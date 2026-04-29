«Мирра — гигантский фаворит на фоне других». Звездопад в Мадриде шокировал теннисный мир

Соболенко и весь топ-5 посева вылетели. Андреева осталась самой рейтинговой спортсменкой в сетке, но это вовсе не повод расслабляться.

Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила американке Хейли Баптист (6:2, 2:6, 6:7) в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде. Арина упустила шесть матчболов в третьем сете и сенсационно прекратила защиту титула в столице Испании.

32-я ракетка мира Батист впервые в карьере вышла в полуфинал «тысячника». До четвертьфинала она первый раз добралась в марте этого года в Майами, где проиграла именно Соболенко, но теперь сенсационно взяла реванш. Для Батист это также первая победа над соперницей из топ-5 в карьере, ранее её баланс был 0-4. Дальше американка сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Прервалась 15-матчевая серия побед Соболенко, которая охватывала крупные турниры «Солнечного дубля» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также первую половину Мадрида. Арина уступила сопернице, не входящей в топ-30, впервые с июня 2025-го, когда проиграла Маркете Вондроушовой. Для белоруски это второе поражение в сезоне-2026 при 26 победах. Ранее она проиграла только Елене Рыбакиной в финале Australian Open.

Впервые за четыре года Соболенко не сыграет в финале Мадрида. Результат крайне неожиданный, но игру Арины нельзя назвать провальной. Она действовала на своём привычном уровне, за исключением разве что начала второго сета. Просто Баптист выступила практически идеально, что признала сама первая ракетка мира.

«Это был тяжёлый матч. Она сыграла отлично, я — тоже. Думаю, в третьем сете у меня были шансы. Мне показалось, что в какие-то моменты я, возможно, слишком торопилась в завершении розыгрышей. Но ничего, иногда нужно извлечь уроки, взять всё плохое из этой недели и двигаться дальше. Думаю, Баптист просто очень хорошо разыгрывала решающие мячи. У меня были возможности, однако я ими не воспользовалась. А она на матчболах играла очень смело. В Майами я практически не давала ей шансов, она, кажется, даже ни разу не сделала брейк.

Здесь же, в первом гейме второго сета, я вдруг допустила две двойные ошибки подряд. Думаю, это придало ей уверенности. После этого она стала играть более агрессивно. Как я уже сказала, она действовала очень смело. Что тут скажешь – молодец. Теперь мне больше не будут задавать вопросы о серии побед? Нет (смеётся). Давления особо не было. Я просто играла в теннис, пыталась найти решение по ходу матча, но сегодня не получилось. Как я уже сказала, это даже не приходило мне в голову», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко – одна из многих фаворитов, которые не добрались до полуфинала в Мадриде. Ещё раньше борьбу за титул прекратили входящие в топ-5 посева Елена Рыбакина, Ига Швёнтек, Кори Гауфф и Джессика Пегула. В случае Гауфф и Швёнтек причиной мог стать загадочный вирус, подкосивший многих игроков в столице Испании, хотя к общему уровню их игры есть вопросы в этом сезоне. Рыбакина в четвёртом круге неожиданно проиграла Анастасии Потаповой. Возможно, причина кроется в физике. Елена ранее выиграла «пятисотник» в Штутгарте, а на старте Мадрида провела пару изнурительных трёхсетовых матчей. Пегула никогда не считалась большим специалистом на грунте, но её вылет от Марты Костюк в третьем круге тоже несколько удивляет, ведь Джессика идёт третьей в Чемпионской гонке WTA этого года.

24-летняя Батист всё-таки преподнесла главную сенсацию. Она всегда считалась цепким неуступчивым игроком, но именно сейчас выдаёт лучший турнир в своей жизни. До Соболенко американка выбила входящую в топ-10 Жасмин Паолини и представительницу топ-20 Белинду Бенчич.

«Невероятно. Очень горжусь собой. Было очень напряжённо. 7:6 в третьем сете. Пришлось отыгрывать матчболы. Я сейчас очень счастлива. Это просто показывает, на каком уровне моя игра. Я всегда в это верила. Теперь начинаю воплощать это в жизнь, и весь мир тоже это видит», — сказала Баптист после матча.

Американка делает ставку на максимальную агрессию и оказывает на соперниц огромное давление. В полуфинале Хейли сыграет с восьмой ракеткой планеты Миррой Андреевой, которая осталась самой рейтинговой теннисисткой в сетке и должна быть готова к такой тактике соперницы. В единственной личной встрече на Уимблдоне-2025 Мирра отдала американке всего четыре гейма. Сейчас Баптист в куда лучшей форме, но у Андреевой всё равно есть хорошие шансы выйти в финал.

«Обалдеть! Мирра Андреева, Хейли Баптист, Марта Костюк, Линда Носкова, Анастасия Потапова, Каролина Плишкова – кто-то из этих шестерых выиграет тысячник в Мадриде. На фоне всех остальных Мирра, конечно, выглядит гигантским фаворитом, но если Хейли продолжит играть так, как на этой неделе, а не как всю свою карьеру до, то у россиянки будет наисложнейший матч. Вообще, этот турнир редкое исключение. Все топы приехали и повылетали в честной борьбе. Никто не снялся (кроме Иги), как в Дубае. Это не Гвадалахара с дикой высотой, хотя в Мадриде она всё равно есть. В общем, турнир часто преподносит сюрпризы, но такой потенциальный список низкорейтинговых претенденток что-то не помню. А вы?» — поделился мнением о решающей стадии Мадрида бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов в своём телеграм-канале.

Пока же Хейли может наслаждаться заслуженными комплиментами теннисного сообщества, которое в восторге от её игры и шокировано вылетом Соболенко.

«Самая большая победа и крупнейший полуфинал в карьере Хейли Баптист. Главная сенсация года», — подчеркнул португальский обозреватель Хосе Морон.

«Настоящий шок в Мадриде. Это лишь второе поражение в 28 матчах для первой ракетки мира в этом сезоне», — пишет Univers Tennis.

«Эта победа запомнится Баптист на всю жизнь. Главная сенсация сезона», — поделился эмоциями мексиканский журналист Иван Агилар.

«Совершенно невероятно! Шесть матчболов отыграны против первой ракетки мира и действующей чемпионки Мадрида. Баптист достигнет нового карьерного максимума – 24-го места. Швёнтек, Гауфф, Рыбакина, Пегула и Соболенко — все фавориты вылетели с турнира в Мадриде», — констатировал The Tennis Letter.

«Отличная победа и важный момент для Хейли Баптист, которая за свою молодую карьеру многое пережила», — написала американская журналистка Стефани Майлз.

«Полнейший бардак развернулся на этом турнире WTA-1000 в Мадриде! Пять лучших теннисисток не попали в полуфинал. Вряд ли ещё можно будет где-то увидеть подобное. Теннис — замечательный вид спорта. Вчера Баптист не смогла реализовать шесть сетболов с Бенчич и потеряла самообладание, едва не покинув корт. Сегодня она отыграла шесть матчболов и победила Арину Соболенко. Только этот спорт может подарить такие эмоции», — отметил испанский обозреватель Хосе Морон.