная ошибка на брейк-пойнте. В 10-м гейме Флавио подал на матч — 6:3, 5:7, 6:4 за 2 часа 21 минуту.

Таким образом, Медведев не смог защитить все очки за прошлогодний четвертьфинал. Даниил в седьмой раз подряд проиграл на грунте теннисисту из топ-20 (последняя такая победа — над Александром Бубликом в четвёртом круге Мадрида два года назад). А Коболли в третий раз в карьере победил теннисиста из первой десятки (при 17 поражениях). Флавио в 16-й раз вышел в четвертьфинал на уровне тура, в том числе впервые — на «Мастерсе».

Теперь – о Синнере. Первый номер посева играл с британским теннисистом Кэмероном Норри (19). У итальянца ожидаемо не возникло серьёзных проблем в матче с бывшей восьмой ракеткой мира. В первом сете Синнер не подарил Норри ни одного брейк-пойнта и победил с двумя брейками — 6:2. Во второй партии Янник провёл лишь один провальный гейм. После брейка, сделанного в пятом гейме, он неожиданно под ноль отдал подачу. А в концовке лидер рейтинга ATP дожал соперника: брейк в 11-м гейме и успешная подача на матч — 6:2, 7:5 за 1 час 27 минут. Во втором сете итальянский теннисист на первой подаче взял вообще все очки — 16 из 16!

Синнер одержал 20-ю победу подряд и повторил свой лучший результат в Мадриде — выход в четвертьфинал. Итальянец стал лишь вторым игроком в истории, одержавшим 20 побед в своих первых 20 матчах в сезоне на «Мастерсах». Новак Джокович делал это в 2011 и 2015 годах. А на уровне ATP Masters 1000 Янник выиграл уже 25 встреч подряд (эта серия началась ещё в Париже в прошлом году, а продолжилась на «Солнечном дубле» и в Монте-Карло этой весной). Синнер в 22-й раз в карьере вышел в 1/4 финала на уровне серии «Мастерс». Кроме того, Янник одержал 23-ю победу подряд над леворуким теннисистом (последнее такое поражение — от Бена Шелтона на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году).

В четвертьфинале итальянский теннисист сразится с 19-летним испанцем Рафаэлем Ходаром (WC), который повесил «баранку» Виту Коприве — 7:5, 6:0. Ходар стал третьим тинейджером после Рафаэля Надаля (2005) и Карлоса Алькараса (2022 и 2023), вышедшим в восьмёрку лучших в Мадриде.

Нельзя не отметить победу действующего чемпиона Мадрида Каспера Рууда. Все три сета его матча со Стефаносом Циципасом закончились тай-брейками. В решающей партии Рууд отыграл два матчбола и оформил волевую победу — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

А Арина Соболенко, лидер женского рейтинга, противостояла американке Хейли Баптист (30). Соболенко в предыдущем матче одержала волевую победу над Наоми Осакой (6:7 (1:7), 6:3, 6:2). А Баптист по ходу турнира смогла выбить из сетки таких сложных соперниц, как Белинда Бенчич и Жасмин Паолини.

Первый сет проходил с преимуществом Соболенко. Она чётко держала подачу и, сделав ранний брейк, подтвердила его — 3:0. Арина сумела сохранить высокий уровень до конца партии. Процент попадания первым мячом составил у неё 79%. В седьмом гейме белоруска с 40:0 чуть было не потеряла перевес в брейк, но отыграла оба брейк-пойнта, после чего с первого же сетбола приняла на партию — 6:2 за 37 минут.

Арина Соболенко Фото: David Ramos/Getty Images

Во втором сете всё перевернулось с ног на голову. Соболенко провалила начало партии, и Баптист ушла в отрыв — 4:0. Белоруска старалась сократить отставание, но потерпела неудачу. В пятом гейме она ещё и брейк-пойнт отыграла (скрытый сетбол), а затем в марафонском гейме использовала пятый брейк-пойнт. Однако после этого снова проиграла два гейма подряд, и американка перевела встречу в решающий сет — 6:2 за 44 минуты. В этой партии Хейли шесть раз подала навылет, а всего на первой подаче выиграла 71% очков (Соболенко — всего 39%). По активно выигранным очкам Арина более чем вдвое уступила сопернице (восемь против 17).

Хейли Баптист Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете были настоящие «качели». Соболенко вела 2:0, но Баптист ответила обратным брейком, после чего сравняла счёт. После 3:3 обмен брейками состоялся в другом порядке: белоруска под ноль отдала подачу, однако тут же исправилась — 4:4. А в 10-м гейме Арина упустила целых пять матчболов на приёме! После этого Баптист добилась, казалось, ключевого брейка, вышла подавать на матч — и не справилась с задачей. Вследствие этого пришлось играть тай-брейк. Там Соболенко почти всё время была впереди, при 6:5 упустила ещё один матчбол, уже шестой. А после перехода Баптист взяла два очка и одержала сенсационную победу — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) за 2 часа 32 минуты. 10 двойных ошибок за матч в итоге не стали помехой для Хейли, исполнившей 12 эйсов.

Соболенко не смогла защитить прошлогодний титул. Она потерпела второе поражение в сезоне; первое было в финале Australian Open от Елены Рыбакиной. Баптист же впервые вышла в полуфинал «тысячника». Американка в четвёртый раз в карьере одолела теннисистку из топ-10. В ближайший понедельник 24-летняя Хейли впервые войдёт в топ-25 рейтинга.

В полуфинале Баптист сразится с Миррой Андреевой, которая в четвертьфинале одолела Лейлу Фернандес.

Супертурнир в Мадриде закончится 3 мая.