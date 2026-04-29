Мирра Андреева в Мадриде-2026: соперница Хейли Баптист, личные встречи, что сказали, сетка турнира, расписание, где смотреть

«У Мирры будет наисложнейший матч». Выйдет ли Андреева в свой первый финал Мадрида?
Анна Агапова
Мирра Андреева и Хейли Баптист
За место в решающей встрече «тысячника» россиянка сразится с американкой Хейли Баптист, выбившей с турнира Соболенко, Паолини и Бенчич.

Близится к развязке женский «тысячник» в Мадриде. До решающих стадий турнира из россиянок добралась только Мирра Андреева. Теперь ей предстоит побороться за выход в финал. В четверг, 30 апреля, в матче 1/2 финала она сыграет с американкой Хейли Баптист. Рассказываем, в каком состоянии к этой встрече подходят обе теннисистки и чем может быть опасна соперница россиянки.

WTA-1000. Мадрид. Сетка

Хейли Баптист родилась в 2001 году в Вашингтоне. Интерес к теннису возник у неё в четырёхлетнем возрасте. Бо́льшую часть времени она тренировалась на грунте и поэтому считает его одним из своих самых любимых покрытий, а своим кумиром — Рафаэля Надаля. В шесть лет Баптист удалось лично познакомиться с Сереной и Винус Уильямс. Любопытно, что позднее американка даже некоторое время работала с тренером сестёр Уильямс — Эриком Хехтманом. Сейчас Хейли сотрудничает с Виллом Вудаллом, который сам ещё недавно выступал в ATP-туре.

Хейли Баптист с Виллом Вудаллом

Хейли Баптист с Виллом Вудаллом

Фото: Из личного архива

Именно под его руководством Баптист сотворила в Мадриде настоящую сенсацию. В трёх из четырёх сыгранных на турнире матчах она победила теннисисток из топ-20 рейтинга, включая девятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини и лидера рейтинга белоруску Арину Соболенко. В числе поверженных также оказалась швейцарка Белинда Бенчич (12-я ракетка мира).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 6
2 		6 7 8
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

До этого года Баптист на «тысячнике» в столице Испании ни разу не проходила дальше второго круга. Она выступала в Мадриде дважды — в 2024-м и 2025-м. Два года назад Хейли проиграла на старте, а в следующем розыгрыше завершила борьбу во втором круге, уступив 19-й ракетке мира хорватке Донне Векич.

Более двух лет американка ездила на турниры одна, без стабильной команды, сталкиваясь с поражениями и сомнениями в одиночку. «Я проигрывала, и мне не с кем было поговорить об этом», — говорила она в прошлом году. В этом сезоне ситуация изменилась: «Послание моей команды было простым: верь в себя и играй в теннис. Быть здесь с ними — для меня что-то особенное. Я перестала бороться с собой, я перестала бояться. В трудные моменты я думала только о том, чтобы верить в себя и делать то, что всегда делаю — быть верным своей игре», — сказала Хейли на одной из пресс-конференций в Мадриде.

В этом году из достижений американки можно выделить выход в четвертьфинал WTA-1000 в Майами, полуфинал «пятисотника» в Абу-Даби и третий круг Australian Open. На остальных турнирах Баптист не добиралась даже до третьего круга. Тем не менее в 2026 году Хейли одержала уже девять побед в основной сетке турниров WTA-1000, улучшив свой результат за прошлый год (восемь побед в 2025 году). Также выход в полуфинал грунтового турнира — лучший результат Баптист на грунте за всю карьеру. А ещё благодаря успешному выступлению в Мадриде спортсменка поднялась на наивысшее для себя 32-е место в рейтинге. В это же время в прошлом сезоне она занимала 88-ю строчку.

Хейли Баптист

Хейли Баптист

Фото: David Ramos/Getty Images

После победы в Мадриде над Ариной Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 7:6 Хейли высказалась о нынешнем уровне своей игры: «Невероятно. Очень горжусь собой. Было очень напряжённо. 7:6 в третьем сете. Пришлось отбивать матчболы. Я сейчас очень счастлива. Это просто показывает, на каком уровне моя игра. Я всегда в это верила. Теперь начинаю воплощать это в жизнь, и весь мир тоже это видит», — приводит её слова Tennis Channel.

Баптист стала лишь второй представительницей США в истории тенниса, кому удалось обыграть первую ракетку мира в рамках турнира WTA-1000 в Мадриде. Ранее подобного результата добивалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс, которая в финале турнира 2012 года одолела другую белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

«Мирра — гигантский фаворит на фоне других». Звездопад в Мадриде шокировал теннисный мир
«Мирра — гигантский фаворит на фоне других». Звездопад в Мадриде шокировал теннисный мир

Теперь Хейли за выход в финал турнира предстоит сразиться с россиянкой Миррой Андреевой. Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист и тренер Дмитрий Турсунов отметил, что Мирра выглядит очевидным фаворитом. «Обалдеть! Кто-то из этих шестерых выиграет «тысячник» в Мадриде. На фоне всех остальных Мирра, конечно, выглядит гигантским фаворитом, но если Хейли продолжит играть так, как на этой неделе, а не как всю свою карьеру до, то у Мирры будет наисложнейший матч. Вообще, этот турнир — редкое исключение. Все топы приехали и повылетали в честной борьбе. Никто не снялся (кроме Иги), как в Дубае. Это не Гвадалахара с дикой высотой, хотя в Мадриде высота всё равно есть. В общем, турнир часто преподносит сюрпризы, но такой потенциальный список низкорейтинговых претенденток что-то не помню. А вы?» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Андреева приехала в Мадрид в статусе чемпионки грунтового «пятисотника» в Линце и полуфиналистки турнира WTA-500 в Штутгарте. На пути к полуфиналу в столице Испании россиянка одолела трёх венгерок подряд — Панну Удварди (7:5, 6:2), Далму Галфи (6:3, 6:2) и Анну Бондарь (6:7, 6:3, 7:6), а затем в четвертьфинале – канадку Лейлу Фернандес (7:6, 6:3).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 14:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Таким образом, Мирра стала второй самой молодой участницей полуфинала Мадрида с момента основания турнира. Моложе неё была только датчанка Каролина Возняцки (2009).

На пресс-конференции по окончании матча с Лейлой Фернандес Андреева поделилась своими эмоциями от игры и первого в карьере выхода в полуфинал турнира в Испании: «Честно говоря, каждый раз, когда я играю в Мадриде, моя главная цель — быть здесь и отпраздновать свой день рождения, вот и всё. Для меня это был бы не лучший день, если бы я сегодня проиграла. Я очень не хотела, чтобы так вышло, старалась выложиться по полной, чтобы завтра быть в хорошем настроении. Довольна тем, как сыграла сегодня. Рада, что сохранила самообладание. Я отыграла много брейк-пойнтов и сет-пойнтов. Так что рада победе и с нетерпением жду завтрашнего дня», — сказала она.

Мирре исполнилось 19. Она уже добилась того, что большинству теннисисток даже не снилось
Мирре исполнилось 19. Она уже добилась того, что большинству теннисисток даже не снилось

Мирра Андреева и Хейли Баптист за карьеру провели только один очный матч. Он прошёл в третьем круге Уимблдона-2025. Мирра уверенно обыграла американку со счётом 6:1, 6:3 чуть больше, чем за час. На пресс-конференции после той встречи россиянка рассказала, как боролась с вариативной игрой Баптист и что её тренер Кончита Мартинес посоветовала делать для того, чтобы победить. «По сути, она сказала мне держать концентрацию и не торопиться, быть терпеливой. Если чувствуешь, что надо атаковать по линии, делай так, если считаешь, что надо кроссом — делай кроссом. Она просто сказала мне быть терпеливой, потому что Хейли будет часто рвать ритм, иногда будет наносить потрясающие удары. Так что она сказала мне сохранять спокойствие», — отметила тогда Андреева.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Вероятно, все эти советы понадобятся Мирре и в предстоящем полуфинальном матче в Мадриде. Глядя на нынешнюю игру Баптист, можно предположить, что встреча с теннисисткой, обыгравшей первую ракетку мира, точно будет непростой.

Удастся ли Мирре впервые в карьере выйти в финал турнира WTA-1000 в Испании? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт в четверг, 30 апреля.

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Женский «тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

