Мирра и Диана вышли в полуфинал Мадрида! Отличный подарок на день рождения Андреевой

В среду, 29 апреля, проводились последние поединки за выход в полуфинал испанского соревнования категории WTA-1000 в Мадриде. В одиночном разряде лидер российского тенниса Мирра Андреева уже пробилась в эту стадию, а теперь ей предстояло побороться за попадание в четвёрку сильнейших в паре с Дианой Шнайдер. Но обо всём по порядку.

В предыдущем розыгрыше испанского «тысячника» дуэт Андреевой и Шнайдер был пятым сеяным, однако в этом году девушкам не хватило рейтинга для получения такого статуса. На старте Мадрида-2025 теннисистки в трёх сетах одолели Людмилу Самсонову и Николь Меликар-Мартинес — 7:6, 6:7, [12:10], однако на этом их путь по сетке завершился. Во втором круге Мирра и Диана повесили «баранку» Беатрис Хаддад-Майе и Лауре Зигемунд, но после этого всё же уступили соперницам — 6:0, 6:7, [8:10].

В этом году первыми оппонентками серебряных призёров ОИ-2024 в паре стал чешско-польский тандем Анастасия Децюк/Катаржина Питер. Андреевой и Шнайдер понадобилось всего 59 минут, чтобы с «баранкой» обыграть спортсменок и выйти в следующий круг — 6:4, 6:0. Во втором круге россиянки сошлись с третьими сеяными Чжан Шуай и Элисе Мертенс, над которыми в итоге одержали победу со счётом 7:5, 6:3.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

На пресс-конференции после победы над китайско-бельгийским тандемом МиДи рассказали, какие у них впечатления от совместных выступлений. «Да, очень здорово, я очень рада снова играть вместе с Миррой. Мне кажется, что нам очень легко играть вместе, нам очень весело. Сегодняшняя победа очень хорошая, одолели чемпионок АО. Но для нас самое важное то, что мы играли вместе и получали удовольствие», — заявили спортсменки.

Россиянки также поделились, как решили возобновить выступления в паре. Последний раз Мирра и Диана вместе играли в ноябре 2025-го на Итоговом турнире, однако после этого решили объединиться на корте с другими спортсменками. «Мы поговорили в конце того года и с [тренером] Кончитой [Мартинес] решили, что будем тоже больше фокусироваться на одиночке — играть меньше турниров в паре. Но потом в Дохе мы обсудили и решили договориться на грунт. Диану я поначалу не спрашивала, потому что она уже договорилась с другими на начало года. И потом в Дохе мы поговорили и решили, что, может, какие-то турниры вместе получится сыграть. Как бы у нас нет никаких обязательств. Мы просто так же будем разговаривать, выбирать, какие турниры играть вместе и вообще какие кто будет играть. Посмотрим, в общем, как пойдёт. Всегда можно поговорить и решить», — отметили теннисистки.

За попадание в полуфинал Мадрида Мирре и Диане предстояло сразиться с ещё одними сеяными — Эллен Перес и Деми Схурс (8). В парном рейтинге австралийка находится на 20-й строчке, а нидерландка располагается на 22-м месте. Перед началом этого поединка на испанском турнире тандем МиДи ни разу не пересекался на корте с вышеназванными спортсменками.

Едва начался матч, как Мирре и Диане пришлось отражать атаки со стороны соперниц, которые своим шансом не воспользовались. Наши теннисистки удержали свою подачу — 1:0, а затем тут же взяли чужую — 2:0. После этого обе пары уверенно играли в своих геймах, не подпуская Схурс и Перес даже до брейк-пойнтов. В итоге с минимальным преимуществом первый сет завершился победой Андреевой и Шнайдер — 6:3.

На старте второй партии дуэты обменялись брейками — 1:1. Первыми успеха добились россиянки, но затем Шнайдер допустила две двойные ошибки, чем воспользовались соперницы. От злости Диана даже швырнула ракетку, однако наши девушки снова вцепились в подачу соперниц и с первой же попытки добились успеха — 2:1. В седьмом гейме серебряные призёры Олимпиады-2024 могли увеличить преимущество, но упустили два брейк-пойнта — 4:3, зато в следующий раз заработали на приёме матчбол и сразу реализовали его — 6:3.

Таким образом, Андреева и Шнайдер впервые в карьере вышли в полуфинал Мадрида и пятый раз добрались до этой стадии на турнире категории WTA-1000. Отметим, что Мирра одержала эту победу в свой 19-й день рождения! За решающий матч на испанском соревновании россиянки сразятся с Верой Звонарёвой и Лаурой Зигемунд, а значит, в финале точно сыграет кто-то из представительниц нашей страны.

