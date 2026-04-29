Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Турнир в Мадриде-2026: как сыграли Мирра Андреева и Диана Шнайдер, соперницы Схурс и Перес, сетка, личные встречи, статистика

Мирра и Диана вышли в полуфинал Мадрида! Отличный подарок на день рождения Андреевой
Маргарита Сальникова
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Комментарии
За выход в решающий матч парного разряда «тысячника» медалистки ОИ-2024 сразятся со Звонарёвой и Зигемунд.

В среду, 29 апреля, проводились последние поединки за выход в полуфинал испанского соревнования категории WTA-1000 в Мадриде. В одиночном разряде лидер российского тенниса Мирра Андреева уже пробилась в эту стадию, а теперь ей предстояло побороться за попадание в четвёрку сильнейших в паре с Дианой Шнайдер. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Мирра — впервые в полуфинале Мадрида! Андреева вернётся в топ-7 рейтинга по итогам турнира
Мирра — впервые в полуфинале Мадрида! Андреева вернётся в топ-7 рейтинга по итогам турнира

В предыдущем розыгрыше испанского «тысячника» дуэт Андреевой и Шнайдер был пятым сеяным, однако в этом году девушкам не хватило рейтинга для получения такого статуса. На старте Мадрида-2025 теннисистки в трёх сетах одолели Людмилу Самсонову и Николь Меликар-Мартинес — 7:6, 6:7, [12:10], однако на этом их путь по сетке завершился. Во втором круге Мирра и Диана повесили «баранку» Беатрис Хаддад-Майе и Лауре Зигемунд, но после этого всё же уступили соперницам — 6:0, 6:7, [8:10].

В этом году первыми оппонентками серебряных призёров ОИ-2024 в паре стал чешско-польский тандем Анастасия Децюк/Катаржина Питер. Андреевой и Шнайдер понадобилось всего 59 минут, чтобы с «баранкой» обыграть спортсменок и выйти в следующий круг — 6:4, 6:0. Во втором круге россиянки сошлись с третьими сеяными Чжан Шуай и Элисе Мертенс, над которыми в итоге одержали победу со счётом 7:5, 6:3.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Фото: Victor Boykoyan/Getty Images

На пресс-конференции после победы над китайско-бельгийским тандемом МиДи рассказали, какие у них впечатления от совместных выступлений. «Да, очень здорово, я очень рада снова играть вместе с Миррой. Мне кажется, что нам очень легко играть вместе, нам очень весело. Сегодняшняя победа очень хорошая, одолели чемпионок АО. Но для нас самое важное то, что мы играли вместе и получали удовольствие», — заявили спортсменки.

Россиянки также поделились, как решили возобновить выступления в паре. Последний раз Мирра и Диана вместе играли в ноябре 2025-го на Итоговом турнире, однако после этого решили объединиться на корте с другими спортсменками. «Мы поговорили в конце того года и с [тренером] Кончитой [Мартинес] решили, что будем тоже больше фокусироваться на одиночке — играть меньше турниров в паре. Но потом в Дохе мы обсудили и решили договориться на грунт. Диану я поначалу не спрашивала, потому что она уже договорилась с другими на начало года. И потом в Дохе мы поговорили и решили, что, может, какие-то турниры вместе получится сыграть. Как бы у нас нет никаких обязательств. Мы просто так же будем разговаривать, выбирать, какие турниры играть вместе и вообще какие кто будет играть. Посмотрим, в общем, как пойдёт. Всегда можно поговорить и решить», — отметили теннисистки.

Материалы по теме
Мирре исполнилось 19. Она уже добилась того, что большинству теннисисток даже не снилось
Мирре исполнилось 19. Она уже добилась того, что большинству теннисисток даже не снилось

За попадание в полуфинал Мадрида Мирре и Диане предстояло сразиться с ещё одними сеяными — Эллен Перес и Деми Схурс (8). В парном рейтинге австралийка находится на 20-й строчке, а нидерландка располагается на 22-м месте. Перед началом этого поединка на испанском турнире тандем МиДи ни разу не пересекался на корте с вышеназванными спортсменками.

Едва начался матч, как Мирре и Диане пришлось отражать атаки со стороны соперниц, которые своим шансом не воспользовались. Наши теннисистки удержали свою подачу — 1:0, а затем тут же взяли чужую — 2:0. После этого обе пары уверенно играли в своих геймах, не подпуская Схурс и Перес даже до брейк-пойнтов. В итоге с минимальным преимуществом первый сет завершился победой Андреевой и Шнайдер — 6:3.

Материалы по теме
«Просто лежишь, кайфуешь, и всё». Мирра и Диана — после победы над чемпионками АО-2026
Эксклюзив
«Просто лежишь, кайфуешь, и всё». Мирра и Диана — после победы над чемпионками АО-2026

На старте второй партии дуэты обменялись брейками — 1:1. Первыми успеха добились россиянки, но затем Шнайдер допустила две двойные ошибки, чем воспользовались соперницы. От злости Диана даже швырнула ракетку, однако наши девушки снова вцепились в подачу соперниц и с первой же попытки добились успеха — 2:1. В седьмом гейме серебряные призёры Олимпиады-2024 могли увеличить преимущество, но упустили два брейк-пойнта — 4:3, зато в следующий раз заработали на приёме матчбол и сразу реализовали его — 6:3.

Таким образом, Андреева и Шнайдер впервые в карьере вышли в полуфинал Мадрида и пятый раз добрались до этой стадии на турнире категории WTA-1000. Отметим, что Мирра одержала эту победу в свой 19-й день рождения! За решающий матч на испанском соревновании россиянки сразятся с Верой Звонарёвой и Лаурой Зигемунд, а значит, в финале точно сыграет кто-то из представительниц нашей страны.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 17:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Э. Перес Д. Схурс

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android